L’Angleterre ressent la douleur d’être juste en deçà du titre : « Nous avons tout donné »

Laken Litman Analyste de football universitaire et de soccer

SYDNEY, Australie – Après que Mary Earps ait réussi à sauver sa vie en refusant le penalty de Jennifer Hermoso, la gardienne anglaise a tiré la langue et a crié « F— off! »

C’est à ce moment potentiellement décisif que l’entraîneur Sarina Wiegman a pensé que son équipe pourrait remporter la Coupe du monde.

« Je me suis dit: » OK, maintenant nous allons marquer un but et porter le score à 1-1 « », a déclaré Wiegman. « Mais nous ne l’avons pas fait. »

L’Espagne a battu l’Angleterre 1-0 pour remporter sa toute première Coupe du monde ici au Stadium Australia dimanche soir. La victoire monumentale et historique couronne 12 derniers mois remarquables de hauts et de bas au cours desquels la nation a également remporté les titres U-17 et U-20, tandis que l’équipe senior a connu une quasi-mutinerie lorsque 15 joueurs ont démissionné de l’équipe nationale en signe de protestation. de l’entraîneur Jorge Vilda.

La Rojafaisant la troisième apparition de l’équipe en Coupe du monde avec son meilleur résultat en quart de finale il y a quatre ans, a surmonté tous les types d’obstacles et n’est plus que la cinquième nation à remporter une Coupe du monde féminine, après la Norvège, l’Allemagne, le Japon et les États-Unis. .

[Spain’s World Cup victory will usher in a new blueprint for women’s soccer]

L’Angleterre, qui fait également ses débuts en finale de tournoi après avoir disputé trois demi-finales consécutives, prévoyait de rejoindre ces rangs avant cette confrontation. Au lieu de cela, les champions d’Europe en titre n’ont pas pu percer le jeu technique de possession de l’Espagne et ont dû terriblement regarder leur adversaire célébrer dans des confettis dorés, accepter leurs médailles tout aussi dorées et embrasser le trophée doré brillant de la Coupe du monde.

Les joueurs anglais ont dû rester sur le terrain pendant 15 à 20 minutes en regardant dans le vide tandis que La Roja célèbre. Les joueurs espagnols sautaient de haut en bas, se serraient dans les bras et dansaient pendant que les membres de l’équipe du stade installaient la scène de remise des trophées.

« Il est difficile de regarder une autre équipe célébrer quand c’est évidemment votre objectif, votre rêve et votre rêve en tant qu’équipe », a déclaré Georgia Stanway. « C’est vraiment, vraiment difficile. »

L’entraîneur Sarina Wiegman s’exprime sur la défaite de l’Angleterre contre l’Espagne lors de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023

Une fois la scène enfin montée, la capitaine anglaise Millie Bright a mené son équipe à travers une équipe espagnole souriante qui avait fait une sorte de mer séparée pour eux. Bright prit une profonde inspiration et accepta sa médaille d’argent.

« Si nous mettons le ballon au fond du filet, alors c’est parti », a déclaré Bright plus tard. « Mais c’est le football. C’est tellement dur. »

Peu de joueurs anglais se sont arrêtés pour parler aux journalistes après le match. Earps, bien qu’elle ait remporté le Golden Glove du tournoi en tant que meilleure gardienne de but, a gardé la tête baissée et a évité tout contact visuel.

Mais la défenseure anglaise Lucy Bronze, qui connaissait cet adversaire mieux que quiconque, puisque neuf de ses coéquipières du club de Barcelone ont joué pour l’Espagne, a parlé au nom de tous ses coéquipiers de l’équipe nationale qui n’étaient pas d’humeur.

« Juste dégonflé », a déclaré Bronze. « Évidemment, nous sommes allés à la Coupe du monde en voulant la gagner et nous étions si proches, mais à la fin, nous n’avons pas tout à fait réussi à franchir la ligne. »

Cérémonie de remise des médailles de l’Angleterre après la deuxième place de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023

Les Lionnes ont eu de l’énergie pour démarrer et Lauren Hemp a envoyé une fusée qui a touché la barre transversale à la 16e minute. Après cela, l’Espagne a pris de l’ampleur et a dicté le tempo. Le plan de l’Angleterre de presser haut s’est retourné contre lui – l’Espagne a retiré les Lionnes de sa position et l’équipe de Wiegman s’est retrouvée dans trop de confrontations 1 contre 1 défensivement et n’a pas pu pousser assez vite dans l’attaque.

