L’Angleterre prend un départ gagnant alors que Raheem Sterling fait couler la Croatie

Raheem Sterling a déclenché la campagne de l’Angleterre pour l’Euro 2020 alors que l’arrivée clinique de l’attaquant de Manchester City a scellé une victoire 1-0 contre la Croatie lors de son match d’ouverture du Groupe D dimanche.

L’équipe de Gareth Southgate avait du mal à briser la Croatie jusqu’à ce que Sterling frappe en seconde période à Wembley, baigné de soleil.

Le premier but du joueur de 26 ans lors d’un tournoi majeur – lors de son 13e match – était la riposte parfaite aux critiques qui ont remis en question la décision de Southgate de le sélectionner à la place de Jack Grealish.

Sterling a enduré une relation mouvementée avec les fans anglais après avoir été traqué à la suite de ses performances apprivoisées à l’Euro 2016.

Il a également eu du mal à conserver une place avec City, champion de Premier League, ce trimestre, culminant avec son affichage terne lors de leur défaite finale en Ligue des champions contre Chelsea.

Mais, quelques jours après avoir reçu un MBE dans la liste des honneurs de l’anniversaire de la reine pour sa campagne contre le racisme, Sterling a profité d’un moment de rédemption parfaitement opportun.

Dans un match revanche de la demi-finale de la Coupe du monde 2018 remportée par la Croatie, l’Angleterre a été entravée par un manque de tranchant jusqu’à ce que Sterling vienne à la rescousse.

Le vainqueur de Sterling a apaisé la tension à Wembley et a fait hurler les fans « Le football rentre à la maison » dans l’espoir que l’Angleterre puisse imiter sa course aux demi-finales lorsqu’elle a accueilli l’Euro 96, et peut-être même gagner un tournoi majeur pour la première fois depuis le Mondial de 1966. Coupe.

En vérité, c’était une performance loin d’être convaincante, mais Southgate se réjouira de la façon dont son équipe a gardé son sang-froid lors d’une occasion sous pression.

L’Angleterre accueille ses voisins écossais lors de leur deuxième match du Groupe D vendredi avant d’affronter la République tchèque lors de leur dernier match de la première étape le 22 juin.

Après que l’Angleterre ait été huée pour s’être agenouillée pour soutenir le mouvement Black Lives Matter avant leurs matchs amicaux contre l’Autriche et la Roumanie à Middlesbrough, on craignait que les fans de Wembley ne se retournent également contre l’équipe.

Il y avait une poignée de huées de sections de la foule de 22 500, mais la majorité a applaudi le geste cette fois.

C’est la décision surprise de Southgate de sélectionner Kalvin Phillips qui a attiré le plus d’attention avant le match.

Mais cela s’est avéré une décision inspirée car, avec Sterling, le milieu de terrain de Leeds était l’interprète le plus accompli d’Angleterre.

L’Angleterre tient bon

L’attaquant de Manchester City Phil Foden, ses cheveux blonds décolorés, a établi des comparaisons avec la légende anglaise Paul Gascoigne, qui arborait la même coupe de cheveux accrocheuse lors de l’Euro 96.

Foden était à quelques centimètres de donner à l’Angleterre le départ parfait à la sixième minute avec le genre de magie qui a rendu Gascoigne si aimé.

Récupérant la passe de Sterling au bord de la surface, Foden a travaillé l’espace pour courber son tir du pied gauche au deuxième poteau.

Phillips était rapidement dans sa foulée et a forcé Dominik Livakovic à faire un arrêt de bousculade avec sa frappe du bord de la surface.

Mais les hommes de Southgate ont montré des signes de manque d’idées après que leur première rafale n’ait pas permis de marquer un but.

Southgate avait choisi Foden, Sterling et Mason Mount comme forces créatives derrière Harry Kane.

Alors que ce quatuor avait encore du mal à faire basculer la Croatie en seconde période, les fans ont commencé à chanter pour l’introduction du meneur de jeu d’Aston Villa, Grealish.

Mais Sterling a apaisé l’anxiété croissante lorsque l’Angleterre a frappé à la 57e minute.

Phillips a été le catalyseur lorsqu’il a dépassé deux Croates et a glissé une passe habile derrière la ligne défensive.

Sterling est arrivé juste devant son marqueur de fente et a réussi un tir bas devant Livakovic à 10 mètres.

Kane a été refusé de manière douloureuse lorsqu’il s’est écrasé sur le poteau après que Duje Caleta-Car a fait un superbe bloc pour empêcher son effort à courte portée.

Mount a tiré un coup franc de justesse, mais l’Angleterre est passée sur la défensive dans les phases finales.

En l’absence de Harry Maguire, blessé, Tyrone Mings et John Stones étaient à la hauteur de la tâche alors que les défenseurs centraux anglais ont tenu bon pour remporter une victoire lors de leur premier match de championnat d’Europe pour la première fois.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici