L’Angleterre prend des mesures drastiques concernant les téléphones portables des étudiants au milieu d’une multitude d’inquiétudes : « étape positive et progressiste »

Le gouvernement britannique envisage de publier de nouvelles lignes directrices conseillant aux écoles d’interdire l’utilisation des téléphones portables pendant les heures de classe, a annoncé mardi le ministre de l’Éducation.

« C’est une avancée fantastique pour garantir que les étudiants puissent travailler, apprendre et grandir dans un endroit libre de l’influence gênante des téléphones portables », a déclaré Tom Bennett, conseiller en gestion du comportement auprès du ministère britannique de l’Éducation, après la publication. de lignes directrices, ajoutant: « Il s’agit d’un pas en avant positif et progressif. »

La secrétaire britannique à l’Éducation, Gillian Keegan, mardi a annoncé le soutien du ministère pour que les directeurs interdisent les téléphones portables dans les écoles, même pendant les « heures de récréation », afin d’essayer de lutter contre « les comportements perturbateurs et l’intimidation en ligne ».

Keegan a fait valoir que la nouvelle mesure servirait également à accroître l’attention pendant les cours – tout cela dans le cadre des efforts plus larges du gouvernement visant à élever les normes scolaires et à améliorer les performances à tous les niveaux.

Les orientations du gouvernement ne sont pas juridiquement contraignantes – il s’agit simplement d’une suggestion et d’un conseil sur les meilleures pratiques pour les écoles, ainsi que d’un soutien. Le département publiera « sous peu » des directives et des avis clairs, mais n’a précisé aucun calendrier, a rapporté la BBC. La mesure prévoirait des exceptions pour certains cas, comme le besoin d’un téléphone en raison de problèmes de santé.

L’Irlande a fait la une des journaux cet été lorsque les parents ont accepté d’interdire l’utilisation du téléphone portable à leurs enfants pendant les heures de classe dans leur district scolaire, créant ainsi un filet de sécurité sur lequel les écoles peuvent s’appuyer et utiliser lorsqu’elles ont affaire à des élèves qui insistent pour utiliser le téléphone.

En juillet, la Finlande a imposé sa propre interdiction des téléphones portables dans les écoles afin de lutter contre les résultats médiocres aux examens, à la suite de l’interdiction imposée par la France en 2018 et de l’Italie en décembre dernier, a rapporté The Telegraph.

L’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) a publié en juillet un rapport appelant à l’utilisation du téléphone portable uniquement lorsqu’il « soutient les résultats d’apprentissage ». Une étude citée dans le rapport a révélé que les étudiants pouvaient prendre jusqu’à 20 minutes pour se recentrer sur leurs cours après avoir été distraits par l’utilisation de leur téléphone portable.

Le rapport britannique a également soulevé des problèmes de confidentialité, les applications collectant des données utilisateur « inutiles pour que les applications fonctionnent » dans un environnement dans lequel seulement 16 % des pays « garantissent explicitement la confidentialité des données dans l’éducation par la loi ».

« Les écoles qui les ont déjà interdites rapportent que les élèves sont plus en sécurité, plus heureux et capables de se concentrer bien plus qu’avant – et c’est également populaire auprès d’eux », a expliqué Bennett, soulignant la valeur des lignes directrices pour rassurer les directeurs d’école dans leurs efforts pour garder les écoles « sans mobile », indique le rapport.