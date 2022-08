L’Angleterre remporte le premier titre des Jeux du Commonwealth alors que l’Inde remporte la médaille de bronze

La journée a commencé avec les femmes indiennes qui ont remporté la médaille de bronze grâce à une fusillade spectaculaire, tandis que le Canada a obtenu la 5e place. Dans l’après-midi, le match pour la médaille d’or des femmes a vu l’Angleterre remporter sa toute première médaille d’or aux Jeux du Commonwealth devant une foule locale en délire.

La journée s’est terminée avec les hommes néo-zélandais obtenant la 5e place, un match qui a vu le Pays de Galles confirmer son meilleur résultat de tous les temps.

Rapports de match

Nouvelle-Zélande 1 (1) – Inde 1 (2) : (Médaille de bronze femmes)

L’Inde a devancé la Nouvelle-Zélande via une fusillade contre la Nouvelle-Zélande pour remporter la médaille de bronze.

Alors que les deux équipes cherchaient à décrocher une médaille, ce fut un premier quart-temps aller-retour alors que les équipes cherchaient à s’affirmer. Megan Hull a été refusée sur un corner de pénalité, tandis que le duo indien Sangita Kumari et Salima Tete ont également eu des opportunités. Katie Doar des Black Sticks a reçu un carton vert avec quelques minutes à faire dans les 15 premiers, mais l’Inde n’a pas pu profiter du corps supplémentaire.

L’Inde a commencé le deuxième quart-temps en tête, forçant la gardienne des Black Sticks Grace O’Hanlon à agir à quelques reprises. L’Inde a finalement trouvé la percée sur le coup de la mi-temps, la dangereuse Tete rentrant chez elle pour mettre son équipe 1-0.

L’équipe indienne a continué à presser les Black Sticks après la mi-temps, Neha et Lalremsiami voyant tous les deux leurs efforts bloqués. Après que l’Inde a forcé un corner de pénalité qui a été traité par la Nouvelle-Zélande, les Black Sticks ont commencé à se tailler quelques chances. Alia Jaques, Olivia Merry et Rose Tynan ont toutes essayé mais n’ont pas pu marquer l’égalisation très importante.

Les joueurs ont pris leur dernière pause avec la destination de la médaille de bronze encore incertaine.

Le dernier quart-temps a commencé par un barrage d’attaques indiennes, Kaur Navneet ayant un pop au but qui a été suivi d’un certain nombre de corners de pénalité. La défensive des Black Sticks a repoussé tout ce qui leur a été lancé alors qu’ils se battaient pour rester en vie dans le match nul. À 3 minutes de la fin, la Nouvelle-Zélande a retiré le gardien O’Hanlon pour aligner 11 joueurs de champ. Ils ont été récompensés pour leur prise de risque lorsque Merry a dissimulé un dernier coup de pénalité pour forcer le jeu à une fusillade.

Hull, toujours fiable, ne s’est pas trompée avec le premier but de la fusillade, tandis que Kumari a sauvé son effort. Ralph a eu deux bouchées de cerise après avoir été victime d’une faute lors de sa tentative initiale, mais sa reprise a été sauvée par le skipper indien Savita. Sonika a rétabli la parité, avant que Tynan ne rate. Navneet a marqué le prochain de l’Inde, tandis que Doar a été chronométré. Neha a raté le suivant, mais, devant marquer pour maintenir la fusillade en vie, Shannon a fait arrêter son tir par le héros indien Savita.

L’Inde a remporté sa première médaille aux Jeux du Commonwealth depuis 2006, tandis que la Nouvelle-Zélande, championne en 2018, devra se contenter de la 4e place.

Savita (IND): “Je me sens bien. Ce match a été très dur pour nous et les deux équipes ont fait un bon effort. Nous savions que ce ne serait pas facile, alors avant de venir, nous avons travaillé chaque minute et chaque seconde. Je suis si fier. Nous nous sommes battus en équipe. »

Kaur Navneet (IND): “Ils ont sorti leur gardien de but et nous avons eu un [yellow] carte, donc c’est très difficile à défendre. C’est aussi une très bonne équipe. Nous avons cru en nos fusillades et nous l’avons fait. En demi-finale [shootout], nous étions trop pressés. Aujourd’hui, nous pensions que nous devions faire notre propre truc et ne pas nous soucier de ce que [NZL] le gardien faisait. Ce calme nous a aidés.

