L’Angleterre remporte la Coupe du monde T20 : quel avenir pour l’équipe double championne du monde de balle blanche ? La grandeur vous appelle-t-elle ? | Nouvelles du cricket

Le triomphe sportif tend à inviter à la réflexion.

Où tout a commencé ? Que s’est-il passé pour que ce moment arrive ? Qui ont été les artisans du succès ?

La victoire de l’Angleterre en Coupe du monde T20 n’a pas été différente.

Vous pouvez tracer très clairement le trajet d’Adélaïde en 2015 à Melbourne en 2022, via Kolkata et Lord’s. D’Andrew Strauss, Trevor Bayliss et Eoin Morgan à Rob Key, Matthew Mott et Jos Buttler.

Le changement d’approche qui a fait passer l’Angleterre de timides joueurs sans ballon blanc à la première équipe masculine pionnière pour détenir à la fois les titres mondiaux des 50 ans et plus et du T20 est bien documenté.

Alors, qu’est-ce qui vient ensuite?

Grandeur. C’est du moins l’objectif, avec à la fois l’entraîneur-chef Mott et le directeur général Contenu suffisant pour parler en de tels termes depuis que Ben Stokes a frappé la course gagnante au MCG.

“S’ils continuent de remporter des trophées, ils pourraient être l’un des meilleurs que nous ayons vus – certainement l’une des meilleures équipes de cricket et l’une des meilleures équipes sportives d’Angleterre”, a déclaré Key à Sky Sports.

Pendant ce temps, Mott a pris une équipe féminine australienne très forte et en a fait l’une des équipes sportives les plus dominantes de mémoire d’homme.

Interrogé par Nasser Hussain s’il voulait faire de même avec cette équipe d’Angleterre limitée, l’Australien a déclaré: “C’est ce que nous sommes en ce moment. Les Coupes du monde sont ce pour quoi vous jouez.

“Pour ce qui est d’aspirer à être grand, c’est définitivement le voyage que nous voulons faire.”

En devenant double championne du monde, l’Angleterre a sans doute déjà prouvé qu’elle était l’une des grandes équipes à dépassements limités de l’histoire du jeu.

Les Antilles ont remporté les deux premières Coupes du monde dans les années 1970. L’Australie en a ensuite remporté trois d’un coup entre 1999 et 2007, la même année que la première Coupe du monde T20, remportée par l’Inde.

L’Angleterre peut-elle être placée dans la même fourchette que ces grandes équipes ? Ce que la plupart diraient instinctivement non est dans une plus ou moins grande mesure dû à l’éclat de ces équipes dans le test de cricket.

Image:

L’Angleterre de Jos Buttler est-elle l’une des grandes équipes de balle blanche de l’histoire du cricket ?





Quoi qu’il en soit, cette équipe d’Angleterre a le temps de son côté. Ils ne sont pas encore terminés.

Au cours des deux prochaines années, ils défendront leurs deux titres mondiaux et avec la profondeur du talent, la structure et l’environnement qu’ils ont créés, attendez-vous à ce que l’équipe de Buttler soit à nouveau parmi les favoris.

Gagner est une autre affaire. Vous n’avez qu’à demander à l’Inde à quel point il est difficile de remporter ne serait-ce qu’un seul tournoi mondial – et encore moins quatre en cinq ans.

Même avec le plus grand bassin de talents du cricket mondial, une équipe remplie de talents générationnels et la puissance financière avec laquelle seules l’Angleterre et l’Australie peuvent vraiment rivaliser, l’Inde n’a pas triomphé lors d’un événement ICC depuis 2011.

L’Angleterre a remporté deux des trois derniers matchs mais admettrait ouvertement que, comme pour toute équipe ou joueur qui réussit, il lui fallait une bonne dose de chance pour le faire. Ils ont également été assez bons pour en tirer le meilleur parti.

Cependant, à l’avenir, l’équipe devra également s’adapter et évoluer. De l’équipe qui a gagné en Australie, seuls quatre ont moins de 30 ans. Harry Brook a 23 ans, Sam Curran a 24 ans et Phil Salt 26 ans. L’autre, Liam Livingstone, aura 30 ans avant le début de la Coupe du monde des 50 ans et plus en Inde.

Compte tenu du temps qu’il reste avant les prochains tournois, vous ne vous attendriez pas à voir une énorme baisse de la grande majorité au cours des deux prochaines années.

En T20 notamment, on a vu des joueurs capables de jouer plus longtemps et de maintenir leur niveau de performance mais l’Angleterre veut-elle arriver en Amérique du Nord en 2024 avec une équipe dominée par les trentenaires ?

Des gens comme Will Jacks, Ben Duckett et Saqib Mahmood espèrent que non et il y a certainement une décision à prendre sur le moment où commencer à essayer d’éliminer progressivement une partie de la vieille garde et de donner une chance à certains des jeunes joueurs passionnants qui attendent dans le ailes.

Image:

Sam Curran a joué lors de la Coupe du monde T20 mais est l’un des quatre seuls joueurs de l’équipe d’Angleterre de moins de 30 ans





L’Angleterre sait qu’elle doit être adaptable et cela signifie que certains de ceux qui ont brillé en Australie pourraient ne pas se voir garantir des places dans l’équipe en Inde ou dans les Caraïbes et aux États-Unis.

Un horaire aussi chargé remet également en question la charge de travail. Stokes a déjà pris sa retraite du cricket international d’une journée, mais après un autre effort gagnant lors de la finale de dimanche, le capitaine du test pourrait-il reconsidérer sa position à temps pour le tournoi 50-over de l’année prochaine?

Sinon, il pourrait alors se retrouver chargé d’aider à faire passer certains de ces joueurs les plus inexpérimentés dans le format 20-over alors que l’accent est mis sur la préparation de l’équipe ODI pour défendre ce titre.

Avec l’arrivée de Mott et Buttler en tant que capitaine, nous sommes au début d’une nouvelle phase pour cette équipe d’Angleterre et ils s’appuient sur les fondations posées par Bayliss et Morgan.

“Jos a bien pris toutes les grandes décisions [at the T20 World Cup]”, A déclaré Key. “Cette sensation instinctive qu’il a, c’est ce qui les a amenés là-bas.

“Ils ont été plus adaptables et aussi bons qu’ils l’ont été (auparavant), ils ont monté d’un cran.”

Ce sentiment à lui seul devrait exciter les fans anglais. Une équipe qui était déjà de loin la meilleure équipe de balle blanche du pays s’améliore et a la chance de construire une dynastie de joueurs limités.

Assez réfléchi et tourné vers l’avenir, cependant. L’Angleterre est double championne du monde. C’est un moment à savourer.