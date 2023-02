L’Angleterre refuse le balayage 3-0 de l’Afrique du Sud alors que Jofra Archer prend six guichets après que Jos Buttler et Dawid Malan en aient frappé des centaines | Nouvelles du cricket

Jofra Archer a décroché six guichets après que Jos Buttler et Dawid Malan aient frappé des siècles de relance des manches alors que l’Angleterre a refusé à l’Afrique du Sud un balayage de la série ODI 3-0 et a ébranlé les espoirs de leurs adversaires de se qualifier directement pour la Coupe du monde.

Buttler (131 sur 127) et Malan (118 sur 114) ont sauvé l’Angleterre de 14-3 avec un partenariat de 232 points, propulsant leur équipe à 342-7 à Kimberley alors que 217 points provenaient des 20 derniers overs, avant que l’Afrique du Sud ne soit renvoyée. pour 287 en 43,1 overs.

Le quilleur rapide Archer (6-40), ne disputant que son deuxième match pour l’Angleterre depuis son retour de 17 mois avec de graves blessures au dos et au coude, a ensuite renvoyé Aiden Markram (39), Rassie van der Dussen (5) et David Miller (13) alors que l’Afrique du Sud a glissé à 193-6 au 31e, avant que Heinrich Klaasen (80) et Wayne Parnell (34) ne partagent une position de 85 sur 54 balles.

Archer a rompu ce partenariat lorsqu’il a fait prendre Klaasen au plus profond du 40e avec 67 points requis, puis il a nettoyé Parnell et Tabraiz Shamsi (1) pour décrocher la victoire de l’Angleterre et ses meilleurs chiffres ODI.

L’Angleterre a mis fin à une séquence de cinq défaites consécutives lors d’internationaux d’une journée, sa victoire de mercredi gardant l’Afrique du Sud hors du top huit de la Super League de la Coupe du monde dans l’état actuel des choses.

Les Proteas ont encore deux matches pour tenter de se frayer un chemin dans ce groupe – contre les Pays-Bas fin mars et début avril – ou être contraints de participer à un tournoi de qualification.

L’Angleterre est le champion en titre de la Coupe du monde de 50 ans et a montré son caractère avec la batte après que Lungi Ngidi (4-62) ait frappé trois fois dans les six premiers overs, avec Jason Roy (1), Ben Duckett (0) et Harry Brook. (6) les guichets des couturiers d’Afrique du Sud.

L'Angleterre a chuté à 14-3 en six overs du troisième et dernier ODI contre l'Afrique du Sud alors que Lungi Ngidi a écarté Jason Roy, Ben Duckett et Harry Brook



Ils ont ensuite été reconnaissants de l’intervention d’Archer avec le ballon alors que le joueur de 27 ans a montré toute sa gamme de compétences pour montrer à quel point il pourrait jouer un rôle central dans une année où l’Angleterre cherchera à défendre la Coupe du monde à 50 ans et à retrouver les Cendres. d’Australie.

Buttler et Malan ont reconstruit initialement – ​​le skipper prenant 14 balles pour sortir de la marque – avec l’Angleterre 20-3 après le premier jeu de puissance et 130-3 lorsque la deuxième pause-boissons a été prise à la barre des 30 ans, seulement pour qu’ils se déchaînent à partir de ce moment, Buttler a marqué sa 11e tonne ODI et Malan sa troisième.

Malan avait eu du mal à maîtriser ce qui avait commencé comme un terrain à deux rythmes, atteignant ses cinquante balles sur 79, mais il n’en fallut que 27 supplémentaires pour marquer son siècle, avec des faits saillants, notamment la chute de Marco Jansen pour deux six et un quatre au 34e. puis frapper deux maximums au large de Ngidi à la 40e.

Regardez les meilleurs extraits des centaines de Jos Buttler et Dawid Malan contre l'Afrique du Sud lors du troisième et dernier ODI



Malan avait été abandonné le 28 par une Reeza Hendricks bondissante au milieu du guichet, puis le 46 par Shamsi alors que le poignet-spinner sautait à sa droite dans son suivi, l’Afrique du Sud retirant finalement Malan lorsqu’il a skié une balle plus lente de Sisanda Magala à la 41e. plus de.

