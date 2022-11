L’Angleterre prudemment optimiste après sa victoire sur l’Iran en Coupe du monde

L’Angleterre est prête à participer à la Coupe du monde après avoir battu l’Iran 6-2.

Il s’agit du deuxième tournoi consécutif où l’Angleterre marque six buts lors d’un match de phase de groupes. Il y a quatre ans, les Three Lions ont battu le Panama à six reprises lors du deuxième des trois matchs de la phase de groupes.

Cette année-là, l’Angleterre a poursuivi les prolongations des demi-finales, pour terminer quatrième. Il espère que cette explosion de six buts a plus en réserve.

Bien que l’Iran ne soit jamais sorti de la phase de groupes lors des cinq tournois précédents, c’est une équipe solide. En 2018, l’Iran n’a encaissé que deux buts en phase de groupes. C’était un contre le Portugal et un contre l’Espagne.

La première demi-heure de jeu a été très stop-start. Une grave blessure à la tête du numéro 1 iranien Beyranvand au début de la première mi-temps a retardé le match et a entraîné 14 minutes de temps additionnel. Ensuite, le temps d’arrêt de la deuxième mi-temps était de 10 minutes.

Les points positifs pour l’Angleterre

Avec le premier match de Jude Bellingham pour l’Angleterre après la demi-heure de jeu, l’Angleterre a trouvé la percée. Il y a eu une expiration collective alors que les Trois Lions ont continué à dominer et ont atteint la mi-temps 3-0.

Les meilleurs artistes de la première mi-temps étaient Bellingham et Saka. Saka n’a montré aucun signe de nervosité après l’expérience choquante d’avoir raté un penalty lors de la finale de l’Euro 2020. Bellingham, à seulement 19 ans, a montré qu’il avait des années d’avance sur la maturité. Le milieu de terrain était dominé par le joueur de Dortmund et capitaine de West Ham, Declan Rice.

Sur l’ensemble du terrain, l’équipe d’Angleterre a su faire preuve de confiance face à des adversaires moins importants. Ce n’était pas la performance nerveuse de l’Angleterre lors des tournois passés. C’était plutôt une équipe d’Angleterre avec beaucoup d’expérience et de confiance. Ce fut une performance impitoyable et professionnelle.

Un triple remplacement à la 71e minute a amené Marcus Rashford, Jack Grealish et Phil Foden. Pour presque toutes les nations, ces trois-là commenceraient facilement. La force de l’équipe anglaise était évidente.

Même Harry Maguire a donné un assez bon compte rendu de lui-même. Cependant, une blessure à la tête en seconde période a retardé une performance ressemblant à ses jours d’antan. Le défenseur central a frappé la barre transversale avec une tête puissante avant le premier match de Bellingham. Erik ten Hag remettra en question la forme du défenseur dans un maillot de Manchester United après avoir vu Maguire jouer avec tant de confiance. Ce n’est pas une surprise compte tenu du Harry Maguire de l’Euro 2020 et de la Coupe du monde 2018.

La cause de l’inquiétude

En seconde période, l’Angleterre a renforcé son avance avec un deuxième but de Bukayo Saka pour porter le score à 4-0. Tout avait l’air solide. Quelques minutes plus tard, cependant, Mehdi Taremi a montré l’une des principales faiblesses de l’Angleterre en en retirant une pour l’Iran. Taremi, qui compte 13 buts pour Porto jusqu’à présent cette saison, a ajouté un deuxième dans les derniers instants grâce à un penalty.

Encaisser deux buts alors qu’on en a marqué six n’est évidemment pas une crise. Cependant, il révèle des faiblesses apparentes. cela montre qu’il y a des faiblesses dans la configuration de l’Angleterre. Le , mais le premier but de Taremi a montré comment attaquer l’Angleterre dans le dos.

Taremi a laissé Harry Maguire au dépourvu alors qu’il se déplaçait dans l’espace entre les défenseurs centraux et a produit une finition époustouflante. Bien que Harry Maguire ait fait une bonne performance dans l’ensemble, ce but a mis en évidence les inquiétudes de le jouer avec deux défenseurs centraux au lieu de trois.

Il est facile d’ignorer cet objectif lorsque l’Angleterre a mis en déroute l’Iran avec six des siens. Alors que l’Angleterre avance dans le tournoi, comme on s’y attend, des équipes plus fortes chercheront à exposer cette faille dans l’armure. La blessure de Maguire pourrait l’exclure du prochain match contre les États-Unis vendredi. Si l’Angleterre s’aligne avec Maguire au même endroit que le match d’aujourd’hui, ce ne sera qu’une question de temps avant qu’un autre joueur ne coupe les défenseurs centraux en deux et cela pourrait être plus coûteux pour l’Angleterre la prochaine fois.

L’Angleterre bat l’Iran et donne le coup d’envoi à la Coupe du monde

Après le match, Southgate a exprimé à quel point il était “ennuyeux” de concéder les deux buts.

S’ils veulent jouer profondément dans le tournoi, ils devront se resserrer à l’arrière. Les Brésiliens et les Français du tournoi s’attendent à marquer contre n’importe quel adversaire. Pour aller loin, l’Angleterre devra montrer qu’elle sait gérer la menace. Le match contre les États-Unis sera un meilleur indicateur de la force de l’équipe d’Angleterre en ce moment. Le véritable test du courage de l’Angleterre, cependant, aura probablement lieu au prochain tour ou aux deux prochains. La victoire d’aujourd’hui était un grand pas dans la bonne direction.

PHOTO : IMAGO / Xinhua