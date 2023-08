L’Angleterre remporte la finale palpitante du Ashes Test alors que Stuart Broad remporte le guichet gagnant pour faire match nul avec l’Australie | Nouvelles du Royaume-Uni

L’Angleterre a remporté le dernier match du Ashes Test après une fin palpitante pour faire match nul avec l’Australie.

Alors que l’Australie en poursuivait 384 pour remporter le match, une Angleterre rampante a pris sept guichets lors de la dernière session pour devancer ses féroces rivaux.

Le quilleur anglais Stuart Broad – dans son dernier match avant la retraite – a remporté les deux derniers guichets devant une foule bondée à The Oval à Londres.

Image:

Photo : AP





Image:

Stuart Broad célèbre après avoir pris le guichet de l’Australien Alex Carey





Cela signifie que la fascinante série de cinq matchs se termine 2-2 après des semaines de compétences scintillantes, de drames à ne pas manquer et même d’une petite controverse.

En tant que détenteur de l’urne, ayant remporté la dernière série en 2021-22, l’Australie n’a eu qu’à tirer la série actuelle pour conserver le trophée.

S’exprimant après le match, Broad a déclaré: « Woakesy et Moeen ont incroyablement donné le ton et lorsque nous avons eu quelques guichets, nous avons vraiment commencé à y croire.

« La foule était si bruyante et nous avons vraiment sauté sur cette énergie.

« Récupérer quelques guichets pour terminer le match test et contribuer à l’équipe était très spécial. »

Il a ajouté: « Lorsque vous prenez la décision de quitter le jeu, vous vous demandez quelle sera votre dernière balle, donc pour que ce soit un guichet pour gagner un match de test des cendres, c’est plutôt cool. »

Image:

Broad célèbre avec James Anderson





Image:

Broad et Moeen Ali sont applaudis hors du terrain par leurs coéquipiers





Chris Woakes, joueur anglais de la série et homme du match, a déclaré : « Ce fut quelques matchs incroyables et c’est agréable d’entrer dans l’équipe et de contribuer. La conviction était là que nous pouvions gagner 2-0.

« Il y a un esprit incroyable dans le vestiaire. Je pense que 2-2 est tout à fait approprié. »

Le capitaine anglais Ben Stokes a déclaré: « Je pense que 2-2 reflète fidèlement les équipes qui vont littéralement face à face. L’Australie est championne du monde de test, c’est une équipe de qualité.

« Je ne pense pas que beaucoup d’équipes auraient pu répondre à partir de 2-0. Je suis incroyablement fier des efforts de chacun.

« Nous sommes do or die depuis le deuxième match et cela nous convient vraiment. »

Le joueur australien de la série, Mitchell Starc, a déclaré: « Ce furent cinq matches de test incroyables et la façon dont cela s’est terminé aujourd’hui a probablement parlé de la qualité du cricket et des émotions de l’ensemble des Ashes.

« C’est arrivé à la dernière session du jour 25. »

En savoir plus:

Comment s’est déroulé le test final

Des victoires étroites à Edgbaston et Lord’s ont assuré une avance de 2-0 au début de la série pour l’équipe du capitaine Pat Cummins.

Mais la chute controversée du gardien de guichet anglais Jonny Bairstow lors de la cinquième journée à Lord’s a enflammé l’Angleterre.

Une blessure au spinner australien Nathan Lyon a également semblé aider à renverser la situation pour l’équipe de Ben Stokes.

L’Angleterre a rugi à Headingley pour porter le score à 2-1, puis a eu l’Australie dans les cordes lors du quatrième match test à Old Trafford alors qu’elle cherchait à égaliser la série.

Image:

Broad célèbre la prise du guichet de l’Australien Todd Murphy





Cependant, la météo a eu le dernier mot à Manchester, les deux derniers jours du test étant pluvieux, ce qui a entraîné un match nul.

L’Australie est entrée dans le cinquième et dernier test après avoir déjà retenu The Ashes.

L’Angleterre doit se rendre en Australie en 2025 pour la prochaine série Ashes.