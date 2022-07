L’Angleterre remporte l’Euro féminin 2022, mais le plus grand vainqueur du tournoi est le sport lui-même

LONDRES – Le coup de sifflet à plein temps de la victoire 2-1 de l’Angleterre en finale de l’Euro féminin 2022 contre l’Allemagne était toujours retenti dimanche lorsque “Three Lions” – alias “Football’s Coming Home” – a commencé à retentir sur le système audio du stade de Wembley. La chanson a été une sorte de malédiction pour le football anglais depuis sa sortie dans la préparation de l’Euro 96, mais finalement, après tant de quasi-accidents déchirants pour les hommes et les femmes du pays, l’Angleterre a une équipe de gagnants à célébrer dans les Lionnes de Sarina Wiegman. .

La capitaine Leah Williamson, la gagnante du Soulier d’or du tournoi Beth Mead et d’autres artistes vedettes – dont Ella Toone, Chloe Kelly et Alessia Russo – ont, avec leurs performances au cours du mois dernier, propulsé le jeu féminin à un tout autre niveau, et leur succès assurera un avenir sans limites en Angleterre.

Pour les hommes, l’attente pour ajouter à leur victoire solitaire en Coupe du monde en 1966 se poursuit – l’équipe de Gareth Southgate pourrait bien le faire au Qatar 2022 plus tard cette année – mais les femmes ont mis fin à leurs propres longues années de blessure. Deux demi-finales perdantes en Coupe du monde, en 2015 et 2019, et des défaites en finale du Championnat d’Europe de 1984 et 2009 avaient été le malheur des femmes anglaises dans les tournois majeurs, mais les buts des remplaçants Toone et Kelly, de chaque côté du 79e de Lina Magull- minute d’égalisation pour l’Allemagne, a scellé la place de cette équipe dans l’histoire du football anglais.

Le succès collectif de l’équipe est une chose, et son importance ne peut être surestimée pour un pays aussi puissant, mais traditionnellement sous-performant, que l’Angleterre. Pourtant, les Lionnes ont fait plus que simplement mettre fin à la longue attente de gloire du pays. Ils n’ont pas seulement ramené le football à la maison; ils ont permis au jeu de retrouver son âme, sur et en dehors du terrain.

Il est peut-être injuste d’établir trop de comparaisons entre le football masculin et féminin, mais les deux atteignant une finale de l’Euro à Wembley dans les 12 mois, il est inévitable que les deux occasions soient mesurées l’une par rapport à l’autre. Il y a un an, la finale masculine a été gâchée par des scènes honteuses de violence de supporters à l’extérieur du stade, avec des supporters sans billet se précipitant dans les tourniquets et intimidant physiquement des enfants afin d’entrer illégalement sur le terrain. Une enquête a depuis confirmé une consommation excessive d’alcool et de drogue au cours d’une journée de carnage avant et après le plus grand match d’Angleterre depuis 1966.

L’Angleterre a triomphé à Wembley devant une foule record brillante et accueillante dans un match qui a présenté toutes les raisons pour lesquelles nous sommes tombés amoureux de ce sport en premier lieu. Harriet Lander/Getty Images

Mais pour la finale féminine, l’ambiance était complètement différente. C’était accueillant et inclusif, car les jeunes familles pouvaient se mêler sans craindre d’être agressées ou agressées verbalement. Il n’y a pas eu de chants abusifs et pas de huées d’hymnes nationaux d’une foule de 87 192 personnes – un record pour les championnats d’Europe masculins et féminins, dépassant la finale masculine de 1964, au cours de laquelle 79 115 ont regardé l’Espagne affronter l’Union soviétique à Madrid. (En outre, la participation globale au tournoi s’est terminée avec 574 875 au cours des trois dernières semaines, soit plus du double du précédent record de 240 055 en 2017.) C’était un jour où le football a montré qu’il pouvait encore se dérouler dans une atmosphère de civilité.

Les voyous qui s’attachent au football masculin n’ont manifesté aucun intérêt pour l’Euro 2022, dont nous pouvons être éternellement reconnaissants. Comme l’a dit Emma Hayes, l’entraîneure féminine de Chelsea, sur ESPN, “Les fans ont été immenses. Ce n’était pas hostile.”

Bien sûr, de nombreux matches du football masculin se déroulent sans incident et de nombreux clubs sont un environnement accueillant pour les familles, mais cela n’a pas été le cas avec l’équipe nationale d’Angleterre depuis trop longtemps. La FA anglaise doit maintenant trouver un moyen de rendre le jeu masculin aussi accueillant et aussi convivial que celui des femmes pour ce qui est clairement un public énorme qui souhaite s’appuyer sur son expérience de l’Euro 2022.

Ce tournoi et la finale nous ont tous rappelé pourquoi nous sommes tombés amoureux du football en premier lieu. Il n’y avait pas de bêtises ou d’aggravation en dehors du terrain. Pendant ce temps-là, le jeu a été joué sans la colère et l’ego qui sont devenus un spectacle secondaire régulier dans le jeu masculin. Cela ne veut pas dire que la finale n’a pas été âprement disputée. Les deux groupes de joueurs se sont lancés dans des défis, forçant l’arbitre ukrainienne Kateryna Monzul à émettre cinq cartons jaunes pour tacles et fautes trop physiques. Mais il y avait une honnêteté rafraîchissante dans tout cela, ainsi qu’une acceptation que les officiels étaient en charge et avaient le dernier mot, plutôt qu’une succession de joueurs attendant de se disputer avec eux ou de les réprimander.

Cependant, rien de ce qui précède n’aurait vraiment d’importance si le spectacle sur le terrain n’était pas à la hauteur. Il doit y avoir une qualité et une détermination de haut niveau pour exceller et gagner, mais l’Angleterre et l’Allemagne ont fait preuve d’une capacité technique de classe mondiale pendant 120 minutes, tout comme la Suède, la France, l’Espagne et les Pays-Bas dans les tours précédents.

Au total, l’Euro 2022 a montré qu’il y a une profondeur dans le jeu féminin qui mérite la plus grande scène possible. Qui oubliera le superbe but de Russo en talonnade en demi-finale contre la Suède, ou le vainqueur à longue distance de Georgia Stanway contre l’Espagne ? Que diriez-vous du doublé d’Alex Popp lors de la victoire 2-1 de l’Allemagne en demi-finale contre la France ?

La tension musculaire – subie pendant l’échauffement – qui a forcé Popp à se retirer de la finale a peut-être coûté à l’Allemagne sa chance de remporter un neuvième titre record à l’Euro. Mais cela a été le tournoi de l’Angleterre, et la manière de leur victoire inspirera une nouvelle génération.

Le superbe premier match de Toone – un lob cool sur Merle Frohms de la longue passe précise de Keira Walsh – a été un moment magique, mais l’honneur de marquer le vainqueur est revenu à Kelly, qui a retourné le ballon à bout portant à la 110e minute avant de s’enfuir. avec une célébration à la Brandi Chastain, en enlevant son haut et en l’agitant au-dessus de sa tête. (La légende USWNT a certainement remarqué, tweeter“Je te vois Chloé, bravo !”) Cela lui a valu un carton jaune, le sixième du match, mais elle venait aussi de sceller la victoire finale de l’Angleterre à l’Euro 2022, donc ça valait sans doute le coup.

Le prochain défi est la Coupe du monde en Australie et en Nouvelle-Zélande en 2023. Qui sait si l’équipe masculine les battra pour devenir championne du monde plus tard cette année. Que Harry Kane & Co. le fasse ou non, ce sont les femmes qui leur ont montré comment gagner.