L’Angleterre remporte la série T20 contre le Sri Lanka malgré l’oscillation des frappeurs lors du deuxième match à Cardiff | Nouvelles de cricket

Mark Wood s’est retrouvé sur un triplé en retournant des chiffres de 2 à 18 de ses quatre overs

L’Angleterre a remporté une victoire en série contre le Sri Lanka, malgré une légère frayeur en poursuivant 112, pour remporter le deuxième international T20 par cinq guichets jeudi à Cardiff.

Après avoir limité le Sri Lanka à un score de seulement 111-7 lors du premier frappeur, l’Angleterre a ensuite trébuché à 36-4 à la septième fin de sa réponse.

Jonny Bairstow – promu pour ouvrir pour Jos Buttler au repos – a été lancé troisième balle, Dawid Malan (4) est de nouveau tombé à bon marché, tandis qu’Eoin Morgan (11) et Jason Roy (17) n’ont pas réussi à démarrer après avoir commencé.

La pluie a perturbé la poursuite de l’Angleterre à la barre des 12, les hôtes s’étant rétablis à 69-4. Lorsque le jeu a repris, l’Angleterre a atteint son objectif révisé de 103 (18 overs) avec 11 balles à jouer, Liam Livingstone marquant le meilleur but avec 29 invaincu.

Plus tôt, le Sri Lanka a de nouveau choisi de frapper en premier après avoir remporté le tirage au sort, mais a montré un manque d’intention surprenant dans ses manches, car ils n’ont marqué que 26 points pour la perte de deux guichets dans le jeu de puissance à six et leur première limite a pris un tout 46 livraisons à venir.

En fait, le Sri Lanka n’a réussi à trouver la corde qu’à quatre reprises au cours de ses manches entières, la dégageant deux fois, et celles-ci ont été partagées entre seulement deux batteurs, Kusal Mendis (39) et le tailender Isuru Udana (19no).

0:53 Vous regardez Gareth Southgate ? Danushka Gunathilaka est épuisé après un impressionnant jeu de jambes de Sam Curran ! Vous regardez Gareth Southgate ? Danushka Gunathilaka est épuisé après un impressionnant jeu de jambes de Sam Curran !

Le premier guichet de l’Angleterre d’un jeu de bowling extrêmement discipliné est arrivé via la botte de Sam Curran, alors que des réactions rapides et un jeu de jambes fantaisiste l’ont vu échapper à Danushka Gunathilaka (3) au deuxième tour. Curran a ensuite représenté Avishka Fernando (6) – sur le crochet – dans son prochain.

Kusal Perera et Mendis se sont reconstruits, lentement, avec un partenariat de 50 points, mais juste au moment où ce dernier commençait à tirer, pivotant Chris Jordan pour un gros six sur une longue jambe, Perera (19 ans) est parti et les manches se sont effondrées par la suite.

Le capitaine sri lankais, un ballon après avoir été lâché par Malan – une chance difficile dans les profondeurs – a tenté de renverser le balayage Adil Rashid (2-24) mais n’a pu que choisir Morgan à couvert.

0:37 Mark Wood se retrouve sur un triplé alors qu’il obtient son deuxième guichet en autant de balles Mark Wood se retrouve sur un triplé alors qu’il obtient son deuxième guichet en autant de balles

Mark Wood (2-18) s’est retrouvé sur un triplé à la 14e lorsque Mendis a skié une tentative de retrait vers Bairstow, puis Niroshan Dickwella (3) a réussi un coup droit à mi-parcours.

Wanindu Hasaranga (3) a à peu près survécu au coup du chapeau, malgré une petite bouffée à l’extérieur de son moignon, mais il a rapidement disparu dans le prochain tour, bloqué par Bairstow lors de la charge de Rashid.

Dasun Shanaka (8) – buteur de 50 dans le premier T20I – n’a pas pu répéter ses exploits de mercredi soir, mais Udana a au moins flashé lors de la finale, en écrasant 14 pour voir le Sri Lanka dépasser la barre des 100.

0:45 Jonny Bairstow est battu pour un canard par Binura Fernando Jonny Bairstow est battu pour un canard par Binura Fernando

Le Sri Lanka a montré beaucoup plus de combat avec le ballon, alors que le bras gauche Binura Fernando (1-17) a d’abord nettoyé Bairstow dans le deuxième et rapide du bras droit Dushmantha Chameera (1-29) a effectué le tombé sur Malan lbw dans le suivant – initialement donné pas sorti mais annulé lors de l’examen.

Morgan et Roy se sont brièvement ralliés, avant que le skipper anglais ne gifle Udana (1-25) directement au voltigeur au point arrière et que Roy ne sélectionne le long-pied sur les jambes Hasaranga (2-20).

Liam Livingstone et Sam Billings (24) ont récupéré les manches de chaque côté de la pause pluie, et bien que ce dernier ait été renversé par Hasaranga au 15e, Curran (16 non) est entré et a vu l’Angleterre remporter une victoire en série, décrochée avec un fracassé six directement au sol.

