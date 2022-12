L’Angleterre réclame un guichet tardif crucial d’Imam-ul-Haq après le rassemblement du Pakistan lors du deuxième test à Multan | Nouvelles du cricket

Les 60 d’Imam-ul-Haq ont aidé à mettre en place une quatrième journée captivante lors du deuxième test à Multan, le Pakistan ayant besoin de 157 autres avec six guichets en main alors qu’il poursuit 355 pour la victoire contre l’Angleterre.

Imam, qui ouvre habituellement le bâton pour le Pakistan, est arrivé au n ° 5 après une visite préventive à l’hôpital pour vérifier une blessure aux ischio-jambiers, et a dominé au niveau du pli, établissant un partenariat solide avec Saud Shakeel (54no) avant son licenciement tardif grâce à une forte une glissade attrapée par Joe Root sur le bowling de Jack Leach (1-88) a redonné de l’énergie à l’Angleterre et a redonné un peu d’élan aux touristes.

James Anderson (1-8), OIlie Robinson (1-14) et Mark Wood (1-35) avaient auparavant réduit le Pakistan à 83-3 contre 66-0 alors que le ballon commençait à se balancer, tous trois envoyant les souches voler avec un excellent les livraisons.

L’Angleterre avait repris le 202-5 avant d’être licenciée pour 275, Harry Brook (108) poursuivant sa belle forme alors qu’il marquait le premier siècle du match dans une performance au bâton remarquable pour l’équipe visiteuse, sa brillante performance fournissant des courses cruciales comme le test semble prêt à être décidé le quatrième jour.

Image:

L’Anglais Jack Leach célèbre avec ses coéquipiers après avoir pris le guichet de l’Imam-ul-Haq du Pakistan





Comment le Pakistan a riposté pour forcer une finale captivante à Multan

Après avoir commencé la journée le 74, Brook n’a eu besoin que de 20 minutes pour sécuriser son siècle avec un tir brillant au milieu du guichet, ne prenant que 137 balles pour atteindre le point de repère alors qu’il continuait à bien se combiner avec Ben Stokes (41).

Une superbe manche a pris fin alors qu’il a été rattrapé à la limite d’une solide livraison de Zahid Mahmood (3-52), tandis que Stokes a également été rattrapé après avoir tenté d’augmenter le score.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Les meilleurs clichés du siècle fantastique de Harry Brook alors que l’Angleterre affrontait le Pakistan lors du deuxième test à Multan



Une étape importante attendait Stokes alors qu’un énorme six le mettait à égalité avec le record de l’entraîneur-chef Brendon McCullum pour le nombre de six en test de cricket (107), mais la recherche d’un autre a mis fin à ses manches alors qu’il était pris dans le profond par Mohammed Nawaz.

Ollie Robinson (3) était le suivant dans le pli, mais ce fut un court séjour alors que les guichets anglais dégringolaient, Abrar Ahmed (4-120) réclamant son 11e guichet du Test alors qu’il continuait de briller à ses débuts.

Mark Wood (6) était le prochain à partir car il a été rattrapé par le capitaine Babar Azam, avec James Anderson (4) le dernier guichet à tomber, Lbw à Mahmood, alors que l’Angleterre était absente pour 275.

Le Pakistan a reçu un coup avec Iman hors de l’action précoce en raison de son problème aux ischio-jambiers, mais ils ont réussi à produire l’une de leurs meilleures sessions de la série jusqu’à présent, entrant au déjeuner 64-0 après une solide position d’ouverture de Mohammad Rizwan et Abdullah Shafique.

La seule grande chance de l’Angleterre est venue lorsque Wood semblait avoir renvoyé Rizwan lbw, mais l’examen presque immédiat du frappeur a porté ses fruits car le DRS a montré qu’il y avait un contact clair avec la batte.

Image:

James Anderson a montré sa classe pour sécuriser le premier guichet de la journée en Angleterre, renvoyant Mohammad Rizwan avec un délicieux jaffa





Peu de temps après le déjeuner, l’Angleterre a trouvé sa première percée après avoir amené Anderson dans l’attaque, une livraison parfaite s’attaquant puis s’éloignant pour frapper la souche de Rizwan alors qu’il partait pour 30.

Robinson a été le suivant à bondir alors qu’il prenait l’énorme guichet du capitaine Babar (1), après avoir affronté seulement 10 balles, cinglant le hors-souche avec un inswinger alors que Babar épaulait les bras, laissant le Pakistan 67-2.

Wood a été le suivant à obtenir un guichet alors qu’il frappait les souches pour la troisième fois de la session, déclenchant une livraison entre la batte et le pad de Shafique (45) alors que le droitier cherchait à défendre, laissant le Pakistan 83-3.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Anderson, Ollie Robinson et Mark Wood ont stupéfié le Pakistan avec trois formidables livraisons



Suite à cette rafale de guichets, Imam et Shakeel ont tenu bon contre le spin bowling de Will Jacks, Root et Leach, Jacks ratant la plus grande chance car il était incapable de s’accrocher au ballon alors qu’Imam le renvoyait puissamment le 19.

Le Pakistan s’est dirigé vers le thé le 136-3 après une solide deuxième heure et a poursuivi sur sa lancée lors de la dernière session de la journée, Imam prenant le contrôle pour atteindre le demi-siècle à partir de seulement 80 livraisons, et Shakeel le rejoignant alors qu’ils évoquaient le centaine de partenariat.

Image:

Les 60 balles de l’imam sur 104 ont aidé à ramener le Pakistan dans la compétition





Avec le tir du Pakistan, une chance est venue pour l’Angleterre car Wood était convaincu qu’il avait fait attraper Imam sur le côté de la jambe par Ollie Pope, mais, l’Angleterre n’ayant pas choisi d’utiliser une revue, ils ont raté leur opportunité d’un gros guichet alors qu’UltraEdge montrait le le moindre contact avec la chauve-souris.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Joe Root a réclamé une prise nette pour retirer Imam



Après un après-midi long et ardu pour l’Angleterre, le guichet clé est finalement arrivé alors que l’imam a devancé ce qui aurait dû être un trajet vers Root, qui était prêt et attendait de saisir la prise au glissement, les énormes célébrations d’Angleterre indiquant à quel point ils en avaient besoin. percée.

Alors que la lumière s’estompait, les arbitres ont mis fin à la troisième journée avec le Pakistan sur 198-4, organisant une quatrième journée passionnante à Multan, les hôtes nécessitant 157 autres courses pour remporter la victoire et égaliser la série.

lundi 12 décembre 4h45





L’Angleterre peut-elle remporter une série au Pakistan ? Regardez le quatrième jour en direct le lundi à partir de 4h45 sur Sky Sports Cricket et Sky Sports Main Event.