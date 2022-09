L’Angleterre reléguée de la première division de l’UEFA Nations League

La défaite 1-0 de l’Angleterre contre l’Italie a conforté son classement dans le bas du groupe 3 de l’UEFA Nations League A. Lors de la campagne suivante, l’Angleterre retombe dans le deuxième groupe de la compétition.

Ce fut une performance brutale de la part d’une grande partie des Trois Lions. Bien qu’elle ait affronté une équipe italienne que beaucoup considèrent comme l’une des plus faibles de l’histoire relative de l’équipe, l’Angleterre n’a rien réussi à faire. En dehors de quelques têtes de Harry Kane ou Jude Bellingham, l’Angleterre n’a jamais vraiment testé Gianluigi Donnarumma.

Bien sûr, l’Italie n’exploitait pas vraiment d’occasions. Par conséquent, il n’est pas surprenant que le seul but de l’Italie, et du match, soit venu sur un coup de génie. L’attaquant de Napoli Giacomo Raspadori a pris une passe de 50 mètres de Leonardo Bonucci comme un oreiller. Ensuite, il a créé un soupçon d’espace avec Eric Dier avant d’envelopper le ballon dans le deuxième poteau de Nick Pope. C’était un but sur rien, mais c’était suffisant pour renverser l’Angleterre.

L’Angleterre reléguée en UEFA Nations League

L’histoire la plus révélatrice du match et de la campagne globale de la Ligue des Nations en Angleterre est peut-être le manque de buts. L’Angleterre n’a marqué qu’un seul but en cinq matchs disputés dans l’UEFA Nations League 2022/23. Ce seul but est venu d’un penalty pour sauver un point lors de la deuxième journée contre l’Allemagne. Cela, contre sept buts encaissés, bien que quatre contre la Hongrie dans un spectacle choquant, a condamné les trois lions.

L’explosion de quatre buts de la Hongrie contre l’Angleterre lors de la quatrième journée pourrait s’avérer déterminante à elle seule. Les Hongrois, de loin les outsiders d’un groupe composé de l’Angleterre, de l’Allemagne et de l’Italie, sont au sommet du groupe entrant dans la dernière journée de match lundi. La Hongrie a surpris les Allemands vendredi avec une victoire 1-0 à Leipzig. Maintenant, la Hongrie est à 10 points avec plus qu’un chemin clair vers la phase finale de l’UEFA Nations League.

La Hongrie y arrive avec une victoire ou un match nul, alors que l’Italie est à deux points des Hongrois. Il reste à voir ce qui sortira comme une histoire plus importante à la fin de cette phase de groupes : la Hongrie terminant de loin mieux que l’Angleterre, l’Allemagne et potentiellement l’Italie, ou l’Angleterre au-delà du mauvais jeu tout au long de la compétition.

À l’approche d’une Coupe du monde, il est plus que surprenant que les deux équipes les plus en difficulté figurent parmi les favoris de la Coupe du monde.

PHOTO : IMAGO / Marco Canoniero