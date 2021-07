L’Angleterre remporte une victoire mémorable de la série ODI contre le Pakistan alors que Phil Salt tire pour une équipe à domicile très modifiée | Nouvelles de cricket

Phil Salt s’est frayé un chemin vers un premier ODI cinquante alors que l’Angleterre remportait la victoire de la série contre le Pakistan

Un premier cinquantenaire international d’un jour de Phil Salt a aidé une équipe d’Angleterre bien changée à remporter une victoire mémorable en série contre le Pakistan avec une victoire à Lord’s.

Après avoir remporté le match d’ouverture par neuf guichets à Cardiff, l’Angleterre a triomphé par 52 points lors de son premier match d’une journée à Lord’s depuis la finale de la Coupe du monde en 2019 devant une foule à guichets fermés.

Salt (60 sur 54 balles) et James Vince (56 sur 52) ont mis 97 en temps rapide pour le troisième guichet et malgré un mini-effondrement en milieu de manche, un stand de 69 entre Lewis Gregory (40) et Brydon Carse (31 ) a permis aux hôtes d’atteindre 247 avant que le dernier guichet ne tombe dans le 46e.

Hasan Ali a terminé avec 5-51 alors que le Pakistan limitait l’Angleterre à un total très atteignable, mais Saqib Mahmood (2-21) a de nouveau impressionné avec le nouveau ballon et les touristes se sont effondrés à 36-3.

Le Pakistan a finalement été éliminé pour 195 en 41 overs, Saud Shakeel en tête avec 56, laissant l’Angleterre célébrer la victoire à l’occasion du 100e ODI du skipper remplaçant Ben Stokes.

La pluie a retardé le début et a vu le match raccourcir à 47 au-dessus et après avoir été placé sous un ciel plombé, le premier ordre de l’Angleterre a été rapidement sous pression alors que Dawid Malan et Zak Crawley, qui ont tous deux frappé des demi-siècles invaincus au premier ODI, est parti avec la notation.

Malan a devancé Hasan Ali avant que Crawley ne soit renversé en première balle par un Yorker presque parfait de Shaheen Afridi (1-37).

Le personnel de l’équipe d’Angleterre a peut-être changé pour cette série, mais l’approche est restée la même avec Salt et Vince lançant une contre-attaque impressionnante pour sortir l’équipe locale du pétrin.

Avec les sertisseurs pakistanais incapables de trouver une réelle cohérence, Salt a atteint 10 limites sur le chemin d’un 41-ball cinquante, musclant le ballon à toutes les parties du terrain, tandis que Vince, montrant son élégance habituelle, a atteint sa deuxième moitié ODI- siècle en seulement 36 balles.

James Vince était généralement élégant pour atteindre un demi-siècle de 36 balles

L’introduction de la rotation a mis fin au plaisir de l’Angleterre avec Salt lancé autour de ses jambes par Shakeel (1-14) avant que Shadab Khan (1-46) ne lance Vince avec un googly qui a dérapé à travers la porte pour frapper le moignon central.

Stokes (22 ans) a fourni quelques brefs feux d’artifice, notamment en écrasant Shakeel sur le côté des jambes pendant six, avant qu’il ne soit renversé après avoir chargé Hasan et John Simpson (17 ans) a suivi dans le second tour de la sertisseuse.

Lorsque Craig Overton a coupé trois balles plus tard, l’Angleterre avait 160-7 et 200 semblaient soudain loin, mais Gregory et Carse ont gardé leur sang-froid et ont progressivement construit un partenariat précieux alors que des manches très mouvementées prenaient une autre tournure.

Hasan Ali a obtenu son nom sur le tableau des honneurs du Seigneur avec des chiffres de 5-51

Au moment où Gregory a battu Haris Rauf (2-54), la paire avait réalisé le partenariat de huitième guichet le plus élevé dans un ODI à Lord’s et, bien qu’ils n’aient pas réussi à battre leurs overs, l’Angleterre avait quelque chose à faire.

Le Pakistan a perdu Imam-ul-Haq (1) tôt pour le deuxième match consécutif, le gaucher devançant le premier ballon de Gregory derrière.

Le capitaine Babar Azam (19 ans) est entré et a rapidement montré sa classe avec quatre limites avant, pour le deuxième match consécutif, il a été défait par Mahmood; le lanceur rapide anglais a réussi à pincer la balle et à piéger le droitier à l’aplomb devant.

Après avoir obtenu Babar avec celui qui a cousu, Mahmood a évincé Mohammad Rizwan (5) avec le ballon qui l’a pincé pour trouver une plume d’avantage jusqu’à Simpson.

Saqib Mahmood a de nouveau brillé avec le nouveau ballon pour l’Angleterre

Le Fakhar Zaman, qui marque généralement sans but, a survécu pendant près de 14 overs, mais a été frustré car il n’a pu en rassembler que 10 sur 44 avant que le 45, d’Overton, ne lui heurte les moignons.

Shakeel et Sohaib Maqsood (19 ans) ont menacé de développer un partenariat révélateur, mais ce dernier est tombé face à Overton (2-39) après avoir frappé le même lanceur pendant deux six.

C’était une histoire similaire pour Shadab (21 ans), pris au troisième homme de Gregory après avoir posé une base décente avec Shakeel et lorsque Faheem Ashraf (1) est tombé aux mains de Matt Parkinson, grâce à un brillant travail de guichet de Simpson, anticipant le balayage de la pagaie et prenant une superbe jambe de rattrapage, la course du Pakistan semblait courue.

Hasan Ali (31 sur 17) a pris 22, dont trois six sur le spin, d’un Parkinson pour garder les visiteurs dans le jeu mais jouait un jeu à haut risque et a finalement réussi un tir de traction vers Overton à la jambe fine donner à Carse (1-44) un premier guichet ODI.

Il y a eu une nouvelle résistance de Shakeel et Shaheen, la paire ajoutant 40 pour le quatrième guichet, mais finalement le run-rate a commencé à grimper.

Shakeel a décidé d’essayer d’affronter la rotation de la jambe de Parkinson (2-42) mais son slog-sweep était dans la gorge d’Overton au midwicket profond et il a été laissé à Gregory de le terminer pour l’Angleterre quand il avait pris Rauf derrière le long des jambes.

