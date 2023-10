L’Angleterre remporterait la Coupe du monde de cricket serait un exploit plus grand que 2019, déclare Eoin Morgan | Actualités sur le cricket

Eoin Morgan a mené l’Angleterre à une victoire de plus de 50 en Coupe du monde en 2019, mais dit que ce serait un plus grand exploit si Jos Buttler conduisait l’équipe vers une défense réussie du titre en Inde…

Les défis pour moi en 2019 étaient complètement différents de ceux que Jos a vécu avant ce tournoi.

Entre 2015 et 2019, notre seul objectif était d’essayer de remporter la Coupe du monde ODI à domicile. L’accent était clairement mis sur la disponibilité de vos meilleurs joueurs au cours de l’année précédente et sur la clarté absolue des rôles dans chaque poste possible. Jos n’a pas eu ça.

Jeudi 5 octobre





Il y a eu un changement complet de mentalité dans le cricket anglais, où le test de cricket est désormais la priorité absolue. Ce n’est qu’à très rares reprises dans les T20 et les ODI que Jos a eu sa meilleure équipe disponible.

Cela a été une année Ashes, une année énorme pour Ben Stokes et son équipe de ballon rouge.

Discrètement, dans les coulisses, Buttler et l’entraîneur-chef Matthew Mott ont planifié cette Coupe du monde mais, si vous leur demandiez, ils diraient probablement que cela a été incroyablement difficile.

Mark Wood donnera une fois de plus le ton à l'attaque de bowling de l'Angleterre





Ils auraient voulu que tout le monde soit en pleine forme avant de partir pour l’Inde, mais Mark Wood n’a pas participé à un match de compétition depuis le dernier Ashes Test en juillet.

L’équipe a beaucoup changé et a beaucoup changé alors qu’il y avait des points d’interrogation sur l’équipe avec l’omission tardive de Jason Roy et l’inclusion de Harry Brook.

Tout bien considéré, ce serait sans aucun doute un plus grand exploit pour l’Angleterre de remporter cette Coupe du Monde que lorsque nous l’avons gagné en 2019.

La nature du calendrier ne leur a pas permis d’avoir le type de préparation qu’ils souhaiteraient et être loin de chez eux, surtout en Inde où l’Inde est si forte, est difficile. Gagner ici aurait beaucoup plus de poids que gagner à domicile.

Cependant, j’ai toujours bon espoir que l’Angleterre puisse défendre son titre.

Vous parlez de l’une des meilleures équipes du monde dans la meilleure période de cricket à balle blanche qu’elle ait jamais connue et je pense que l’équipe est plus forte qu’en 2019. Il y a beaucoup plus de force en profondeur.

Nous n’aurions pas pu remplacer Wood et son bowling à 90 mph il y a quatre ans, mais nous avons Gus Atkinson maintenant. Vous ne pouvez pas remplacer la précision et l’expérience de Wood, mais vous pouvez remplacer son rythme. Les joueurs ont désormais quatre ans d’expérience et possèdent beaucoup plus d’expérience, ce qui compte doublement en Coupe du monde.

Le plus grand compliment que je puisse faire au capitaine, c’est qu’il fait les choses à sa manière. Il n’essaie pas de reproduire ce que je ferais. La capacité de prise de décision de Jos est aussi bonne que celle de n’importe qui d’autre sous pression et il a participé à son premier tournoi en tant que capitaine, la Coupe du monde T20 de l’année dernière, et a remporté le trophée, ce qui n’est pas une chose facile à faire.

« On ne se sent jamais hors d’un jeu quand Stokes joue »

Je pense que dans le meilleur onze d’Angleterre, l’attaque probable serait Woakes, Wood, Adil Rashid, Sam Curran ou Reece Topley, puis Moeen Ali et Liam Livingstone comme joueurs polyvalents.

Selon les conditions, vous pouvez faire appel à un sertisseur supplémentaire pour l’un de ces joueurs polyvalents – Atkinson si vous voulez un rythme brut au milieu ou Dave Willey si vous le voulez avec le nouveau ballon.

Je pense que l’Angleterre a tiré le meilleur parti de son match de préparation contre le Bangladesh lundi.

Dans le passé, ils étaient connus pour traiter les matchs d’échauffement comme de véritables jeux de compétition et ne jouer qu’à 11 joueurs. Jouez pour gagner et rendez chaque situation du jeu très pertinente pour la Coupe du Monde. Mais ici, ils ont joué contre tout le monde, sauf Ben Stokes, pour essayer de leur donner du temps de jeu.

Le retour de Stokes est énorme pour l’Angleterre.

Aucune équipe au monde n’aime jouer contre une équipe avec Stokes et quand vous l’avez à vos côtés, vous ne vous sentez jamais hors du jeu.

Depuis plusieurs années, il a cette capacité unique à s’approprier n’importe quel rôle et cela résume le talent et le niveau de conviction de cet homme. Quand il est dans votre vestiaire, tout le monde grandit autour de lui à cause de son facteur X.

Il a évidemment joué une manche cruciale à Lord’s en 2019 alors que nous battions la Nouvelle-Zélande. C’est un jour auquel je reviens souvent parce que c’est un jour où les gens me posent beaucoup de questions !

Quand j’y pense, cela me procure énormément de joie et de fierté. C’était l’aboutissement de quatre années de travail avec un groupe de joueurs de cricket devenus de très bons amis.

S’il y avait une période de ma carrière sur laquelle je pouvais revenir et revisiter, je reviendrais au début du voyage en 2015.

Les hauts et les bas que nous avons traversés ont conduit à l’un des plus grands ODI jamais joués. C’était une période très spéciale de ma vie.

