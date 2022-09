L’Angleterre revient à la rescousse pour un match nul 3-3 contre l’Allemagne

Gareth Southgate espère que l’Angleterre ressentira l’avantage d’être soumise à une pression intense ces derniers jours lors de la Coupe du monde après avoir riposté 2-0 pour sauver un match nul 3-3 contre l’Allemagne lundi.

Les Three Lions avaient déjà été relégués du premier rang de la Ligue des Nations et se rendront au Qatar pour une série de six matchs sans victoire.

Les couteaux étaient aiguisés pour Southgate après que sa foi en Harry Maguire se soit retournée contre deux buts allemands au début de la seconde période.

L’arrière central Maguire a été publiquement soutenu par le patron de l’Angleterre malgré son abandon au niveau du club par le manager de Manchester United, Erik ten Hag.

Ilkay Gundogan a inscrit le premier but depuis le point de penalty après que Maguire a offert la possession à Jamal Musiala, puis a abattu le milieu de terrain du Bayern Munich.

Kai Havertz s’est ensuite brillamment enroulé dans le coin supérieur après que Maguire ait été débarrassé dans la moitié de terrain allemande.

L’Angleterre n’avait pas réussi à marquer en jeu ouvert lors de l’un de ses cinq premiers matchs du groupe A3.

Mais deux buts en trois minutes ont transformé l’atmosphère autour de Wembley et l’examen minutieux de la position de Southgate en direction du Qatar.

Luke Shaw a également été rétabli dans la formation de départ malgré son manque de temps de jeu à United et a commencé la riposte en volleyant au poteau arrière.

Quelques instants plus tard, deux des remplaçants de Southgate se sont combinés pour un effet mortel alors que Bukayo Saka a installé Mason Mount pour rentrer chez lui.

Harry Kane semblait avoir terminé le revirement depuis le point de penalty à sept minutes de la fin après que le défi de Nico Schlotterbeck sur Jude Bellingham ait été puni à la suite d’un examen VAR.

Pourtant, il y avait plus de drame à venir alors que Nick Pope renversait le tir de Serge Gnabry et Havertz bondissait sur le rebond pour arracher un point à l’Allemagne.

– Soulagement pour Southgate –

Malgré la déception d’un égaliseur tardif, Southgate a été soulagé que l’attaque de l’Angleterre ait finalement pris vie après des accusations selon lesquelles ses tactiques conservatrices étaient à blâmer pour un manque de buts.

“Toute l’expérience a été ce dont nous avions besoin”, a déclaré Southgate, qui avait été hué par les supporters anglais après une défaite 1-0 contre l’Italie à Milan vendredi.

« Vous allez avoir de la pression dans une Coupe du monde. Vous pouvez essayer d’éviter la pression, mais ça vient.

« Il vaut mieux que nous le ressentions et sachions comment nous le gérons. Les joueurs ont réagi de la bonne manière – nous avons montré du caractère mais beaucoup de qualité.

L’équipe locale a eu de nombreuses occasions de mettre fin à sa sécheresse de buts, même dans une première mi-temps sans but.

Raheem Sterling a tiré deux fois trop près de Marc-André ter Stegen avec juste le gardien allemand à battre, tandis que Kane aurait eu une touche sans un mauvais centre de Phil Foden.

L’Allemagne cherchait à rebondir après sa première défaite sous Hansi Flick après que ses espoirs d’atteindre le dernier carré de la Ligue des Nations aient été anéantis par une défaite 1-0 à domicile contre la Hongrie vendredi.

“Nous avons commis des erreurs individuelles – il ne peut pas arriver que nous donnions une telle avance”, a déclaré un Flick frustré. « Mais nous sommes revenus, c’est le positif. Nous avons du travail à faire, mais nous sommes optimistes.

L’Allemagne a pris vie après la pause avec Musiala, qui a joué pour l’Angleterre au niveau des jeunes, particulièrement impressionnant.

L’arbitre néerlandais Danny Makkelie avait besoin de l’aide de VAR pour voir le défi intempestif de Maguire sur Musiala alors qu’il tentait d’expier son erreur en donnant le ballon.

Gundogan s’est froidement inséré dans le coin inférieur et le jeu semblait terminé lorsque Havertz a réussi son tir de l’extérieur de la surface avec 23 minutes à faire.

Cependant, trois buts en 11 minutes ont remis le soutien de l’Angleterre sur le côté et ont donné à l’équipe un élan pour continuer à se diriger vers le Qatar.

Tout doute sur qui Southgate débutera dans le but contre l’Iran le 21 novembre semble cependant levé, tant que Jordan Pickford s’est remis d’une blessure à la cuisse qui l’a tenu à l’écart de cette équipe.

Pope a impressionné au cours de ses premières semaines en tant que nouveau numéro un de Newcastle, mais aurait fait beaucoup mieux pour mettre le tir de Gnabry en sécurité et Havertz en a pleinement profité.