Buttler, qui a finalement été rattrapé par Jansen à long terme à la 48e, a égalé la tonne de 106 balles de Malan et lorsque son partenaire était absent, il a ajouté 67 sur 38 livraisons avec Moeen Ali (41 sur 23) – le coup mouvementé de ce dernier, y compris un swat inversé à une main accrocheur.

L’Afrique du Sud, sans le rythme des reposés Kagiso Rabada et Anrich Nortje, a eu du mal à contenir l’Angleterre, avec les spinners Markram (0-35 sur quatre overs) et Shamsi (0-61 sur huit) et la sertisseuse rappelée Magala (1-76 de neuf) particulièrement fuyant.

Moeen Ali a surpris tout le monde avec cette tentative de tir contre l'Afrique du Sud



L’Angleterre a martelé 19 six au total pour aller avec 16 quatre alors qu’ils se sont ralliés à partir d’un départ lamentable qui a vu Roy ébrécher Ngidi à mi-chemin et Duckett et Brook ont ​​ensuite coupé le même quilleur derrière lors de la coupe.

Ngidi a décroché son quatrième guichet tard lorsqu’il a lancé le moignon de la jambe de Moeen, une balle après avoir fait la même chose sur un coup franc, tandis que Jansen (2-53) a repoussé le moignon de Sam Curran (11 sur cinq) laissant Adil Rashid (11no sur cinq) et Chris Woakes (9no sur huit) en tant que frappeurs non éliminés.

Les frappeurs sud-africains ont bénéficié d’un jeu de puissance d’ouverture bien meilleur que celui de l’Angleterre – Temba Bavuma après son 109 dans le deuxième ODI à Bloemfontein avec un 35 vif alors qu’il punissait Woakes et Reece Topley chaque fois qu’ils se trompaient de ligne et de longueur.

Cependant, le capitaine sud-africain a ensuite envoyé Woakes docilement à Topley à mi-parcours à la fin du neuvième et lorsque Roy a rattrapé une prise basse au point arrière pour renvoyer Van der Dussen d’Archer au 12e, les Proteas ont glissé à 62- 2 dans la chasse.

Image:

Heinrich Klaasen a fait peur à l’Angleterre dans les phases finales





Un partenariat de cinquante entre Markram (39) et Hendricks (52) – qui s’est terminé lorsque Rashid a lancé Hendricks dans ses jambes – a été suivi par Markram ajoutant 46 avec Klaasen alors que l’Afrique du Sud atteignait un prometteur 158-3 au 26e.

Archer a ensuite renvoyé Markram avec un videur de balle plus lent avant de trouver le bord intérieur de Miller avec une livraison grésillante à 90 mph et forçant ce dernier à se faufiler derrière Buttler deux overs plus tard – l’Afrique du Sud était 174-5 à ce stade, puis 193-6 lorsque Rashid avait un balayage Jansen (12) rattrapé par Buttler.

Klaasen a fait peur à l’Angleterre – il a particulièrement puni la rotation de Moeen et Rashid – mais Archer a eu le dernier mot.

Archer a mis l'Angleterre sous contrôle lorsqu'il a renvoyé Klaasen pour 80 à Kimberley



‘Archer est parfait – il a une grâce sans effort’

Sky Sports Cricket Nasser Hussein : “Le bowling rapide n’est pas facile et il a cette grâce sans effort de Michael Holding. Tout est parfait, en ligne – c’est juste un quilleur rapide et gracieux et c’est tellement bon de le revoir dans le cricket international.”

Sky Sports Cricket’Michael Atherton : “Ce fut une journée merveilleuse pour lui. Il a prouvé sa valeur parce que l’Afrique du Sud avait un peu de fil à retordre. Vous avez besoin de preneurs de guichet et l’Angleterre en a à Archer et Rashid.”

Et après?

L’équipe balle blanche d’Angleterre est de retour au Bangladesh en mars avec trois internationaux d’une journée suivis d’autant d’internationaux du T20. Les ODI ont lieu les 1er, 3 et 6 mars, les T20I ayant ensuite lieu les 9, 12 et 14 mars.

L’équipe de test de Ben Stokes entame une série de deux matchs en Nouvelle-Zélande à partir du 16 février, cherchant à s’appuyer sur une série de neuf victoires en 10 matchs depuis que Stokes est devenu capitaine et entraîneur-chef de Brendon McCullum.