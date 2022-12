L’Angleterre quitte le Qatar avec une question familière : où est le flair ?

AL KHOR, Qatar – Cela devient un cauchemar récurrent pour l’Angleterre. Luka Modric en 2018, Marco Verratti en finale de l’Euro 2020 et maintenant Antoine Griezmann. Les joueurs qui peuvent mener le rythme du jeu avec le ballon à leurs pieds éliminent les Three Lions des tournois majeurs avec une régularité déprimante.

Et la France, championne du monde, grâce à une victoire 2-1 au stade Al Bayt avec des buts d’Aurélien Tchouameni et d’Olivier Giroud, est devenue la dernière équipe à envoyer l’Angleterre faire ses valises.

Cette fois, l’équipe de Gareth Southgate a au moins rassemblé l’esprit pour revenir dans son quart de finale de Coupe du monde contre Les Bleus après avoir pris un but de retard. Contre la Croatie à Russie 2018 et l’Italie à l’Euro 2020, l’Angleterre avait la tête et l’élan et a perdu les deux, avec Modric dictant le match pour la Croatie en demi-finale à Moscou et Verratti aidant l’Italie à inverser la tendance à Wembley il y a 18 mois.

Mais à Al Bayt, malgré l’égalisation du premier match de Tchouameni avec un penalty de Harry Kane, l’Angleterre n’a jamais vraiment trouvé de solution au problème qui n’arrêtait pas d’être posé par Griezmann.

Avant le match, toutes les discussions portaient sur la façon dont l’Angleterre arrêterait Kylian Mbappe, le leader de cinq buts dans la course pour le Golden Boot, mais Mbappe est tout au sujet des éclairs de rythme et de brillance. Griezmann est celui qui donne le tempo, et l’Angleterre lui a permis d’occuper bien trop souvent la poche entre le milieu de terrain et l’attaque.

C’est le centre précis du milieu de terrain de l’Atletico Madrid depuis la gauche qui a créé la tête de Giroud à la 78e minute pour porter le score à 2-1, et cela s’est avéré être le coup décisif. Le penalty manqué de Kane, qu’il a skié au-dessus de la barre transversale, aurait transporté le niveau de l’Angleterre, mais cela aurait résumé l’approche laborieuse de son équipe s’ils avaient poussé le match en prolongation à l’arrière sur deux tirs au but.

Du jeu ouvert, c’était la même vieille Angleterre: passes lentes et latérales, mouvements prévisibles, centres dans la surface de réparation. Oui, ils ont essayé, mais les équipes qui ont un plan de match aussi basique ne vont que très loin dans les tournois majeurs, alors l’Angleterre est de retour – se prépare à rentrer chez elle.

Il y a deux façons de changer avant l’Euro 2024 et la Coupe du monde deux ans plus tard. Un, un joueur émerge qui est si manifestement le meneur de jeu de l’Angleterre qu’il est inséré dans l’équipe, ou deux. la philosophie de gestion change – soit celle de Southgate, soit celle de son successeur, si le premier décide de démissionner après six ans en poste – et un joueur a la chance d’être le Griezmann des Trois Lions.

Phil Foden pourrait jouer le rôle. Le joueur de Manchester City a connu une bonne Coupe du monde, offrant une puissante menace offensive dans la plupart des matchs, mais contre la France, il a été gaspillé sur l’aile gauche.

Phil Foden, à gauche, pourrait être le candidat idéal pour le milieu de terrain anglais, mais il a souvent été déployé plus en avant. Alex Pantling – La FA / La FA via Getty Images

Si Southgate avait été assez audacieux pour mettre Foden dans la poche entre Kane et le milieu de terrain, jouant peut-être sans Jordan Henderson comme frein à main aux côtés de Declan Rice, le joueur de 23 ans aurait pu blesser la France de la même manière que Griezmann a blessé l’Angleterre. Pep Guardiola a parfois donné à Foden la liberté de jouer ce rôle pour City, mais à l’Etihad, il est entouré de meilleurs joueurs techniques dans une équipe qui domine le ballon, donc le faire pour l’Angleterre serait un défi différent.

Foden est cependant l’avenir de l’Angleterre, aux côtés de Jude Bellingham, 19 ans. Le problème avec l’Angleterre, cependant, c’est que l’avenir ne vient jamais. Le présent est ce qui compte. Ils ne peuvent pas continuer à lancer le ballon jusqu’au prochain tournoi, deux ans plus tard.

Si Foden n’est pas la solution, alors peut-être que James Maddison devrait maintenant avoir la chance de jouer en tant que n ° 10 anglais. Le milieu de terrain de Leicester City a été appelé hors du désert international par Southgate pour être nommé dans l’équipe anglaise de 26 joueurs, mais une blessure à l’arrivée au Qatar a fait reculer Maddison et il n’a pas reçu de coup de pied pendant le tournoi.

Cependant, n’ayant été plafonné qu’une seule fois par Southgate, on a le sentiment que le manager n’est pas vendu à Maddison. On pourrait en dire autant de Jack Grealish, qui n’a été qu’un remplaçant sporadique lors de cette Coupe du monde. Ils ont tous les deux leurs défauts, mais aussi Griezmann, mais l’entraîneur français Didier Deschamps préfère accentuer les points positifs avec l’ancien joueur de Barcelone.

Southgate retombe trop souvent sur l’option la plus sûre ; avait-il vraiment besoin d’Henderson ainsi que de Rice et Bellingham contre Tchouameni et Adrien Rabiot ? Tout est une question de préférences, et les instincts de Southgate ont tendance à être opposés au risque plutôt que la fortune favorisant les courageux.

Pourtant, si Kane avait marqué son deuxième penalty pour faire passer le match en prolongation, qui sait comment cela se serait passé? L’Angleterre aurait pu gagner le match et réserver une demi-finale contre le Maroc, dans laquelle elle aurait été la grande favorite.

Mais sans flair ni créativité au centre du terrain, l’Angleterre s’est une fois de plus retrouvée à la traîne. Ils sont pris dans un cercle vicieux, alors ils vont à l’Euro 2024, avec les mêmes questions qui leur sont posées.