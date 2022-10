L’Angleterre remporte des matchs mais des questions subsistent avant le match d’ouverture de la Coupe du monde T20 contre l’Afghanistan | Nouvelles du cricket

Chris Woakes a montré ses références en matière de nouveau ballon avec trois premiers guichets dans le troisième T20I détruit par la pluie à Canberra

Les rapports sur la disparition de la balle blanche en Angleterre semblent avoir été grandement exagérés.

Après avoir échoué à remporter une série limitée au cours de l’été à domicile, il y avait quelques craintes – à l’extérieur plus qu’à l’intérieur, vous pensez – qu’ils pourraient avoir du mal à se battre lors de la Coupe du monde T20.

Mais toute négativité a été remplacée par une lueur d’optimisme après les victoires successives de la série T20I au Pakistan et en Australie. L’Angleterre a remporté ses quatre derniers matchs complets dans le format et cela se serait probablement étendu à cinq s’il n’y avait pas eu la pluie qui a détruit la rencontre de vendredi à Canberra.

Un peu plus d’une semaine avant leur match d’ouverture de la Coupe du monde, contre l’Afghanistan à Perth, l’Angleterre a de l’élan et, peut-être plus important encore, une idée précise de ce que sera son XI – mais tout n’est pas certain. Il y a encore des places à gagner, des choses à méditer pour les décideurs.

Nous pouvons encrer dans les trois premiers. Capitaine Jos Buttler, évidemment, ouvrira, revenu d’une blessure au mollet qu’il a contractée lors de The Hundred en août avec deux cinquante en trois matchs dans la série australienne. Sans doute le meilleur frappeur de balle blanche au monde, Buttler est un verrou alors qu’il entre dans son premier tournoi avec la pression supplémentaire d’être capitaine, pas seulement le joueur de pistolet de l’Angleterre.

A ses côtés, devrait être Alex Hales. Son inclusion à la place de Phil Salt pour le premier T20I en Australie a été suggérée comme telle et il a cloué la place avec un 84 à 51 balles dans ce match.

Deux retours à un chiffre ont suivi, mais cela ne devrait pas changer la pensée d’un joueur qui a pillé plus de 1 800 courses sur des terrains australiens dans le Big Bash et qui est impatient de rattraper le temps perdu après avoir vu sa carrière en Angleterre interrompue entre la mi-2019. et septembre de cette année pour, eh bien, vous connaissez les raisons. Il n’a pas été ramené en renfort.

Malan une serrure – mais qu’en est-il de Stokes ?

Puis, au n ° 3 – à moins que l’Angleterre ne démarre en trombe et ne le laisse tomber à nouveau dans l’ordre – vient Dawid Malan. Un homme qui livre continuellement après avoir été continuellement interrogé.

Dawid Malan continue de faire taire tous les détracteurs qu’il pourrait avoir avec des courses constantes au n ° 3

Le débat sur la question de savoir s’il était le joueur requis au premier drop était endémique même lorsqu’il était n ° 1 mondial. Ses détracteurs ont dit qu’il marquait trop lentement. Sa réponse a été de marquer régulièrement. Maintes et maintes fois, marquant son 50e T20I cette semaine avec son 15e score de plus de cinquante ans.

Ce 49-ball 82 – qui ne semble pas trop lent, n’est-ce pas ? – a fait beaucoup pour remporter à l’Angleterre le deuxième match international du T20, ralliant l’équipe de 54-4 à un total de 178-7.

Les manches de Malan sont survenues trois jours après qu’il a été transféré au n ° 7 et 24 heures après qu’il a été annoncé qu’il avait perdu son contrat central complet et qu’il était passé à un accord supplémentaire. Tout comme Jonny Bairstow, malheureusement blessé, Malan semble s’épanouir lorsqu’il sent qu’il a été méprisé. “J’ai l’impression d’avoir beaucoup prouvé mon point de vue auparavant”, a-t-il déclaré mercredi.

C’est le top trois – maintenant c’est là que ça devient intéressant. Ben Stokes.

D’une part, il est Ben Stokes, un super-héros tout en action qui peut gagner des matchs avec la batte, le ballon et sur le terrain. Il ne l’a pas fait avec la batte contre l’Australie cette semaine, c’est pourquoi parler de sa place de départ a recueilli plus de quelques pouces de colonne, mais ses six arrêts hallucinants sur le terrain lors du deuxième match à Canberra et le guichet suivant de Mitch Marsh a été la clé de la victoire de l’Angleterre.

Le coéquipier de Stokes, Moeen Ali, a déclaré jeudi qu’il voulait le skipper Test dans le XI “même s’il ne marque pas de points” et vous sentez que c’est le sentiment écrasant au sein du camp. Stokes est un joueur à juger sur la présence et les moments, pas sur les chiffres, ce qui est tout aussi bien étant donné qu’il a une moyenne inférieure à 20 avec la batte dans les internationaux T20 et 37,25 avec le ballon.

La discussion sur le fait que Stokes ne joue potentiellement pas est due à une combinaison de ces statistiques; lui faisant neuf et sept lors des deux premiers matchs contre l’Australie après avoir passé 19 mois sans apparition en T20I; et que l’Angleterre a la chance d’avoir des options au bâton de niveau intermédiaire, dont beaucoup jouent au bowling.

