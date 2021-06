L’Angleterre prend le contrôle du Women’s Test à la suite de l’effondrement dramatique des frappeurs en Inde | Nouvelles de cricket

10:58



Faits saillants du deuxième jour du premier test entre les femmes anglaises et les femmes indiennes du comté de Bristol.

Faits saillants du deuxième jour du premier test entre les femmes anglaises et les femmes indiennes du comté de Bristol.

L’Angleterre a connu une reprise incroyable pour prendre le contrôle du LV= Insurance Women’s Test contre l’Inde, malgré la sensation de 17 ans Shafali Verma produisant une superbe manche de 96 le deuxième jour à Bristol.

En réponse au total des premières manches de l’Angleterre de 396, Verma (96) et Smriti Mandhana (78), 17 ans, ont réécrit le livre des records avec un jeu de coups scintillant pour compiler une position d’ouverture sensationnelle de 167 – le plus élevé de l’Inde dans le test de cricket féminin.

Cependant, les visiteurs ont dû regretter une capitulation extraordinaire dans les phases finales, perdant cinq guichets pour seulement 16 points alors qu’ils clôturaient le 187-5, avec 209 points de retard.

Heather Knight (2-1) a mené de l’avant avec un brillant sort de six-over, tandis que Kate Cross (1-40), Nat Sciver (1-21) et Sophie Ecclestone (1-61) ont tous contribué pour changer la dynamique au terrain du comté.

Plus tôt dans la journée, Sophia Dunkley (74 non) est devenue la 10e femme à faire un cinquante lors de ses débuts au Test pour l’Angleterre, tandis qu’un camée explosif d’Anya Shrubsole (47 sur 33) a aidé les hôtes à afficher leur sixième meilleur score en rouge. cricket de balle.

Angleterre vs Inde Vivre de

Le débutant Dunkley livre

Alors que l’Angleterre reprenait le 269-6, l’Inde espérait exploiter le ciel couvert avec le nouveau ballon, et Jhulan Goswami (1-58) a fait une percée immédiate, piégeant Katherine Brunt (8) lbw à la suite d’un examen intelligent.

Dunkley n’était pas découragé ; reconstruisant les manches de l’Angleterre aux côtés d’Ecclestone (17 ans), et après avoir renversé avec succès une décision lbw sur 46, la débutante a élevé ses cinquante avec un clip délicat de ses jambes.

Shrubsole a mis une équipe de bowling indienne assiégée à l’épée après le déjeuner, tombant juste en deçà d’un premier test cinquante qui a incité une déclaration de Knight à 396-9, Dunkley invaincu sur 74.

L’Inde avait l’air abattue après 122 overs exténuants sur le terrain, bien que leurs esprits aient été remontés par un magnifique partenariat d’ouverture entre Mandhana et Verma, qui se sont brillamment complétés.

Sophia Dunkley a impressionné lors de ses débuts pour l’Angleterre, terminant invaincue le 74

Verma – réputée pour ses exploits T20 – a connu une bonne fortune au début de ses manches alors que Brunt et Shrubsole ont produit des sorts d’ouverture de haute qualité, mais elle a gagné en confiance et en stature alors que l’Inde a atteint le thé indemne à 63-0.

L’Inde s’effondre après les exploits de Verma

Les visiteurs ont fait un début de soirée fulgurant et Verma a joué avec une liberté rafraîchissante – enregistrant 13 quatre et deux six dans son merveilleux coup de 152 balles.

L’adolescente a obtenu le score le plus élevé d’une Indienne lors de ses débuts dans les tests, bien qu’après avoir couru dans les années 90, elle a été licenciée à seulement quatre manches de l’histoire, égarant une livraison complète de Cross à Shrubsole à mi-parcours.

Mandhana a adopté le manteau de l’agresseur après le limogeage de Verma, mais après avoir évoqué son deuxième test d’un demi-siècle de manière typiquement élégante, elle a été trompée par une livraison plus lente de Sciver.

Verma, 17 ans, a magnifiquement battu à ses débuts, pour ensuite repartir à quatre reprises de l’histoire

Cela a déclenché un effondrement incroyable de l’Inde, et leur décision d’insérer la veilleuse de nuit Shikha Pandey s’est retournée contre lui, le n ° 11 renvoyant le ballon directement à Knight pour qu’il parte sans déranger les buteurs.

Les malheurs des visiteurs se sont aggravés lorsqu’ils ont perdu leur indomptable capitaine Mithali Raj quelques instants plus tard, alors qu’Ecclestone a eu un impact instantané sur son retour à l’attaque.

Tammy Beaumont a effectué une prise réglementaire à la jambe courte après que Raj (2) a été poussé vers l’avant à la suite d’une livraison en vol, et alors qu’elle n’a pas été initialement distribuée, un examen réussi de l’Angleterre a conduit à sa disparition.

Punam Raut (2) a lutté pour la fluidité tout au long de ses manches de 31 balles et elle a succombé à la suite d’une erreur de jugement déconcertante, choisissant de laisser une livraison directe de Knight qui l’a vue piégée devant.

Cependant, l’Inde a bénéficié d’un sursis dans les dernières étapes. Harmanpreet Kaur a été jugé lbw sur le terrain, bien que l’Angleterre se soit vu refuser un autre cuir chevelu précieux, car l’examen a montré qu’il y avait un faible bord intérieur.

L’équipe de Knight a certainement l’élan pour la troisième journée, et ils espèrent que la pluie reste à l’écart alors qu’ils envisagent une toute première victoire Test contre l’Inde à domicile.

La couverture en direct du test féminin entre l’Angleterre et l’Inde se poursuit sur Sky Sports Mix à partir de 10h45 vendredi.