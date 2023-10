L’Angleterre remporte sa place pour l’Euro 2024 avec une victoire 3-1 sur l’Italie frappée par le scandale

LONDRES : L’Angleterre a réservé sa place au Championnat d’Europe de l’été prochain avec une victoire 3-1 sur l’Italie, championne en titre, au stade de Wembley, mardi.

L’Angleterre a dû revenir au score après le premier but de Gianluca Scamacca pour les Azzurri. Mais deux buts de Harry Kane – dont un penalty – et un but de Marcus Rashford ont donné à l’équipe de Gareth Southgate la victoire dont elle avait besoin pour s’assurer au moins une place parmi les deux premiers de son groupe.

L’Italie, qui est impliquée dans un autre scandale footballistique, pourrait être confrontée à la perspective de séries éliminatoires et même de ne pas se qualifier pour un deuxième tournoi majeur consécutif. Les Azzurri ont perdu les séries éliminatoires contre la Macédoine du Nord l’année dernière et ne se sont pas qualifiés pour la Coupe du monde, un an seulement après avoir remporté l’Euro 2020 retardé par la pandémie. Ils ont également raté la Coupe du monde 2018 après avoir perdu en séries éliminatoires contre la Suède.

L’Angleterre est en tête du groupe C, trois points devant l’Ukraine, vainqueur 3-1 à Malte, et six points devant l’Italie.

Les Azzurri affronteront la Macédoine du Nord et l’Ukraine lors de leurs derniers matches de qualification le mois prochain.

L’Italie s’est rendue en Angleterre sans un certain nombre de joueurs en raison de blessures et d’un scandale de paris. Les milieux de terrain de Premier League Sandro Tonali et Nicolò Zaniolo ont quitté le camp italien la semaine dernière après avoir été interrogés par la police sur leur implication présumée dans un réseau de paris illégaux.

C’était la première fois que l’Italie affrontait l’Angleterre à Wembley depuis qu’elle avait battu l’équipe de Southgate aux tirs au but pour remporter le Championnat d’Europe en 2021.

Et les Azzurri ont pris l’avantage à la 15e minute lorsque Giovanni Di Lorenzo a fait rouler le ballon depuis la droite et que Davide Frattesi a complètement raté le ballon, mais Scamacca a tiré dans le toit du filet.

C’était le premier but de Scamacca pour l’Italie – à l’occasion de sa 13e apparition – et il a failli en marquer un deuxième huit minutes plus tard, mais il a tiré juste à côté du montant gauche.

L’Angleterre a égalisé à la 32e minute lorsque Kane a converti un penalty après que Jude Bellingham ait été renversé par Di Lorenzo.

Les deux équipes ont eu de bonnes occasions juste avant la mi-temps alors que Rashford a réalisé un bon arrêt de Gianluigi Donnarumma et Destiny Udogie a vu un effort paré à l’autre bout.

L’Angleterre a complètement renversé le match à la 57e minute lorsque Bellingham a sprinté depuis l’intérieur de sa propre moitié de terrain et l’a transmis à Rashford, qui a ensuite coupé à l’intérieur depuis la gauche et a envoyé le ballon au fond des filets.

Kane a scellé le match à la 77e minute en profitant d’une mauvaise défense italienne pour récupérer le bout d’un long ballon et courir vers l’avant avant de battre Donnarumma.

___

Football AP : https://apnews.com/hub/Soccer

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un fil d’agence de presse syndiqué – Presse associée)