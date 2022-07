L’Angleterre remporte le balayage de la série ODI sur l’Afrique du Sud alors que Tammy Beaumont atteint le neuvième cent ODI | Nouvelles du cricket

Tammy Beaumont a frappé 19 fours et un six alors qu’elle marquait un neuvième siècle ODI

L’Angleterre a conclu un balayage 3-0 de l’Afrique du Sud avec une victoire de 109 points lors du troisième international d’une journée à Leicester – une victoire qui voit également les hôtes prendre une avance inattaquable de 8-2 dans la série multi-format.

Tammy Beaumont (119 sur 107) a frappé un superbe neuvième siècle ODI alors que l’Angleterre affichait un énorme 371-7 lors de la première frappe dans la chaleur torride, leur total à seulement sept points de moins que leur score record de 50 plus.

L’Afrique du Sud a fait un bon poing de la chasse sur une piste de frappeur de courroies – Laura Wolvaardt (56 sur 51), Marizanne Kapp (62 sur 54) et Chloe Tryon (70 sur 57) ont toutes frappé des demi-siècles accrocheurs – avant de finalement s’affaisser à 262 all out en 45,4 overs.

Dans une équipe d’Angleterre dépouillée de Sophie Ecclestone reposée, les jumeaux de spin Charlie Dean (3-42) et Emma Lamb (3-42) se sont brillamment acquittés en son absence, cette dernière réclamant son premier guichet ODI dans le processus.

Alice Davidson-Richards (3-35), à la place de Nat Svicer (également reposé) dans le seul autre changement en Angleterre, a également remporté son premier guichet au cricket ODI, quatre ans après ses débuts et sa seule apparition précédente.

La victoire de l’Angleterre signifie que l’Afrique du Sud, au mieux, ne peut partager la série multi-format qu’à condition de remporter les trois prochains internationaux du T20, la série commençant jeudi soir. en direct sur Sky Sports.

