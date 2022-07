L’Angleterre remporte une victoire de consolation sur l’Inde malgré la superbe première tonne de T20I de Suryakumar Yadav | Nouvelles du cricket

Suryakumar Yadav a frappé un premier cent international sensationnel T20 contre l’Angleterre à Trent Bridge

L’Angleterre a remporté une victoire de consolation lors du troisième T20 international contre l’Inde à Trent Bridge, malgré les meilleurs efforts de Suryakumar Yadav qui a frappé un remarquable premier cent T20I.

À la poursuite d’un énorme 216 pour la série de blanchiment, l’Inde a glissé à 31-3 avant que Suryakumar (117 sur 55) n’écrase un siècle sensationnel de 48 balles – n’ayant besoin que de 16 balles pour son deuxième cinquante.

Dominant totalement un stand de 119 points pour le quatrième guichet avec Shreyas Iyer (28 sur 23), Suryakumar a fait exploser 14 limites et dégagé la corde à six reprises mais, malgré ses efforts sensationnels, l’Inde s’est finalement laissé trop à faire et est tombé 17 finition courte sur 198-9.

Plus tôt, sur une surface de frappeur de courroies, l’Angleterre a accumulé un énorme 215-7 – Dawid Malan a obtenu le meilleur score avec 77 sur 39 livraisons – et les hôtes semblaient se précipiter vers la victoire lorsque Rishabh Pant (1), Virat Kohli (11) et Rohit Sharma (11 ans) est parti à moindre coût.

Le retour Reece Topley (3-22) a ramassé Pant avec sa première balle et a ensuite ajouté le cuir chevelu du skipper indien Rohit, tandis que Kohli a péri pris à couvert de David Willey (2-40) après avoir martelé les deux balles précédentes pendant 10.

Non seulement dépouillée de trois frappeurs de la plus haute qualité, mais avec seulement 34 points récoltés lors du premier jeu de puissance à six, l’Inde était loin derrière le rythme requis. Mais a intensifié Suryakumar.

L’Angleterre avait choisi de renforcer son bâton pour le match, faisant appel à Phil Salt pour le polyvalent Sam Curran dans le cadre de l’un des deux changements, mais Suryakumar s’est régalé de la cinquième option de bowling combinée de Liam Livingstone et Moeen Ali – la paire a brisé pendant 67 courses de leurs quatre overs, bien que ce dernier ait finalement remporté le guichet clé dans l’avant-dernière manche des manches.

Avec 41 nécessaires sur les deux derniers, Suryakumar a fustigé Moeen pour son sixième maximum alors que 16 ont été marqués sur les quatre premières balles, mais il est ensuite tombé au cinquième, finissant un à long pour mettre fin à un coup vraiment remarquable. .

Défendant 21 de la finale, Chris Jordan (2-37) a conclu les choses avec un minimum d’agitation – en ajoutant le guichet de Harshal Patel (5) et Ravi Bishnoi (1) – pour s’assurer que l’Angleterre a terminé la série sur une note gagnante, Jos Buttler’s d’abord en tant que capitaine permanent.

Et après?

L’Angleterre accueille désormais l’Inde dans trois matches internationaux d’une journée, à commencer par The Kia Oval (mardi 12 juillet), suivi de Lord’s (jeudi 14 juillet) et enfin Emirates Old Trafford (dimanche 17 juillet) – tous les matchs en direct sur Sky Sports Criquet.

Regardez le premier match international d’une journée entre l’Angleterre et l’Inde, depuis The Kia Oval, en direct sur Sky Sports Cricket mardi. La couverture commence à 12h30, avec le premier bal à 13h.