Le moment décisif est venu à la 29e minute lorsque Bronze a perdu le ballon au milieu de terrain. Teresa Abelleira en a rapidement profité et a frappé Mariona Caldentey sur un centre en diagonale, qui a trouvé la capitaine Olga Carmona en train de filer sur l’aile gauche. Carmona est entré derrière le défenseur anglais Jess Carter et a envoyé une frappe du pied gauche sifflant dans le coin inférieur droit du filet, juste après un plongeon Earps.

Wiegman a pris une décision tactique majeure à la mi-temps, passant à une formation 4-3-3 avec quatre défenseurs sur la ligne arrière. Elle a remplacé Lauren James (qui était de retour d’une suspension de deux matchs après avoir reçu un carton rouge en huitièmes de finale) et Chloe Kelly, qui sont impitoyables devant le but, mais personne ne pouvait toujours marquer.

« Je pensais que nous étions beaucoup plus forts et semblions plus menaçants [in the second half] », a déclaré l’attaquante Beth England. « Mais finalement, nous n’avons tout simplement pas pu le mettre au fond du filet. »

« C’est un moment de fierté » – l’Anglaise Millie Bright après sa défaite contre l’Espagne en finale de la Coupe du monde

« Ils ont fait un très bon tournoi et, oui, pour être vraiment honnête, je pense qu’ils le méritaient », a déclaré Wiegman à propos de l’Espagne.

Il y avait un peu de revanche dans le triomphe de l’Espagne, puisque l’Angleterre a remporté ce match en quart de finale de l’Euro il y a un an. La Roja a également marqué le premier dans ce match, avant de perdre 2-1. Les Lionnes sont devenues championnes d’Europe.

Gagner ce tournoi a donné à l’Angleterre une tonne de confiance avant la Coupe du monde de cet été. De plus, Wiegman avait déjà été dans cette situation, emmenant les Pays-Bas en finale il y a quatre ans, où ils avaient perdu contre les États-Unis.

« Éviscéré, dévasté », a déclaré Stanway. « La façon dont nous avons joué en première mi-temps n’était pas la norme anglaise, puis en seconde période, je pensais que nous y étions. Nous n’avons simplement pas eu de chance de ne pas obtenir quelque chose. »

Après le coup de sifflet final – et avant que l’Angleterre ne soit forcée d’assister douloureusement à la joyeuse célébration de l’Espagne – Wiegman a réuni son équipe dans un petit groupe sur le terrain. Elle leur a dit d’être fiers de ce qu’ils avaient accompli – ils laissaient un héritage chez eux. Mais elle a également reconnu que ce sentiment de déception prendra du temps à être traité et que ce n’était pas grave.

Les joueurs ont eu le cœur trop brisé et ont été choqués immédiatement après pour se souvenir de ce que leur entraîneur a dit, même si ces mots finiront par être traités.

Jusque-là, « je pense que nous avons tout donné », a déclaré l’Angleterre.

« Nous n’aurions pas pu donner plus », a déclaré Bright.

Faits saillants de l’Espagne contre l’Angleterre | Finale de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023

Laken Litman couvre le football universitaire, le basketball universitaire et le football pour FOX Sports. Elle a précédemment écrit pour Sports Illustrated, USA Today et The Indianapolis Star. Elle est l’auteur de « Strong Like a Woman », publié au printemps 2022 pour marquer le 50e anniversaire du titre IX. Suivez-la sur Twitter @LakenLitman.

SUIVRE Suivez vos favoris pour personnaliser votre expérience FOX Sports Angleterre Espagne Coupe du Monde Féminine de la FIFA

Tendances COUPE DU MONDE DE LA FIFA FEMMES