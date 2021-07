L’Angleterre pourrait voir 250 décès quotidiens de Covid d’ici août dans le pire des cas, prévient Sage

L’ANGLETERRE pourrait voir 250 décès de Covid par jour d’ici août dans le pire des cas, ont averti les experts.

À l’heure actuelle, environ 37 décès surviennent chaque jour à cause de la maladie.

Les graphiques d’un article du SPI-M publié aujourd’hui montrent que les décès ont atteint plus de 250 au 1er août

Mais en raison de la propagation rapide de la variante Delta, provoquant une flambée des taux d’infection avant même que les restrictions ne soient assouplies, les décès pourraient atteindre plusieurs centaines en quelques semaines.

Les modèles proviennent de SPI-M, un groupe qui alimente Sage.

Les graphiques d’un article du SPI-M publié aujourd’hui montrent que les décès ont atteint plus de 250 au 1er août. Il n’a pas fallu de projections au-delà de cette date.

Le document du groupe une semaine auparavant, le 7 juillet, n’avait envisagé que le nombre de décès quotidiens pouvant atteindre un maximum de 100 par jour d’ici le 1er août dans le pire des scénarios possible.

Cela suggère que les scientifiques pensent maintenant que les décès pourraient s’accélérer plus rapidement que prévu.

Dans les modèles plus anciens d’autres membres de Sage à cette époque, ils ont déclaré que le pic d’infections arriverait probablement quelques semaines après le 19 juillet, vers la mi-août, avec des jeunes non vaccinés engloutis dans la vague.

Ils ont estimé que le nombre de morts par jour pourrait atteindre 100 à 200 d’ici la mi-août.

On pensait également que les admissions à l’hôpital atteignaient jusqu’à 1 000 à 2 000 par jour à ce stade.

Cependant, à mesure que le temps passe, la modélisation devient souvent obsolète car elle n’est basée que sur les données disponibles à l’époque.

Les nouvelles prédictions du SPI-M pourraient également être en deçà de ce qui se passe dans la réalité.

Delta rend cela d’autant plus difficile car il peut en partie échapper à certaines réponses d’anticorps. Dr Stephen Griffin

Dans son rapport au gouvernement, le groupe consultatif SPI-MO a déclaré que les infections « resteront presque certainement extrêmement élevées pendant au moins le reste de l’été ».

Mais il a ajouté : « Le prochain pic de décès sera presque certainement considérablement plus petit que celui de janvier 2021. L’ampleur de la prochaine vague d’admissions à l’hôpital est très incertaine.

« Alors que la plupart des scénarios modélisés ont des pics inférieurs à ceux de janvier 2021, une résurgence de cette échelle d’hospitalisations ne peut être exclue. »

La prudence est de mise

Les experts ont déclaré qu’il était difficile de prédire ce qui se passerait, principalement parce qu’il n’est pas possible de modéliser le comportement des gens une fois les restrictions assouplies.

Le public a été invité à faire preuve de prudence, mais légalement, il n’y a plus de restrictions en Angleterre.

Sir Jeremy Farrar, directeur du Wellcome Trust, a appelé aujourd’hui les gens à continuer de porter des masques faciaux et à éviter les environnements intérieurs mal ventilés.

Il a déclaré à l’émission Today de la BBC Radio 4 que cela réduirait la transmission et arrêterait également la « pingdémie » de milliers de personnes à qui l’application NHS dit de s’isoler.

Sir Jeremy a déclaré: « Si nous avons une transmission plus faible dans ce pays en continuant à porter des masques et en évitant autant que possible les environnements intérieurs mal ventilés jusqu’à ce que la population soit vaccinée autant que possible, cela réduira la transmission et contribuera également à réduire le nombre de personnes devant s’isoler.

Lorsqu’on lui a demandé s’il suffirait de s’en tenir aux masques et à la ventilation, il a ajouté: «Les blocages sont extrêmes, nous sommes passés des blocages, mais les blocages sont tout mis ensemble et ils réduisent la transmission.

« Nous ne sommes pas dans ce monde maintenant mais il y a des choses que nous pouvons encore faire, porter des masques, oui, ça fait une différence, ça ne m’affecte pas ou ne me protège pas mais ça fait en sorte que si j’étais infecté je ne l’ai pas fait le transmettre à quelqu’un qui était vulnérable.

« Éviter les environnements mal ventilés, en particulier à l’intérieur, le mélange multiple des ménages, ce sont tous les risques les plus importants, ainsi que faire vacciner autant de personnes que possible. »

Le NHS se bat pour vacciner autant de personnes que possible au milieu de la troisième vague croissante.

Jusqu’à présent, 87,9% des personnes au Royaume-Uni ont reçu une dose de vaccin, tandis que près de 70% ont reçu deux doses.

Des études montrent qu’environ neuf personnes sur dix en Angleterre ont des anticorps contre le virus, que ce soit par vaccination ou par immunité.

Les vaccins fonctionnent incroyablement bien pour protéger les gens contre les maladies graves ou la mort, en stimulant les anticorps dans le sang.

Mais ils ne sont pas parfaits, et les données prouvent qu’il y aura encore des personnes vulnérables, ou celles pour qui le jab ne fonctionne pas, qui attraperont Covid.

Le Dr Stephen Griffin, professeur agrégé à la Faculté de médecine de l’Université de Leeds, a déclaré : « Delta rend cela d’autant plus difficile car il peut en partie échapper à certaines réponses d’anticorps.

« Cela signifie que les individus peuvent potentiellement être infectés et infectieux, tout en ignorant potentiellement qu’ils sont porteurs…

« Nous devons nous rappeler que seulement un peu plus de la moitié du pays a reçu les deux doses de vaccin, et tant de personnes plus jeunes et/ou vulnérables restent à risque. »

Le Dr Griffin a également mis en garde contre les pressions exercées sur le NHS avant la troisième vague – de longues listes d’attente et une augmentation d’autres virus causée par une plus grande mixité sociale.