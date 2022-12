L’Angleterre réécrivant l’histoire hantée, rappelant le triomphe de 1966

DOHA, Qatar — Vous souvenez-vous de 1966 ? Vous en avez peut-être entendu parler de temps en temps par un fan, un joueur ou un entraîneur de football anglais. Et voici pourquoi : c’était la dernière fois que l’Angleterre battait un ancien vainqueur de la Coupe du monde lors des huitièmes de finale de la compétition.

C’est vrai. Jamais depuis 1966 une équipe d’Angleterre n’a remporté une victoire par élimination directe contre un ancien champion du monde, ou même une équipe qui a déjà disputé une finale de Coupe du monde.

La Coupe du monde 1966 a évidemment été un moment fort à plus d’un titre. L’équipe d’Alf Ramsey a battu les précédents finalistes argentins (1930) en quarts de finale avant de remporter la Coupe du monde pour la seule fois à ce jour en battant l’Allemagne de l’Ouest (vainqueur de la Coupe du monde 1954) en finale à Wembley. Depuis lors, les Trois Lions ont essayé en vain de “le ramener à la maison” lors de la Coupe du monde et, le plus souvent, leurs espoirs ont été anéantis par une équipe avec au moins une étoile d’or au-dessus de leur badge national.

Battre l’une de ces nations de superpuissance dans un match à élimination directe de la Coupe du monde est un obstacle important à surmonter pour toute équipe, et l’Angleterre doit à nouveau faire appel à l’esprit de 1966 samedi lorsqu’elle affrontera les champions du monde en titre – et deux fois vainqueurs de la Coupe du monde. — La France en quart de finale au stade Al Bayt.

Cependant, alors que l’Angleterre a affronté le Brésil, l’Allemagne et l’Argentine dans le passé avec l’espoir plutôt que la conviction qu’ils pourraient gagner, cette fois, c’est différent. L’équipe de Gareth Southgate sait désormais mieux gérer le football de tournoi que n’importe quelle équipe d’Angleterre depuis 1966. Elle a atteint les demi-finales de Russie 2018, s’inclinant face à la Croatie à Moscou, puis une première grande finale depuis 1966 en se qualifiant pour la finale de l’Euro 2020 l’an dernier. Une défaite contre l’Italie aux tirs au but en finale à Wembley a privé l’Angleterre d’un premier trophée depuis 1966.

Cela signifie que lorsque l’Angleterre affrontera la France ce samedi, les deux équipes seront sur un pied d’égalité (presque). L’équipe de Didier Deschamps a escaladé le sommet de la montagne que l’Angleterre est déterminée à gravir, mais au moins l’Angleterre sait maintenant comment aller assez loin au-delà du camp de base pour pouvoir voir la destination souhaitée. Et cette fois, il n’y a aucun sens que l’Angleterre manque de conviction contre une autre nation majeure dans un tournoi.

“Nous affrontons les champions du monde, mais nous sommes deux bonnes équipes qui s’affronteront”, a déclaré le défenseur anglais Kyle Walker plus tôt cette semaine. “Nous avons beaucoup de talent et, à mes yeux, aucune des équipes n’est l’outsider ou la favorite.”

Les Three Lions ont atteint les quarts de finale en tant que meilleurs buteurs de Qatar 2022 avec 12 buts en quatre matchs. Le milieu de terrain Jack Grealish a fait écho à la confiance en soi de Walker en disant qu’il y avait un climat de confiance au sein de l’équipe de Southgate.

“Nous avons marqué des buts, gardé des draps propres et contrôlé des matchs, nous allons donc entrer dans le [France] jeu plein de confiance”, a déclaré Grealish. “Nul doute que ce match sera le plus gros test à ce jour, mais vous n’arriverez jamais à une finale de Coupe du monde sans jouer le meilleur. Nous savons que si nous faisons tout correctement et jouons comme nous l’avons fait, nous pouvons battre n’importe qui de notre jour, et je pense que nous l’avons prouvé lors des derniers matchs.”

Après une phase de groupes dominante et une victoire convaincante en huitièmes de finale, Jude Bellingham et l’Angleterre sont sans doute mieux placés que jamais pour répéter leur victoire en Coupe du monde 1966. Dan Mullan/Getty Images

Lorsque l’Angleterre a perdu 3-2 contre l’Allemagne de l’Ouest en quarts de finale de la Coupe du monde 1970, ils étaient les champions en titre, mais cette défaite à Leon, au Mexique, était le premier d’une triste série de résultats contre des adversaires poids lourds qui doivent être brisés si L’équipe de Southgate doit atteindre les demi-finales.

L’Angleterre n’a pas réussi à se qualifier pour les Coupes du monde 1974 et 1978 en Allemagne de l’Ouest et en Argentine, respectivement, et a été éliminée au deuxième tour de l’Espagne ’82 après avoir échoué à battre l’Espagne ou l’Allemagne de l’Ouest lors d’une deuxième phase de groupes au cours de laquelle le meilleur l’équipe s’est qualifiée pour la demi-finale. Quatre ans plus tard, à Mexico, l’Angleterre a perdu 2-1 contre l’Argentine en quarts de finale – un match devenu légendaire grâce à deux buts de Diego Maradona, le premier étant son tristement célèbre but “Main de Dieu”.

À Italia ’90, l’Angleterre s’est qualifiée pour les demi-finales, mais a perdu aux tirs au but face à l’Allemagne à Turin. Après avoir raté la qualification pour USA 94, ils se sont de nouveau retrouvés éliminés par l’Argentine à France 98, cette fois aux tirs au but au deuxième tour à Saint-Etienne.

La Coupe du monde 2002 était la même vieille histoire : une sortie en quart de finale dans une défaite 2-1 contre le Brésil à Shizuoka, au Japon. Après avoir été battue aux tirs au but en quarts de finale d’Allemagne 2006 à Gelsenkirchen contre le Portugal – qui n’était ni vainqueur ni finaliste de la Coupe du monde – l’Angleterre a affronté l’Allemagne au deuxième tour d’Afrique du Sud 2010 et s’est inclinée 4-1 à Bloemfontein.

Lorsque l’Angleterre a atteint les demi-finales depuis 1966 – en 1990 et 2018 – elle a eu une voie favorable vers cette étape, battant la Belgique et le Cameroun en 1990 et la Colombie et la Suède en Russie il y a quatre ans. C’est lorsque l’Angleterre affronte des nations qui ont un niveau d’attente et de succès similaire que les choses ont tendance à mal tourner, donc la France entre fermement dans cette catégorie.

Il y a cependant de bonnes nouvelles. À l’Euro 2020, l’Angleterre a battu l’Allemagne lors d’un match à élimination directe pour la première fois depuis 1966. Avant cela, elle n’avait jamais battu un précédent vainqueur de la Coupe du monde lors d’un match à élimination directe au Championnat d’Europe.

Rio Ferdinand, qui faisait partie de l’équipe lorsque l’Angleterre a perdu contre l’Argentine en 1998 et le Brésil en 2002, a déclaré à l’époque que l’équipe de Southgate « brisait les barrières » en effaçant les statistiques historiques négatives du livre des records. Le défi est donc là pour l’Angleterre ce week-end : aucune victoire par élimination directe contre un autre vainqueur de la Coupe du monde depuis 1966, aucune victoire par élimination directe contre une telle équipe dans un tournoi en dehors de l’Angleterre.

Cette équipe d’Angleterre semble cependant réécrire l’histoire plutôt que de se laisser battre par elle. Une victoire contre la France fera encore plus parler de 1966.