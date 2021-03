Gareth Southgate a rappelé Jesse Lingard, Luke Shaw et John Stones dans sa dernière équipe d’Angleterre pour les éliminatoires de la Coupe du monde, mais a abandonné Trent Alexander-Arnold pour la première fois depuis son entrée dans la configuration senior.

Les Trois Lions affronteront Saint-Marin, l’Albanie et la Pologne plus tard ce mois-ci, Southgate nommant une équipe expérimentale de 26 hommes.

La dernière sélection de Lingard en Angleterre a eu lieu lors de la troisième et quatrième défaite en barrages de l’UEFA Nations League contre la Suisse en juin 2019, mais il a relancé sa fortune depuis qu’il a rejoint West Ham United en prêt de Manchester United.

L’absence de Shaw est encore plus longue, ayant remporté la dernière de ses huit sélections en septembre 2018 tandis que Stones a été récompensé pour son rôle dans la résurgence de Manchester City avec un premier appel en 16 mois.

« Il n’a jamais été question dans notre esprit de la qualité des trois joueurs », a-t-il déclaré.

« Tous ont connu des moments difficiles, principalement en raison de blessures. Jesse, des trois, a un peu plus de chance d’être. Luke et John ont joué pendant un certain temps. Nous avons eu des blessures dans les zones d’attaque qui ont a ouvert une opportunité pour Jesse.

« Mais je dois dire que ses performances pour West Ham ont été excellentes. Il a quatre buts en six matchs. Nous savons qu’il peut performer au niveau, nous savons qu’il a été un très bon membre de notre équipe, à la fois en termes de son général. mais il a également marqué des buts pour l’Angleterre, sans aucun doute sur sa qualité.

«Idéalement, vous diriez » vous devez le faire un peu plus longtemps « , mais ce n’est pas le cas cette fois-ci. Nous avons perdu Jack Grealish, Jadon Sancho et un ou deux autres qui n’ont pas Je n’ai pas été avec nous mais nous avons bien performé: Harvey Barnes, James Maddison. Il y a un espace là-bas, nous faisons confiance à Jesse et nous pensons qu’il peut jouer un grand rôle dans ces trois matchs. «

Alexander-Arnold a fait partie d’une équipe de Liverpool qui a beaucoup faibli dans la défense de sa couronne de Premier League et Southgate a admis que la baisse de forme du joueur de 22 ans l’avait vu tomber derrière plusieurs autres dans l’ordre hiérarchique à l’arrière droit avec Reece James, Kieran Trippier et Kyle Walker sélectionnés cette fois.

« Trent est très malheureux », a-t-il dit. « Je ne pense pas qu’il ait joué au niveau qu’il a trouvé ces deux dernières années, mais je pense qu’il s’en rapproche beaucoup maintenant. Au cours des dernières semaines, il a définitivement fait des pas dans la bonne direction.

« C’est simplement que nous pensons que Reece James, Kieran Trippier ont eu des saisons exceptionnelles avec leurs clubs. Kyle Walker est en grande forme avec Manchester City. Nous avons d’autres joueurs de la ligue qui jouent également bien dans cette position. [Matty] Espèces à Aston Villa, [Luke] Ayling à Leeds, donc c’est vraiment une position … nous avons deux très bons arrières droits chez les moins de 21 ans. C’est une position de force remarquable.

« Mais ce que j’ai dit à Trent plus tôt aujourd’hui, j’ai fait le même appel à Kieran et Kyle dans le passé. Leur réponse a été bonne et ils ont relevé le défi et se sont retrouvés dans l’équipe.

« Trent est bien sûr un super talent et je suis certain qu’il jouera un grand rôle avec l’Angleterre à l’avenir. Il rate cette fois mais nous pourrions très bien être assis ici avant l’été et il est avec nous. »

Southgate a également révélé ses doutes quant à la possibilité pour Jude Bellingham de figurer malgré l’appel du joueur de 17 ans après une belle campagne avec le Borussia Dortmund.

Les directives actuelles stipulent que toute personne retournant en Allemagne doit s’auto-isoler pendant 14 jours sans exemptions.

« Pour le moment, il semble que nous ne serons pas en mesure de le prendre », a déclaré Southgate. « Les règles de quarantaine en Allemagne semblent l’exclure. Mais comme nous l’avons vu, ces règles peuvent changer si rapidement et pendant que nous enquêtons encore sur ce qui est possible, nous voulions le nommer dans l’équipe.

« Nous avons une très bonne relation avec Dortmund, donc pas de problèmes entre nous et l’équipe. J’ai expliqué à Jude que nous le laissons là-dedans mais nous savons que cela semble douteux en ce moment. capable de rejoindre. «

Équipe d’Angleterre

Dean Henderson, Sam Johnstone, Nick Pope, Ben Chilwell, Conor Coady, Eric Dier, Reece James, Harry Maguire, Tyrone Mings, Luke Shaw, John Stones, Kieran Trippier, Kyle Walker, Jude Bellingham, Phil Foden, Jesse Lingard, Mason Mount , Kalvin Phillips, Declan Rice, James Ward-Prowse, Ollie Watkins, Dominic Calvert-Lewin, Harry Kane, Marcus Rashford, Bukayo Saka, Raheem Sterling.