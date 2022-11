L’Angleterre remporte la Coupe du monde T20 et les Indiens sont occupés à ombrager le Pakistan avec des mèmes “Revenge”

Une manche patiente et courageuse d’un 52 invaincu par Ben Stokes a permis à l’Angleterre de remporter sa deuxième victoire en Coupe du monde T20, cette fois contre le Pakistan dimanche au MCG. Après avoir limité le Pakistan à un score inférieur à la normale de 137/8, l’Angleterre a eu un début précaire, perdant Alex Hales, Phil Salt et le dangereux Jos Buttler à l’intérieur du Powerplay. Le Pakistan s’est battu dur, mais à la fin, il n’a pas eu assez de points au tableau alors que Shaheen Afridi a boitillé dans les overs slog, incapable de terminer son quota d’overs.

Avec cette victoire, l’Angleterre est devenue la toute première équipe masculine à détenir simultanément les titres mondiaux ODI et T20. Quant à Stokes, le polyvalent anglais a enregistré son premier demi-siècle au format T20.

Voir le Pakistan du côté des perdants a donné vie au cricket indien Twitter alors que la volonté est sortie pour venger l’humiliation qu’ils avaient subie de la part des rivaux en ligne après que l’équipe de Rohit Sharma ait enregistré une défaite de 10 guichets contre l’Angleterre lors de la demi-finale.

deux minutes de silence pour ces comptes, célébrités et tweets de ce pays qui ont ri, trollé et moqué les indiens sur cette perte. maintenant goûtez votre médicament et savourez.