Olivia Merry (NZL): « Ce n’est pas notre jour. Malheureusement, l’Inde est sortie pour jouer et nous ne l’avons pas fait pendant ces trois premiers quarts. Nous avons fait un très bon dernier quart-temps, mais c’était probablement trop tard. Je suis fier des filles qui interviennent et prennent une fusillade. Ce n’est pas un travail facile à faire et lever la main après une autre défaite en fusillade [in Friday’s semi-final] est incroyablement spécial.

«Nous avons eu de très bonnes performances d’équipe, mais probablement lors des deux derniers matchs, nous n’avons pas réalisé notre meilleure performance. C’est une fin assez décevante – la quatrième place est une pilule difficile à avaler.

Canada 3 Écosse 1 – (Classement 5-6 femmes)

Le Canada a battu l’Écosse lors du deuxième match de la matinée pour égaler son meilleur résultat aux Jeux du Commonwealth.

Le Canada a pris un départ parfait au premier quart, car après seulement 4 minutes, Hannah Haughn a donné l’avantage à son équipe. L’Ecosse a commencé à revenir dans le match nul et a forcé quelques corners de pénalité, dont le dernier a été converti par Amy Costello pour rétablir la parité entre les équipes. Un premier quart-temps divertissant s’est terminé 1-1.

Dans une image miroir du premier quart, Hannah Haughn a remis le Canada devant à peine une minute après le début du deuxième quart. Tout comme en première période, l’Écosse a riposté avec une vague de pression offensive, mais elle n’a pas pu battre une unité défensive canadienne têtue. Les Nord-Américains ont eu une petite période de leurs propres attaques au fil de la période, mais l’Écosse a également continué à créer ses propres opportunités.

Aucun autre score n’a été ajouté et la première mi-temps s’est terminée avec le score de 2-1 pour le Canada.

Ce devait être un troisième quart-temps égal alors que les deux équipes se battaient pour la 5e place. Il y a eu des coins de pénalité pour les deux équipes dans une période de va-et-vient. Les deux défensives sont restées solides jusqu’à ce qu’à 4 minutes de la fin du 15, Karli Johansen ait prolongé l’avance canadienne via un coin de pénalité.

À leur crédit, l’Écosse est sortie dans le dernier quart avec l’intention de revenir dans le match, sachant qu’une victoire leur assurerait leur meilleur résultat depuis 1998. Ils ont créé chance après chance dans les 15 derniers, jetant tout sur la défense canadienne et le gardien Rowan. Harris. Les Nord-Américains sont restés forts, alors que l’Ecosse a sacrifié son gardien à la 53e minute.

Malgré la pression intense exercée par l’Écosse, ils n’ont pas réussi à revenir dans le match nul et cela s’est terminé 3-1 contre le Canada.

Angleterre 2 Australie 1 – (Médaille d’or femmes)

L’Angleterre a remporté l’or contre l’Australie, remportant sa première médaille d’or aux Jeux du Commonwealth.

Le premier quart-temps avait toutes les caractéristiques d’un match de cette ampleur alors que les équipes cherchaient à s’entendre et à prendre le dessus. Les dernières minutes des 15 premières ont été marquées par une série de corners de pénalité pour l’Angleterre, Grace Balsdon voyant ses premiers efforts au but traités par une défense ferme de Hockeyroos et la gardienne Aleisha Power.

Ce devait être l’Angleterre qui sortirait de l’impasse, car une touche et une finition fines ont été exécutées à plein effet par Holly Hunt à la 22e minute. Un bon quart-temps est devenu encore meilleur pour les hôtes – qui étaient soutenus par une foule bruyante à l’Université de Birmingham – lorsque 4 minutes plus tard, Tess Howard a doublé l’avance avec une belle touche dans le but de Hockeyroos. Une paire de grands efforts a fait rêver les fans anglais alors que les joueurs se dirigeaient vers la mi-temps.

La troisième période a été un peu plus méfiante, alors que l’Australie cherchait à se frayer un chemin dans l’avance anglaise. La gardienne anglaise Madeleine Hinch a été appelée à l’action, démentant Stephanie Kershaw. Après avoir absorbé la pression australienne, l’Angleterre a cherché à se remettre au travail, et à 5 minutes de la fin de la période, l’avance était de près de 3 quand Anna Toman a vu son coup de coin de pénalité revenir sur le poteau.

15 autres ont été mis en banque alors que le score est resté 2-0 avant la dernière période.

Alors que l’Australie continuait à chercher une percée, il s’agissait de garder son sang-froid pour l’Angleterre, ils savaient que les Hockeyroos mettraient tout en jeu à la recherche d’un retour.

