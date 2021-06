L’Angleterre réécrit des échecs historiques alors que Raheem Sterling et Kalvin Phillips brillent en Croatie

LONDRES – Gareth Southgate vise à réduire les échecs historiques du tournoi qui ont toujours miné les chances de l’Angleterre, et la victoire 1-0 de dimanche sur la Croatie au stade de Wembley est une autre étape notable sur cette voie.

Le joueur de 50 ans est ancré dans l’histoire des Three Lions, se situant en bonne place dans la lignée des déceptions semestrielles remontant à 1966. En tant que joueur, il a raté le penalty décisif lors de la défaite de l’Angleterre à l’Euro 96 contre l’Allemagne avant de remodeler sa place dans le championnat national. conscience en tant que manager d’une équipe progressiste depuis cinq ans.

En Russie il y a trois ans, l’Angleterre a finalement remporté un match à élimination directe lors d’un tournoi majeur pour la première fois depuis 2006 – et seulement la septième fois de l’histoire – bannissant sa peur des tirs au but en battant la Colombie aux tirs au but comme le poids de la chemise a été progressivement levée par le démantèlement presque thérapeutique de Southgate des idées préconçues consacrées.

Et ici, contre l’équipe qui a mis fin à ses espoirs en demi-finale de la Coupe du monde 2018, l’Angleterre a remporté sa première victoire dans le match d’ouverture d’un Championnat d’Europe lors de la dixième tentative (cinq nuls, quatre défaites).

Cela pourrait être vital pour donner le ton à ce qui est à venir. Cela relâche certainement la pression dans le groupe D. La course de l’Angleterre aux quatre derniers en Russie trouve son origine dans un vainqueur dans les arrêts de jeu contre la Tunisie lors de la première journée, les facilitant dans le tournoi et fournissant une plate-forme à partir de laquelle ils ont grandi en confiance et en conviction.

Le format élargi de l’Euro 2020 – avec les équipes troisièmes en cours – signifie qu’une victoire est très probablement suffisante pour se qualifier pour les huitièmes de finale et que l’Angleterre peut donc aborder les prochains matchs contre l’Écosse et la République tchèque avec plus de confort .

« Cela élimine une partie de la tension de la préparation du prochain match », a déclaré Southgate après le match. « Mais nous devons encore marquer des points pour nous qualifier. C’est formidable d’avoir donné à nos fans et à notre pays un après-midi vraiment agréable. Les joueurs ont très bien géré la grande occasion. »

Et ils l’ont fait aux conditions de Southgate. Il y a eu plusieurs grandes décisions de sélection, parmi lesquelles la décision de persévérer avec l’attaquant Raheem Sterling malgré sa fin de saison misérable avec Manchester City et Kalvin Phillips de Leeds ancrant le milieu de terrain dans de loin le plus grand match de sa carrière internationale de neuf sélections. .

La vue de Phillips et Sterling se combinant pour le seul but aura donc été d’autant plus douce pour Southgate, qui faisait face à des accusations de composition excessivement prudente compte tenu de la panoplie de talents offensifs à sa disposition.

Cette approche a cependant été informée par la connaissance des luttes habituelles de l’Angleterre lors du match d’ouverture d’un tournoi, compte tenu également des cicatrices persistantes de 2018 avec Luka Modric toujours capable de dicter des matchs au plus haut niveau avec sa propre marque de majesté au milieu de terrain.

Raheem Sterling a marqué après une belle passe décisive de Kalvin Phillips. Carl Recine – Piscine/Getty Images

Phillips a glissé une passe intelligente pour que Sterling tire devant le gardien croate Dominik Livakovic 12 minutes après le début de la seconde mi-temps, mais le milieu de terrain a excellé tout au long, aidant à étouffer Modric chaque fois qu’il s’échappait de Mason Mount, qui semblait être détaillé pour garder un œil sur les 35 ans. vieux quand l’équipe de Zlatko Dalic avait la possession.

Ce n’était que le troisième but de Sterling en 20 matchs pour Manchester City et l’Angleterre depuis le 20 février. Il a eu la chance de commencer la défaite finale de la Ligue des champions le mois dernier contre Chelsea après avoir été hors de forme depuis un certain temps, mais Southgate a choisi ses joueurs en partie. sur la base de leurs performances lors des internationaux de mars lorsque Sterling a participé aux trois matchs alors qu’ils battaient Saint-Marin, l’Albanie et la Pologne par un score combiné de 9-1.

La Croatie est, bien sûr, une proposition tout à fait plus difficile. Ils sont classés 14e au monde par la FIFA et, autre signe du passé troublé contre Southgate, l’Angleterre n’avait pas battu une équipe mieux placée dans un tournoi majeur (hors Ligue des Nations) depuis une victoire 1-0 sur l’Argentine en 2002.

Et après une première période frénétique au cours de laquelle Phil Foden a frappé le poteau et Phillips a repoussé un tir de Livakovic, ils ont ralenti le match à leur rythme préféré – en particulier compte tenu de la chaleur étouffante à Londres – et ont serré l’Angleterre avec une haute défensive ligne qui a brièvement annulé le côté de Southgate.

Sterling était le seul joueur à menacer constamment de se mettre derrière et c’est de là que le but est finalement venu. Ayant grandi dans le quartier londonien de Brent, à vue de l’arche de Wembley, il n’est peut-être pas surprenant qu’il se délecte de cet environnement : six buts lors de ses cinq derniers matches dans ce stade, 13 lors de ses 17 derniers pour l’Angleterre.

La clameur pour l’inclusion de Jack Grealish – peut-être aux dépens de Sterling – ne faisait que commencer parmi les fans anglais alors que le premier but est arrivé à la 57e minute, soulignant l’équilibre que Southgate et tout manager à son poste sont toujours confrontés.

« Je pense que l’une des choses à propos de jouer au football et d’être dans des tournois majeurs depuis longtemps maintenant est de savoir quand bloquer le bruit », a déclaré Sterling en réponse à la question de savoir s’il avait justifié son inclusion par rapport à Grealish, Marcus Rashford, Bukayo Saka et Jadon Sancho. « J’ai juste essayé de me concentrer et d’entrer dans ce tournoi avec une tête claire. Je sais ce que je peux apporter à l’équipe, et c’est aussi simple que cela. »

Il y a eu des moments inquiétants pour l’Angleterre, notamment lorsque le remplaçant Mario Pasalic a tiré profondément dans les arrêts de jeu. Le capitaine Harry Kane avait l’air discret tandis que les arrières latéraux Kyle Walker et Kieran Trippier – ce dernier opérant dans une position inconnue à l’arrière gauche – n’étaient pas particulièrement efficaces. L’Angleterre s’est agenouillée avant le coup d’envoi et les huées sont réapparues, bien que cette fois submergées par les acclamations et les applaudissements. Jude Bellingham est devenu le plus jeune joueur à avoir disputé un Euro avec une apparition de huit minutes ; Southgate faisant confiance à un jeune de 17 ans pour aider à voir un match de cette ampleur souligne à quel point son engagement envers la jeunesse s’étend.

L’Angleterre méritait sa victoire et Southgate peut maintenant commencer à préparer de plus grands exploits. « Ça rentre à la maison », ont chanté les fans alors que les joueurs se lançaient dans un tour d’honneur et que Southgate reprenait le salut à deux bras aux supporters. Cette victoire ultime est encore loin, mais, finalement à l’Euro, l’Angleterre part sur la bonne voie.