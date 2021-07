L’Angleterre remporte le troisième T20 pour remporter la série contre le Pakistan à Emirates Old Trafford | Nouvelles de cricket

Jason Roy a donné un bon départ à l’Angleterre dans la poursuite avec 64 balles sur 36

L’Angleterre a remporté une victoire 2-1 contre le Pakistan avec une victoire à trois guichets dans un thriller mordant à Emirates Old Trafford.

Après avoir été placé 155 pour gagner, Jason Roy a fracassé 64 balles sur 36 pour mettre les hôtes sur leur chemin, mais il est tombé au 11e et avec le terrain devenant de plus en plus difficile à battre, les filateurs pakistanais ont pris le contrôle, les guichets sont tombés et la tension a augmenté avant que l’Angleterre ne franchisse la ligne avec deux balles à perdre.

Bien qu’il n’ait affronté que deux balles, le joueur de la série Liam Livingstone a apporté une contribution révélatrice pour le troisième match consécutif, entrant avec 12 nécessaires sur huit balles, il a martelé sa première balle pour six.

Il a été attrapé au ballon suivant, mais avec seulement six balles nécessaires pour la finale, l’Angleterre a pu survivre à la perte de la deuxième balle d’Eoin Morgan et une paire de deux de Chris Jordan a terminé le travail.

Adil Rashid était la star de l’Angleterre avec le ballon, remportant les 20 meilleurs chiffres de l’IT20 de 4-35, tandis que les manches du Pakistan ont été construites sur un deuxième demi-siècle de la série de Mohammad Rizwan (76 contre 57).

L’Angleterre doit maintenant attendre l’automne pour son prochain match de balle blanche lorsqu’elle affrontera à nouveau le Pakistan en vue de la Coupe du monde T20 aux Émirats arabes unis.