Liam Livingstone se rapproche d’un retour de blessure

Harry Brook (celui qui ne joue pas), Moeen et Liam Livingstone sont susceptibles d’arriver derrière Stokes à cinq, six et sept respectivement. Livingstone n’est pas encore revenu d’une blessure à la cheville – il espère jouer contre le Pakistan lundi – mais s’il est en forme, il est sûrement dans le meilleur onze d’Angleterre. Vous ne négligez pas vraiment un homme avec un cent de 42 balles qui peut également jouer un coup décisif et une rotation des jambes.

Omettre Stokes et pousser Brook, Moeen et Livingstone à une place pourrait être une option, laissant Sam Curran en forme se positionner au n ° 7, mais il est difficile de voir Stokes assis sur la touche, du moins au début. Curran rivalise probablement avec Chris Woakes et Chris Jordan pour une place si nous acceptons, et nous devrions probablement, que Marc Bois, Reece Topley et Adil Rachid sont des choix infaillibles.

La forme de Rashid est-elle préoccupante ?

Le rythme de Wood donne à l’Angleterre le facteur X; Le noble bras gauche Topley semble s’être rendu indispensable après avoir prouvé son habileté au début et à la fin des manches, et Rashid est de classe mondiale, même si sa forme internationale actuelle en T20 est un peu préoccupante.

Adil Rashid a été en dessous de la normale ces derniers temps, mais l’Angleterre ne le laissera sûrement pas de côté?

Le spinner des jambes a une moyenne de 50,50 et 8,91 points lors de ses neuf derniers matchs de bowling, qui couvrent les sept matchs de l’Angleterre au Pakistan et les deux premiers en Australie (il n’a pas joué lors du dernier match sous la pluie). En fait, lors des deux premiers matches en Australie, son taux d’économie était de 11,28, avec ses sept dépassements pris pour 79 courses et un seul guichet à ce moment-là.

Mais tout comme avec Stokes, vous ne pouvez tout simplement pas voir l’Angleterre laisser de côté un joueur si crucial pour son redressement de la balle blanche depuis 2015, en particulier avec la rotation des jambes, une denrée si cruciale dans le cricket T20. Un record international global T20I de 82 scalps en 86 matchs avec une moyenne de 25,06 et un taux d’économie inférieur à huit montre le calibre de Rashid. Il devrait jouer et il jouera – mais qu’en est-il de Curran ?

Les arguments en faveur de l’inclusion de l’armateur gauche ont grandi après avoir soutenu une tournée réussie au Pakistan (sept guichets en six matchs à un taux d’économie inférieur à 7,50) avec deux excellentes performances contre l’Australie – sa mort a été le point culminant alors qu’il a défendu avec succès 16 en le premier T20 international et 22 dans le second. Est-il l’antidote aux malheurs tardifs qui ont coûté si cher à l’Angleterre lors des éditions 2016 et 2021 de la Coupe du monde T20 ? Peut-être.

Sam Curran (à droite) a joué pour l’Angleterre lors des victoires de la série au Pakistan et en Australie

Cela avait semblé être le rôle de Jordan, mais le coéquipier de Curran à Surrey vient juste de revenir d’une blessure au doigt et était un peu décalé lors de sa seule apparition dans la série australienne – ses trois overs pour 39 au total et son 17e sur 14 – ce qui lui a peut-être rendu peu de services.

Woakes, quant à lui, a jeté une clé dans les travaux en déchiquetant le meilleur ordre de l’Australie vendredi dans le T20 final finalement contrecarré par la pluie, profitant du mouvement proposé pour infliger des canards dorés à Aaron Finch et Marsh avec ses deux premières balles, puis bannissant Glenn Maxwell plus tard.

Si Stokes reste dans le XI, les chiffres de Rashid ne deviennent pas trop inquiétants et Livingstone prouve sa forme physique, alors nous connaissons probablement 10 du XI anglais pour affronter l’Afghanistan. La fente n ° 11 se résumera à savoir s’ils veulent le nouveau ballon de Woakes, l’expérience de Jordan à la mort ou un homme à Curran à qui vous pourriez éventuellement lancer le ballon à n’importe quel stade des manches.

Ce dernier semble être le favori, mais avec ce dernier échauffement contre le Pakistan, il est encore temps que les choses changent. Ce qui ne devrait pas changer, c’est le fait qu’après un été sommaire, l’équipe anglaise de balle blanche est de retour sur la bonne voie.

Angleterre disputera son dernier match de préparation de la Coupe du monde T20 contre le Pakistan à Brisbane lundi

L'équipe de Buttler se rendra ensuite à Perth pour son match d'ouverture de la Coupe du monde contre l'Afghanistan le samedi 22 octobre.

La Coupe du monde T20 commence ce dimanche, avec les matches de la première journée opposant le Sri Lanka, champion de 2014, à la Namibie avant que les Émirats arabes unis n'affrontent les Pays-Bas.

Irlande et Ecosse commencer leurs campagnes lundi – L'Ecosse rencontre les Antilles doubles championnes avec l'Irlande puis face au Zimbabwe.