L’Australie a forcé un certain nombre de corners de pénalité mais la gardienne Hinch et sa défense ont géré tout ce qui leur était lancé. Avec 20 secondes avant le but, les cœurs auraient été dans la bouche de l’Angleterre quand Ambrosia Malone a finalement obtenu le but australien sur un corner après une attaque implacable. Cependant, cela s’avérerait trop peu trop tard car l’Angleterre a tenu bon pour la victoire 2-1.

Pour les hôtes, c’était le rêve, une première médaille d’or aux Jeux du Commonwealth à domicile, tandis que l’Australie a décroché sa deuxième médaille d’argent consécutive.

Holly Pearne-Webb (ANG): “Un peu perdu pour les mots. C’est la première fois dans l’histoire que nous faisons cela. Je me sens tellement chanceux que ce soit dans ma carrière que nous ayons des Jeux du Commonwealth à domicile. Pur soulagement et joie de vivre. C’était un peu un jeu de haut en bas. Nous avons bien joué en première mi-temps, nous avons en quelque sorte reculé un peu en deuxième mi-temps, absorbé un peu de pression mais nous y sommes finalement arrivés.

« C’est un nouveau groupe. Les prochaines années sont vraiment excitantes alors que nous rejoignons l’équipe britannique, avec les Écossais et les Gallois à venir. Un groupe vraiment jeune et le soutien et la foule ont été absolument phénoménaux.

Madeleine Hinch (ANG): « Nous savions que nous avions ce genre de performance en nous. Je suis tellement fier du groupe qu’ils ont été en tête pendant tout le match et qu’ils l’ont emmené en Australie. Nous avons été vraiment inspirés par nos garçons hier, nous savons qu’ils n’ont pas tout à fait remporté la victoire [in the men’s semi-final]mais la façon dont ils ont tout mis en œuvre pour presque réaliser l’impossible, et le fait d’être si près de le faire, nous a donné l’inspiration dont nous avions besoin aujourd’hui.

Kaitlin Nobbs (Australie): « Je suis assez content de la performance globale de notre équipe. Nous avons construit tout au long du tournoi, et évidemment aujourd’hui n’était pas notre jour, mais en partant de la coupe du monde aux Jeux du Commonwealth, nous avons grandi et nous avons montré que nous pouvons être une équipe performante très constante.

« Nous nous sommes tellement amusés dans ce tournoi. Aujourd’hui n’est pas notre jour, mais nous avons Paris [2024 Olympic Games] dans deux ans, donc ça va aller très vite.

Nouvelle-Zélande 2 Pays de Galles 1 – (Classement 5-6 : Hommes)

La Nouvelle-Zélande, médaillée d’argent en 2018, a remporté un match difficile contre le Pays de Galles pour terminer 5e.

Les Black Sticks ont démarré rapidement le premier quart-temps, Nic Woods tirant son équipe devant après seulement 7 minutes. Secoué par le début brutal du match, le Pays de Galles a commencé à se remettre en lice, Gareth Furlong a frappé les boiseries d’un coin de pénalité tandis que Luke Hawker et Benjamin Francis se sont également rapprochés, mais la Nouvelle-Zélande est restée ferme et les Black Sticks ont conservé leur mince avance.

Après 8 minutes du deuxième quart-temps, le Pays de Galles a trouvé l’égalisation, Gareth Furlong marquant sur un corner de pénalité. Le reste de la période a vu peu d’occasions nettes, la Nouvelle-Zélande ayant montré quelques cartons verts. Cependant, le Pays de Galles n’a pas pu profiter de l’homme supplémentaire et le score est resté à 1-1 avant la mi-temps.

Une Nouvelle-Zélande rajeunie est sortie pour le troisième quart-temps cherchant à montrer sa qualité, forçant un certain nombre d’occasions qui ont appelé le gardien gallois Tobias Reynolds-Cotterill et sa défense à l’action à plusieurs reprises. La résistance galloise a finalement été brisée lorsque Sean Findlay a redonné l’avantage aux Black Sticks à la 41e minute.

Le Pays de Galles est entré dans la dernière période en cherchant à saisir le but qui enverrait le match dans une fusillade, et a créé quelques occasions de le faire. James Carson et Rupert Shipperley ont tous deux eu des efforts qui ont nécessité d’être sauvés par le gardien du Black Stick, Leon Hayward. Le gardien gallois Reynolds-Cotterill a été éliminé à 4 minutes de la fin alors que le Pays de Galles avait un dernier coup de dés, mais cela n’a pas suffi car la Nouvelle-Zélande a conservé la 5e place.

Malgré le résultat, le Pays de Galles a obtenu son meilleur résultat aux Jeux du Commonwealth.

