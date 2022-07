L’Angleterre révise les soins médicaux pour les jeunes transgenres

Le National Health Service d’Angleterre a annoncé jeudi qu’il fermait la seule clinique de genre pour les jeunes du pays au profit d’un réseau de soins médicaux plus distribué et plus complet pour les adolescents à la recherche d’hormones et d’autres traitements liés au genre.

La fermeture fait suite à un examen externe de la clinique Tavistock à Londres, qui a servi des milliers de patients transgenres depuis les années 1990. L’examen, qui est en cours, a soulevé plusieurs préoccupations, notamment les longs délais d’attente, l’insuffisance du soutien en santé mentale et le nombre croissant de jeunes à la recherche de traitements liés au genre.

La refonte des services pour les jeunes transgenres en Angleterre fait partie d’un changement notable dans la pratique médicale dans certains pays européens dotés de systèmes de santé nationalisés. Certains médecins y sont préoccupés par l’augmentation du nombre ainsi que par le manque de données sur la sécurité à long terme et les résultats des transitions médicales.