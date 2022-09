L’Angleterre réserve sa place à la Coupe du monde féminine 2023 contre l’Autriche, mais il y a plus à venir des Lionnes

WIENER NEUSTADT, Autriche – Un but dans chaque mi-temps en Autriche était plus que suffisant pour l’Angleterre, lorsque les champions d’Europe nouvellement couronnés sont revenus à la compétition avec une victoire 2-0 qui a assuré leur place à la Coupe du monde 2023 avec un match à perdre dans leur groupe de qualification.

Le record de l’Angleterre sous Sarina Wiegman a été, en un mot, à bout de souffle. Ou, si vous préférez : irrésistible. Lorsque l’ancien patron des Pays-Bas a été amené par la FA à la fin des Jeux olympiques de Tokyo en 2020 – pour commencer officiellement le travail en septembre 2021 – même ils n’auraient pas pu espérer le succès débridé dont elle et l’équipe ont joui.

Chaque fois que l’Angleterre est montée sur le terrain au cours des 12 derniers mois, il y a eu une menace d’éclatement de la bulle et l’équipe a finalement été battue pendant 90 minutes, mais leur séquence sans défaite a perduré. Depuis le premier ballon botté contre la Macédoine du Nord en qualification en septembre dernier, l’ère Wiegman n’a jamais connu que la victoire.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, MLS, plus (États-Unis)

La mise en garde importante selon laquelle ils ont largement joué contre des équipes classées sur les bords extérieurs de la FIFA, avec seulement une poignée d’adversaires d’élite, au cours de ces 21 matchs se démarque. Certains de ces matchs ont raconté une histoire, comme un match amical contre une équipe allemande en proie au COVID à la Coupe Arnold Clark au début de l’année, mais d’autres ont été routiniers et routiniers : juste une longue liste de buteurs et un rappel de le statut d’amateur de leur opposition. Lorsque vous êtes une équipe inscrivant 20 buts au-delà de la Lettonie, il faut se demander combien vous pouvez tirer de ces 90 minutes, mais tout cela semble avoir été une étape sur la voie du succès européen que les Lionnes ont connu à domicile. sur juillet.

2 Connexe

Malgré la nature déséquilibrée de nombreux affrontements, ces grandes victoires ont donné à l’Angleterre un air d’invincible. C’est une équipe qui peut se vanter d’avoir de la chance dans ses rangs autant qu’elle le peut. Un investissement incroyable de la part de la FA, tout cela a été fait dans le but de remplir une armoire à trophées stérile, à l’exception d’une Coupe de Chypre et d’une Coupe SheBelieves, deux tournois amicaux. contestée avant Pâques.

À Wiener Neustadt, une banlieue endormie du sud de Vienne, l’Angleterre a continué à montrer le polonais qui est devenu si synonyme de l’ère Wiegman. Avec ou sans ballon, les joueurs étaient libres de se déplacer, ayant toujours apparemment au moins une chemise blanche de rechange lorsque le ballon se déplaçait d’un bout à l’autre du terrain.

Un premier but d’Alessia Russo – marqué avec une pointe de chance alors que le ballon se dirigeait vers l’attaquant de Manchester United via une déviation de sa coéquipière Georgia Stanway – a permis à l’Angleterre de se détendre davantage. Le filet de Manuela Zinsberger a ondulé à la septième minute après que Russo ait balayé le ballon bas dos au but.

L’Angleterre était confortablement meilleure que l’Autriche samedi, mais elle n’a toujours pas montré son meilleur. Srdjan Stevanovic – La FA / La FA via Getty Images

L’Autriche, une petite nation en termes de football féminin, s’est améliorée à pas de géant au cours des six dernières années environ, et son récent record était l’un dont la plupart des équipes pourraient être fières, avec l’Angleterre (deux fois), l’Allemagne et le Danemark leurs seules défaites en leur série de jeux actuelle. Mais c’était bien sûr, encore une fois, l’Angleterre comme épine dans le pied. Toujours sur la bonne voie après un été onirique, les visiteurs ont contre-pressé avec aisance, montrant leur athlétisme pour chasser chaque balle et gagner une course à pied après l’autre.

C’est cette même équipe qui avait le mélange grisant de fortune, de forme physique et de talent incontestable lorsqu’elle a survécu à une frayeur au début de la seconde mi-temps alors que Julia Hickelsberger-Fuller poursuivait le dégagement capricieux de Mary Earps et l’a tourné vers le but. À la fin, la balle a coulé largement, grattant presque une couche de peinture du montant sur son chemin. C’était le type de jeu qui aurait abouti à un but si l’Autriche avait affronté une équipe autre que l’Angleterre, mais, bien sûr, ils affrontaient l’Angleterre.

Lorsque Nikita Parris a envoyé un ballon au fond des filets sept minutes après son entrée dans le match, il n’y aurait pas eu de retour en arrière pour l’Autriche qui, avec la défaite, a vu ses espoirs de qualification automatique pour la Coupe du monde s’effondrer.

Comme Wiegman avait dit lors de sa conférence de presse d’avant-match la veille du décideur du groupe : “Quand vous êtes satisfait de ce que vous faites en ce moment, vous avez perdu.” Cela dit, ils ne montrent clairement aucun signe de complaisance après le triomphe de l’Euro qui a mis fin à tant d’années de souffrance anglaise. Il serait assez facile pour ses protégés de mépriser le reste de l’Europe depuis le trône qu’ils ont pris fin juillet, mais il est clair que le travail est loin d’être terminé avant la Coupe du monde de l’été prochain en Australie et en Nouvelle-Zélande. .

Il y a un sentiment que nous n’avons toujours pas vu le meilleur de cette équipe d’Angleterre, qu’il y a plus de vitesses que l’équipe pourrait passer avec la pédale pas encore à plat sur le métal, mais comme ils l’ont démontré contre l’Autriche, ils font tout cela en nécessaire. Peut-être que cela pourrait se lire comme étant heureux de se reposer sur ses lauriers, mais cela donne l’impression qu’il en reste toujours plus dans le réservoir et qu’ils sont intelligents avec leur énergie.

L’Angleterre devra manger plus de terrain si elle veut avoir un autre été fantastique (enfin, l’hiver australien) l’année prochaine et combler l’écart avec les meilleurs au monde, mais nous attendons toujours de voir l’équipement supplémentaire de cette équipe qui promet quelque chose de spécial.

Pour Wiegman, dont le premier match après avoir remporté l’Euro avec les Pays-Bas en 2017 était une victoire 2-0 contre l’Autriche, l’histoire menace de se répéter. Le rappel que son équipe néerlandaise de 2017 a perdu la finale de la Coupe du monde en 2019 contre les États-Unis est opportun alors que l’équipe classée n ° 1 mondiale vient affronter l’Angleterre à Wembley en octobre.