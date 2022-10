L’Angleterre remporte facilement la victoire en série contre le Pakistan avec une victoire de 67 points dans le décideur international du T20 | Nouvelles du cricket

Le 13e demi-siècle international T20 de Dawid Malan a propulsé l’Angleterre à 209-3 à Lahore

L’Angleterre a battu le Pakistan par 67 points dans le septième international décisif de la série T20 après une performance clinique au bâton et au bowling.

L’Angleterre a pillé 209-3 après avoir été insérée avec Dawid Malan (78 sur 47 balles) et son coéquipier du Yorkshire Harry Brook (46 sur 29) claquant 108 des 61 dernières livraisons des manches à Lahore.

Les deux joueurs ont profité de baisses avec Babar Azam bombardant Malan et Brook respectivement le 29 et le 24 avant que Mohammad Wasim – dont le 20e a été écrasé pour 20 – herbe le meilleur buteur Malan le 62.

La Coupe du Monde T20 approche ! Regardez tous les matchs en direct sur Sky Sports à partir du 16 octobre, avec l'Angleterre contre l'Afghanistan le 22 octobre

Le Pakistan a boité à 142-8 en réponse, avec le capitaine Babar (4) suite à ses imperfections sur le terrain en étant renvoyé par Chris Woakes (3-26) au premier cours de la poursuite et Mohammad Rizwan joué (1) par Reece Topley en le second alors que l’équipe locale est tombée à 5-2.

Un Pakistan timide ne pouvait tout simplement pas démarrer au milieu d’un affichage de bowling très professionnel d’Angleterre – Shan Masood (56 sur 43) jouant le seul coup de note – avec Woakes et David Willey (2-22\) dans les guichets et Rashid produisant des chiffres bien rangés de 1-25 après quelques sorties coûteuses.

La victoire 4-3 de l’Angleterre a mis fin à une série de quatre séries de ballons blancs sans victoire et a obtenu un résultat de confiance avant la Coupe du monde T20 en Australie plus tard ce mois-ci, avec leur premier match contre l’Afghanistan au stade Optus de Perth en octobre. 22, en direct sur Sky Sports.

L’Angleterre espère accueillir le skipper Jos Buttler, Liam Livingstone et Ben Stokes dans leur XI d’ici là, le trio manquant la série pakistanaise – Buttler (mollet) et Livingstone (cheville) reviennent de blessures tandis que Stokes s’est reposé.

Une confusion calamiteuse avec Malan a vu Phil Salt s'épuiser pour 20 dans le septième et dernier match international T20

En leur absence, ce sont Malan et Brook qui ont tiré dans le match décisif de dimanche, bien qu’il y ait également eu des contributions de Ben Duckett (30 sur 19), le vainqueur du match de vendredi Phil Salt (20 sur 12) et Alex Hales (18 sur 13) comme chaque Angleterre. la pâte a parsemé la frontière au stade Kadhafi.

L’Angleterre punit le Pakistan bâclé dans le décideur de la série

Hales a été épinglé lbw par Mohammad Hasnain après que lui et Salt aient récolté 39 points combinés au cours des quatre premiers overs, Salt ayant ensuite manqué deux livraisons plus tard après une terrible confusion avec Malan.

Malan était coupable d’avoir regardé le ballon alors que Salt se précipitait du côté du non-attaquant et ce dernier était à court de terrain après avoir été renvoyé après le coup direct de Shadab, laissant l’Angleterre 39-2.

Duckett – qui ne fait pas partie de l’équipe anglaise de la Coupe du monde T20 – a commencé la reconstruction avec Malan, la paire pillant 62 sur 30 livraisons avant que Duckett ne soit superbement épuisé par le gardien de guichet Rizwan.

Mohamad Rizwan a produit un moment de brillance derrière les souches pour écraser l'Anglais Ben Duckett pendant 30

Rizwan a affiché des réactions ultra-rapides lorsque Duckett a sous-bordé Iftikhar Ahmed dans le sol, tendant la main droite, récupérant le ballon et fouettant les bails en un mouvement rapide.

Malheureusement pour le Pakistan, cet éclat sur le terrain n’a pas pu être égalé par Babar et Wasim, Babar renversant un entraînement de Malan en couverture supplémentaire, puis bombardant un gardien absolu lorsque Brook a revêtu une balle plus lente de l’impressionnant Haris Rauf (0-24) à terre.

Rauf a perdu deux attrapés de son bowling – Wasim gazonnant dans l’avant-dernier alors que Malan skiait du côté de la jambe – ce qui signifie qu’il est devenu injustement sans guichet lors d’une soirée au cours de laquelle il a embrouillé les frappeurs anglais avec son assortiment de balles plus lentes.

Babar Azam a laissé tomber une gardienne, donnant à Harry Brook une bouée de sauvetage le 24

Wasim a été battu pour deux six et un quatre dans la finale alors que le Pakistan se livrait à une course-poursuite intimidante – et une qu’ils n’ont finalement pas atteinte.

Leurs espoirs ont pris un coup monumental au début lorsque Babar a ébréché la balle plus lente de Woakes pour couvrir et Topley a repoussé la souche de Rizwan – les frappeurs pakistanais sont revenus dans la pirogue sept seulement huit balles.

Masood a marqué pour l’équipe locale, partageant un stand de 53 balles sur 43 avec Khushdil Shah (27 sur 25), mais il y avait un réel manque d’intention de la part du Pakistan alors qu’une série absorbante s’est terminée par un match final unilatéral.

Et après?

L’Angleterre voyage vers le bas pour se préparer à la Coupe du monde T20, avec trois T20 contre le pays hôte, l’Australie (9, 12 et 14 octobre) et un échauffement contre le Pakistan (17 octobre) avant que l’équipe de Jos Buttler ne commence sa campagne de Coupe du monde contre l’Afghanistan en Perth le 22 octobre.

Vous pouvez regarder la Coupe du monde T20 en direct sur Sky Sports, le tournoi commençant le 16 octobre.