L’Angleterre remporte son premier Soccer Aid en six tentatives dans un thriller de neuf buts

L’Angleterre a remporté Soccer Aid pour la première fois depuis 2018 avec une victoire palpitante 6-3 contre le World XI.

Deux buts en seconde période du remplaçant inspiré, podcasteur et entrepreneur Steven Bartlett, ainsi que des frappes de Jermain Defoe et Theo Walcott ont aidé l’Angleterre à triompher à Stamford Bridge.

L’Angleterre a remporté Soccer Aid pour la première fois en six tentatives Crédit : Getty

La première mi-temps a vu l’Angleterre, entraînée par Frank Lampard, Harry Redknapp et Robbie Williams, prendre l’avantage grâce à une finition soignée de Joe Cole.

Le XI mondial a riposté grâce au coup franc d’Eden Hazard avant qu’Alessandro Del Piero ne leur donne l’avantage à un peu moins de 20 ans.

L’ancienne Lionne Ellen White a porté le score à 2-2 à la mi-temps avant que Bartlett ne donne l’avantage à l’Angleterre avec un effort du pied gauche.

L’ancien attaquant anglais Defoe a ensuite porté le score à 4-2 avec une course sinueuse et une finition de marque avant que Bartlett n’obtienne son deuxième et le cinquième de l’Angleterre lorsqu’il a chargé sur le dégagement du gardien du XI mondial Tony Bellew.

Le YouTuber Billy Wingrove en a retiré un pour le XI mondial avec un penalty avant qu’un lob expert de Walcott ne scelle l’Angleterre son triomphe tant attendu.

L’Angleterre avait perdu les cinq dernières Soccer Aids avant le coup d’envoi, son dernier triomphe étant survenu aux tirs au but à Old Trafford en 2018.

Jusqu’à présent, plus de 106 millions de livres sterling ont été collectés grâce à Soccer Aid.

Soccer Aid collecte des fonds pour la Fondation du Fonds d’investissement pour les enfants, l’UNICEF et les dons peuvent être faits ici.

Journal d’un PDG-Hôte Bartlett s’est avéré être la célébrité qui a fait la différence au second semestre Crédit : Getty

Le promoteur de boxe Eddie Hearn a également joué pour l’Angleterre Crédit : Getty

Lampard et ‘Arry étaient à la tête de l’Angleterre, tandis que Mauricio Pochettino était le manager du World XI 18 jours après avoir quitté son poste d’entraîneur de Chelsea. Crédit : Getty

Del Piero était l’une des nombreuses légendes en action dimanche Crédit : Getty

Patrice Evra et Hazard faisaient partie de ceux qui jouaient pour le World XI Crédit : Getty

Sam Thompson de Made in Chelsea s’est bien comporté pour l’Angleterre Crédit : Getty

Tandis que l’ancien joueur d’Arsenal et d’Angleterre, Jack Wilshere, tirait les ficelles au milieu de terrain anglais. Crédit : Getty

Un homme à bord d’un jet pack a amené le ballon de match avant le début du match. Crédit : Getty

C’est la fête pour l’Angleterre alors que le World XI devra accepter son sort de finaliste.

Leur manager du soir, Pochettino, a été déçu de perdre et se dit prêt pour un retour au plus haut niveau.

Lorsqu’on lui a demandé quelle était la prochaine étape pour lui après avoir quitté Chelsea le mois dernier, Pochettino a déclaré à talkSPORT : « Je suis plein d’énergie, je pense que nous avons très bien terminé.

« Maintenant, nous allons attendre et voir ce qui se passe. Dans le football, on ne sait jamais, des choses peuvent arriver.

« …une opportunité, nous sommes ouverts à l’écoute. »

Lorsqu’on lui a demandé s’il serait ouvert à un retour en Premier League, il a répondu : « Ouvert au football ».