L’Angleterre renforce ses espoirs en demi-finale de la Coupe du monde T20 avec une victoire contre la Nouvelle-Zélande à The Gabba | Nouvelles du cricket

L’Angleterre a gardé l’espoir de se qualifier pour les demi-finales de la Coupe du monde T20 avec une victoire de 20 points contre la Nouvelle-Zélande à The Gabba.

Jos Buttler (73 sur 47) et Alex Hales (52 sur 40) ont frappé des demi-siècles alors que l’Angleterre affichait 179-6 sur ses 20 overs avant de limiter la Nouvelle-Zélande – qui aurait obtenu une place en demi-finale avec une victoire – à 159- 6.

Le 62 de Glenn Phillips sur 36 livraisons est venu en vain pour la Nouvelle-Zélande, Moeen Ali poussant un énorme soupir de soulagement après avoir laissé tomber le frappeur en forme sur 15 à couvert alors qu’il bombardait un chariot absolu du bowling d’Adil Rashid.

L’Angleterre avait été expulsée de la Coupe du monde T20 de l’année dernière par la Nouvelle-Zélande en demi-finale après l’échec de leur bowling à mort, mais il n’y a pas eu de répétition à Brisbane, Sam Curran n’ayant concédé que cinq des 26 courses que la Nouvelle-Zélande avait exigées de la finale. .

L’Angleterre, la Nouvelle-Zélande et l’Australie comptent toutes cinq points d’avance sur le dernier tour des matchs du Groupe 1, la Nouvelle-Zélande étant en tête du groupe au rythme net, devant l’Angleterre, deuxième, et l’Australie, troisième.

La Nouvelle-Zélande affrontera l’Irlande et l’Australie rencontrera l’Afghanistan à Adélaïde vendredi avant que l’Angleterre n’affronte le Sri Lanka à Sydney samedi

Si la Nouvelle-Zélande, l’Australie et l’Angleterre gagnent toutes comme prévu, les deux premières places seront déterminées en fonction du taux d’exécution net, l’Australie ayant le plus à voir avec son taux d’exécution à -0,304 par rapport à +2,233 pour la Nouvelle-Zélande et l’Angleterre. +0,547.

Tout dérapage pourrait encore voir l’Irlande et le Sri Lanka impliqués dans le bouleversement de la demi-finale.

Buttler et Hales donnent un bon départ à l’Angleterre à Brisbane

Buttler et Hales ont partagé un stand de premier guichet de 81 balles sur 62 après que le premier a choisi de frapper sur une surface Gabba usagée.

Buttler a été abandonné sur huit par le capitaine néo-zélandais Kane Williamson à la couverture, puis à nouveau sur 40 par Daryl Mitchell à la jambe carrée profonde alors qu’il était le meilleur buteur de son 100e international T20 et a dépassé l’ancien skipper Eoin Morgan en tant que meilleur buteur d’Angleterre en T20 international. criquet.

Buttler a finalement été épuisé dans l’avant-dernière manche, mais a joué un rôle majeur dans son équipe en pillant 102 points à partir de leurs 10 derniers overs, avec Livingstone (20 sur 14) le seul autre joueur à la barre de Buttler et Hales à atteindre le double contre le côté qui a frappé les sortir de la Coupe du monde T20 de l’an dernier.

Le capitaine avait parlé lors du tirage au sort de la façon dont l’Angleterre serait “flexible” avec son ordre des frappeurs et a tenu cette promesse avec Moeen (6) et Livingstone poussés respectivement aux n ° 3 et n ° 4, avec Ben Stokes (8) et Dawid. Malan (3no) arrive aux n ° 6 et n ° 8.

L’Angleterre avait regardé sur la bonne voie pour un total encore plus important à un moment donné, avec Buttler et Livingstone dans le pli à la fin de la 17e et le score sur 148-2 ; un groupe de guichets tardifs a bloqué une partie de leur élan, bien qu’ils aient quand même réussi 16 depuis la finale de Lockie Ferguson.

Chacun des trois meneurs de rythme néo-zélandais – Ferguson (2-45), Trent Boult (0-40) et Tim Southee (1-43) – est allé à 10 points au moins, avec le travail de confinement effectué par les spinners Mitchell Santner (1 -25) et Ish Sodhi (1-23) ; Santner avec le premier guichet de la soirée quand il a fait perdre Hales au 11e.

Moeen et Harry Brook (7) ont été pris dans les profondeurs de Sodhi et Southee respectivement ; Livingstone a été lancé en tentant de répéter une rampe de quatre sur une jambe fine au large de Ferguson; et Stokes a été épinglé lbw par un yorker Ferguson de l’avant-dernière balle des manches.

Le renvoi de Stokes a laissé Malan avec une balle à affronter et il en a récupéré trois après avoir fait travailler Ferguson du côté de la jambe; le gaucher ne se termine pas aux côtés de Sam Curran (6no), Curran ayant frappé Ferguson pour un côté jambe six plus tôt dans la finale.

Buttler avec une prise brillante au début de la poursuite en Nouvelle-Zélande

La Nouvelle-Zélande a été réduite à 28-2 lors d’un jeu de puissance timide avec la prise acrobatique de Buttler sur le côté de la jambe enlevant Devon Conway (3) du bowling de Chris Woakes et Finn Allen (16) en cuillère Curran à Stokes au midwicket profond – Stokes apparemment blessé au doigt après avoir pris la prise et a quitté le terrain avant de revenir peu de temps après.

La Nouvelle-Zélande aurait dû avoir une fiche de 64-3 au 10e, mais Moeen a inexplicablement laissé tomber Phillips, qui a ensuite dirigé un stand de 96 sur 59 balles avec le skipper Williamson (40 sur 40).

L’élan était avec la Nouvelle-Zélande lorsque Phillips a fauché Rashid pour des six successifs au 14e, le frappeur complétant un 25 balles cinquante-quatre jours après avoir battu un siècle étincelant contre le Sri Lanka.

Phillips a suivi son siècle contre le Sri Lanka avec un cinquante contre l’Angleterre





Les Black Caps avaient besoin de 67 sur 36 livraisons, mais Stokes a ensuite fait empocher Williamson au troisième tiers avant que Mark Wood et Chris Woakes ne freinent le taux de score et que Jimmy Neesham (6) et Daryl Mitchell (3) soient pris dans les profondeurs respectivement.

Lorsque Phillips a ensuite percuté Curran au sol avec 44 nécessaires sur 15 balles – le sous-champion Chris Jordan avec sa deuxième prise de la soirée – le match était presque terminé.

Et après?

Angleterre affrontera le Sri Lanka à Sydney samedi (8 heures du matin, heure du Royaume-Uni) avec Nouvelle-Zélande jouer l’Irlande à Adélaïde un jour plus tôt (4 heures du matin, heure du Royaume-Uni, vendredi). Les deux matchs sont en direct sur Sky Sports Cricket.