L’Angleterre réagit à un quasi-accident au Championnat d’Europe

Ce n’était pas la finition de conte de fées qu’il souhaitait, ou était si proche d’atteindre, mais sa performance, sur et en dehors du terrain, a sans équivoque levé le cœur de cette nation folle de football après une année brutale. Le tournoi a également suscité des discussions sur une nouvelle vision de l’anglais à l’ère post-Brexit, cette équipe symbolisant la diversité et l’inclusivité. Dans le même temps, il a mis en évidence le racisme endémique visant les joueurs qui continue de prospérer en ligne, et qui est réapparu dans les heures qui ont suivi la défaite de l’Angleterre.