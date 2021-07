L’Angleterre remporte la série de victoires contre l’Inde alors que Danni Wyatt frappe le 89 vainqueur du match | Nouvelles de cricket

Nat Sciver et Danni Wyatt ont partagé un stand d’un siècle alors que l’Angleterre a remporté le troisième T20I pour remporter une victoire en série

Danni Wyatt a fracassé 89 invaincus sur 56 balles, alors que l’Angleterre a remporté une victoire de 10-6 dans sa série multiformat avec l’Inde grâce à une victoire à huit guichets lors du troisième et dernier T20I à Chelmsford mercredi soir.

Poursuivant 154 pour gagner, Wyatt a partagé un stand de 112 points pour le deuxième guichet avec Nat Sciver (42 sur 36), et bien que Sciver ait manqué de 22 points de l’objectif de victoire, Wyatt a frappé les points gagnants avec huit balles à revendre.

Une victoire pour l’Inde les aurait vus plutôt revendiquer l’étape T20 de leur tournée 2-1 et égaliser la série multiformat, et ils semblaient avoir une chance en affichant un total décent de 153-6 après avoir choisi de frapper en premier. .

Les perspectives des visiteurs se sont encore améliorées lorsque Deepti Sharma (1-29) a piégé Tammy Beaumont pour 11 au quatrième quart, mais un retour en forme bienvenu pour Wyatt – qui a été abandonné pour l’étape ODI de la série – a vu l’Angleterre remporter la victoire.

Plus tôt, la vétéran anglaise rapide Katherine Brunt (2-27) a remporté son duel personnel avec la superstar de 17 ans Shafali Verma, la jouant aux quilles pour un canard à deux balles lors de l’ouverture.

0:50 Katherine Brunt bat Shafali Verma va chercher un canard dans le troisième T20I et lui donne ensuite un petit départ Katherine Brunt bat Shafali Verma va chercher un canard dans le troisième T20I et lui donne ensuite un petit départ

Harleen Deol (6) n’a pas traîné longtemps, choisissant Sciver à mi-chemin court, qui a pris une très bonne plongée vers l’avant, mais Mandhana et le capitaine indien Harmanpreet Kaur ont ensuite reconstruit.

La paire a mis 68 pour le troisième guichet, dans un temps décent également, avant que Kaur (36 sur 26) ne tombe en poids face à Sciver au 13e. Mandhana, quant à lui, a donné le coup d’envoi à un 13e T20I cinquante, sur 42 balles.

Brunt est revenu pour prendre le guichet clé, Mandhana s’est penché sur le midwicket profond pour 70, tandis que Sophie Ecclestone (3-35) a réclamé un couple tard alors que l’Inde dépassait les 150.

0:32 Danni Wyatt frappe un beau six pour couronner un brillant 89 pas pour l’Angleterre contre l’Inde dans le troisième T20I Danni Wyatt frappe un beau six pour couronner un brillant 89 pas pour l’Angleterre contre l’Inde dans le troisième T20I

L’effondrement de l’Angleterre en poursuivant un score similaire de 149 à Hove dimanche aura été frais dans les mémoires mais, malgré la perte précoce de Beaumont, il n’y a pas eu de telles oscillations à cette occasion.

Wyatt a élevé son huitième demi-siècle T20I, et le premier en 19 matchs, avec 33 balles, et a ensuite frappé 12 limites et un six, avec l’ouvreur particulièrement fort lorsqu’il frappe par-dessus le sol ou dans les couvertures.

Sciver, quant à elle, était un fleuret parfait et a conservé sa belle forme récente. Sneh Rana (1-27) s’est faufilé à travers ses défenses à la 17e, mais il ne devait pas y avoir d’effondrement tardif des hôtes à cette occasion.