L’Angleterre reléguée en Ligue des Nations après sa défaite face à l’Italie

MILAN – Giacomo Raspadori a marqué le seul but avec une superbe frappe à la 68e minute alors que l’Italie battait l’Angleterre 1-0, ce qui a relégué l’équipe de Gareth Southgate au deuxième niveau de l’UEFA Nations League.

L’Angleterre est désormais sans victoire ni même sans but en jeu ouvert lors de ses cinq derniers matches moins de deux mois avant le début de sa campagne de Coupe du monde.

Dans un match de peu d’occasions au vénérable San Siro, les hôtes ont remporté la victoire lorsque le long ballon de Leonardo Bonucci a dépassé la défense anglaise, permettant à Raspadori de l’abattre et de lancer un effort imparable dans le coin le plus éloigné après le plongeon désespéré d’Eddie Pope.

Le match était une répétition de la finale de l’Euro 2020 de l’année dernière, qui avait vu l’Italie – qui manquera la Coupe du monde – remporter le titre contre l’Angleterre à Wembley.

Réaction rapide

1. Les questions grandissent pour Southgate alors que l’Angleterre est reléguée

La Coupe du monde est tout ce qui compte en ce moment, mais la défaite 1-0 de l’Angleterre contre l’Italie les a condamnés à la relégation du groupe 3 de l’UEFA Nations League A avec la finale de lundi contre l’Allemagne à Wembley à venir. Cela pourrait avoir un effet négatif sur leur classement pour les qualifications pour l’Euro 2024, mais la forme de l’équipe sur une longue période avec un seul match jusqu’au grand coup d’envoi au Qatar est une préoccupation plus immédiate.

La défaite de vendredi à Milan a marqué un cinquième match sans victoire et a connu une autre performance inégale dans laquelle l’Angleterre a lutté pour n’importe quel rythme pendant de longues périodes. Gareth Southgate continue de basculer entre le 3-4-3 (qui devient le 5-2-3 sans le ballon) et le 4-2-3-1 comme son système préféré, et cela en dit long sur le respect qu’il a pour l’opposition qu’il a choisi l’approche la plus prudente dans le San Siro.

Ses détracteurs diront que c’était un autre exemple du conservatisme qui, selon certains, pourrait empêcher l’Angleterre de maximiser son talent offensif au Qatar. Southgate a semblé être hué par les fans itinérants alors qu’il allait les reconnaître à plein temps. Il y a beaucoup de travail à faire.

Harry Kane et l’Angleterre ont eu du mal à marquer des buts ces derniers temps. Michael Regan/Getty Images

2. L’attente d’un but en jeu ouvert continue

L’Angleterre a maintenant disputé cinq matches entiers – 450 minutes – sans marquer de but en jeu ouvert, depuis la victoire amicale 3-0 de mars contre la Côte d’Ivoire à Wembley. On a le sentiment que ce problème particulier a bouclé la boucle car lorsque l’Angleterre a atteint les demi-finales de la Coupe du monde 2018, elle a marqué neuf buts sur coups de pied arrêtés – un record lors d’une Coupe du monde pour n’importe quelle équipe depuis la première collecte de données en 1966 – et devient une menace d’attaque plus arrondie était un objectif clair pour Southgate dans les années qui ont suivi.

Aucune équipe n’a dépassé les 39 buts de l’Angleterre lors des éliminatoires de la Coupe du monde, mais 24 d’entre eux sont survenus en quatre matches contre les vairons de Saint-Marin et d’Andorre, et vendredi a été une autre nuit à se classer aux côtés d’un nombre croissant d’affichages décousus. Harry Kane a forcé un bon double arrêt de Gianluigi Donnarumma après que l’Angleterre soit passée à 4-2-3-1 après le but de Raspadori, mais ils ont de nouveau été largement inefficaces avec le ballon.

L’Italie n’ira pas à la Coupe du monde, mais elle a semblé solide dans le jeu de la Ligue des Nations. Michael Regan/Getty Images

3. L’Italie rafistolée poursuit le plan de Mancini

L’Italie a remporté l’Euro 2020 — en battant l’Angleterre en finale aux tirs au but — avec une forme en 4-3-3 qui était l’antithèse de la Azzurigrandes traditions tactiques. Roberto Mancini pense qu’un retour au 3-5-2 est le meilleur système pour ses joueurs et une équipe rafistolée a adhéré à cette vision avec une victoire qu’elle méritait sur l’équilibre du jeu.

