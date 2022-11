L’Angleterre remporte la Coupe du monde T20: Ben Stokes dit que Jos Buttler a créé son propre héritage avec la victoire du MCG | Nouvelles du cricket

Ben Stokes a déclaré que le capitaine Jos Buttler avait “créé son propre héritage” et que l’Angleterre était “chanceuse de l’avoir” après que l’équipe ait remporté la Coupe du monde T20 pour devenir double championne du monde de ballon blanc.

Stokes a frappé un demi-siècle sans défaite, y compris le simple vainqueur du match, alors que l’Angleterre battait le Pakistan par cinq guichets au terrain de cricket de Melbourne dimanche – trois ans et demi après avoir battu la Nouvelle-Zélande lors du décompte des limites pour remporter le 50 -sur la Coupe du monde à Lord’s sous Eoin Morgan.

L’Angleterre est la première équipe masculine à détenir simultanément les deux trophées de balle blanche, Stokes saluant la façon dont Buttler a pris l’équipe depuis qu’il est devenu skipper permanent fin juin après la retraite de Morgan du cricket international.

Stokes a dit Sports du ciel: “Quand le grand homme [Morgan] démissionné, vous regardez à quelle vitesse Jos a réussi à prendre le contrôle de l’équipe et à la faire progresser à partir de l’héritage que Morgs a laissé. Jos a maintenant créé son propre héritage. C’est un capitaine vainqueur de la Coupe du monde T20 et il est incroyable.

“Il ne faut pas tenir pour acquis à quel point il peut être difficile de prendre des décisions tactiques sous pression et 95% de ses décisions ont été absolument justes.

“C’est un gars que tout le monde suit sur le terrain et avec la batte, il a réalisé des performances gagnantes. Nous sommes chanceux de l’avoir.”

“Stokes est le concurrent ultime”

Buttler était également sur le point de briller Stokes après que les 52 balles du polyvalent pas sur 49 balles aient amené l’Angleterre à son objectif de 138 avec six balles à revendre.

Stokes avait également organisé des poursuites délicates contre la Nouvelle-Zélande lors de la finale de la Coupe du monde 2019 et du test des cendres à Headingley plus tard cet été-là, ainsi que contre le Sri Lanka il y a une semaine pour assurer la victoire qui a assuré la place de l’Angleterre en demi-finale.

Buttler a déclaré: “Qui d’autre que Stokes pour nous accompagner? Le gars peut absorber la pression. Il est le compétiteur ultime dans tout ce qu’il fait. Il a une sacrée expérience sur laquelle miser et il peut en prendre beaucoup sur son Il a parfaitement chronométré les choses.

“Cette impulsion que lui et Moeen Ali nous ont donnée [during a fifth-wicket stand of 47 off 33 balls] Je pense qu’il a enlevé le match au Pakistan.”

Les espoirs de l’Angleterre de soulever la Coupe du monde T20 pour la deuxième fois – ils l’avaient déjà remportée dans les Caraïbes en 2010 – “semblaient à un million de kilomètres” selon Buttler après une timide défaite contre l’Irlande au MCG le mois dernier, mais après une pluie- hors match contre l’Australie deux jours plus tard, l’équipe de Buttler a remporté quatre victoires consécutives.

Butler a dit : “Cela s’est senti à des millions de kilomètres après l’Irlande – c’était une défaite vraiment difficile à encaisser – mais l’énorme caractère que nous avons montré dans les matchs incontournables a été incroyable.

“Chaque match depuis que nous nous sommes améliorés et de mieux en mieux, a culminé au bon moment et nous sommes ici en tant que champions mérités. Ce fut un tournoi fantastique.

Buttler : La victoire est ce dont vous rêvez

“C’est le truc dont vous rêvez. Cela semble tellement ringard, mais c’est ce dont vous rêvez de grandir, d’avoir l’opportunité d’être dans cette position et ensuite d’aller le gagner. C’est tout simplement incroyable”, a ajouté Buttler.

“Je suis immensément fier de tout le monde ici. Ce fut un long voyage et il y a eu quelques changements dans notre façon de jouer au cours des dernières années, et nous en récoltons les fruits.

Sur le joueur gauche Sam Curran, qui a été nommé joueur du tournoi après avoir remporté 13 guichets, dont trois en finale, Buttler a déclaré: “Il a eu le tournoi le plus remarquable. Il a dirigé l’attaque de manière fantastique, a joué tous les matchs difficiles. Nous venons tous de sauter par-dessus bord.

“Nous avons marqué des points quand nous en avions besoin, avons pris de très bons départs dans quelques-uns de ces matchs et lors des trois derniers matchs, en particulier, Adil Rashid a été exceptionnel pour nous.

“Il est toujours le gars à qui nous avons lancé le ballon pour faire bouger les choses et sa performance en finale [taking 2-22 from four overs] était exceptionnel. [Head coach Matthew Mott] s’est vraiment bien intégré. Il nous donne une grande liberté pour sortir et nous faire confiance.”

Lors de la finale, Stokes a déclaré: “Lorsque vous poursuivez des totaux comme celui-ci, vous pouvez oublier ce qui se passe avant et la façon dont tous les quilleurs ont joué [to restrict Pakistan] était la raison pour laquelle nous ne nous sommes pas sentis sous trop de pression dans la chasse. Je n’avais pas du tout l’impression que c’était hors de nos mains.

“Nous sommes assez vieux et assez sages et avons joué suffisamment au cricket pour pouvoir entrer dans n’importe quelle situation et soutenir nos capacités. J’ai essayé de m’assurer que je restais là aussi longtemps que possible. C’est plus facile quand vous avez un frappeur à la fin des manches. Ce n’est jamais vraiment la panique quand il y a moins de huit courses et plus.

Stokes : Nous avons relevé les défis qui nous ont été lancés

Stokes a éliminé toute la frousse de l’Angleterre lorsqu’il a touché des limites successives – un quatre et un six – contre Itfikhar Ahmed à la fin du 16e pour réduire l’exigence à 28 sur 24 balles.

Iftikhar, qui n’était pas à la rotation, ne jouait qu’au bowling parce que le quilleur rapide Shaheen Shah Afridi avait tiré une balle dedans après avoir subi les effets d’une blessure qu’il avait subie en prenant la prise pour éliminer Harry Brook à long terme.

Stokes a ajouté: “Il y aurait toujours eu un moment où nous devions attaquer un over et quand Shaheen est malheureusement parti, il était évident que nous devions faire. C’était le over.

“Ce sont les joueurs qui ont la médaille, mais aucune équipe n’est complète sans les personnes qui ont travaillé dans les coulisses et nous allons tous laisser les vainqueurs de la Coupe du monde MCG.”

“Il y a eu un petit problème en cours de route, mais les meilleures équipes le prennent sur le menton et ne le laissent pas les affecter. Ils l’ont laissé passer et passent au défi suivant. Dans les tournois, vous ne pouvez pas transporter de bagages avec vous. .

“Je pense que nous avons été à la hauteur de tous les défis qui nous ont été lancés tout au long de ce tournoi.”