Giacomo Raspadori a bénéficié d’une mauvaise défense – Kyle Walker s’est démarqué du joueur de 22 ans alors qu’il récupérait la passe de Leonardo Bonucci à la 68e minute – mais sa faible conduite devant Nick Pope était une finition emphatique qui a souligné son statut de talent montant.

L’Italie manquait d’une foule de joueurs dont Marco Verratti, Federico Chiesa, Sandro Tonali et Lorenzo Pellegrini pour n’en nommer que quatre, mais ressemblait toujours plus à une unité compacte que l’Angleterre.

Notes des joueurs

Angleterre: Eddie Pope 7, Reece James 6, Kyle Walker 5, Eric Dier 6, Harry Maguire 6, Bukayo Saka 5, Declan Rice 6, Jude Bellingham 7, Raheem Sterling 5, Phil Foden 7, Harry Kane 6.

Sous-titres : Jack Grealish 6, Luke Shaw 6.

Italie: Gianluigi Donnarumma 7, Rafael Toloi 7, Leonardo Bonucci 7, Francesco Acerbi 7, Giovanni Di Lorenzo 7, Nicolo Barella 7, Jorginho 7, Bryan Cristante 7, Federico Dimarco 7, Giacomo Raspadori 8, Gianluca Scamacca 6.

Sous-titres : Wilfried Gnonto 6, Tommaso Pobega 6, Manolo Gabbiadini 6, Davide Frattesi 6, Emerson 6.

Meilleurs et pires interprètes

MEILLEUR : Giacomo Raspadori, Italie.

A fourni le plus haut moment de qualité du jeu, profitant de l’espace que lui a offert Kyle Walker pour marquer le seul but avec un bon entraînement bas.

PIRE : Bukayo Saka, Angleterre.

Bien qu’il ait fait irruption dans la première équipe d’Arsenal en tant qu’ailier arrière, Saka a depuis prospéré plus en avant, il y a donc une certaine sympathie pour un joueur invité à y retourner car il avait l’air mal à l’aise et inefficace tout au long.

Faits saillants et moments marquants

L’Angleterre a été reléguée de son groupe de la Ligue des Nations 😳 pic.twitter.com/Jznsc5qdC6 — ESPN FC (@ESPNFC) 23 septembre 2022

Après le match : Ce que les joueurs et les managers ont dit

Gareth Southgate sur le manque de buts : “Il est vraiment difficile de déterminer pourquoi nous ne marquons pas. Je pense que nous entrons dans les bonnes zones. Nous avons eu des moments où nous aurions la passe, mais nous n’avons tout simplement pas livré cette dernière pièce de qualité ce soir.”

Le milieu de terrain anglais Declan Rice, à Channel 4 : “C’est évidemment décevant. Chaque tournoi auquel nous participons, nous nous efforçons de gagner. Dans la Ligue des Nations, nous avons glissé en dessous de nos normes, mais je ne pensais pas que tout était mauvais ce soir.”

Southgate sur les huées et les critiques : “Je comprends la réaction à la fin parce que ce sont les résultats que nous avons eu dans cette compétition. C’est une réaction émotionnelle compréhensible.”

Statistiques clés (fournies par ESPN Stats & Information)

– Ne vous attendez jamais à beaucoup de buts lorsque ces deux équipes jouent. Il s’agit de la 19e rencontre consécutive entre l’Italie et l’Angleterre sans plus de trois buts (la 14e avec pas plus de deux buts).

– Pas les trois fans des Trois Lions que veulent. L’Angleterre n’avait pas été blanchie en trois matchs consécutifs depuis 2000. Le dernier match de cette séquence comportait également une défaite 1-0 contre l’Italie.

Suivant

Angleterre: Retour à Wembley pour un autre match de Ligue des Nations contre l’Allemagne lundi. Ce sera le dernier test pour les Trois Lions avant la Coupe du monde, où ils auront des matches de phase de groupes contre l’Iran (21 novembre), les États-Unis (25 novembre) et le Pays de Galles (29 novembre).

Italie: Un déplacement en Hongrie pour un match de Ligue des Nations lundi. Et tandis que le reste des puissances traditionnelles se préparent pour le Qatar, le Azzuri jouera des matches amicaux contre l’Albanie (16 novembre) et l’Autriche (20 novembre).