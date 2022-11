L’Angleterre pourrait encore faire une déclaration OneLove pendant la Coupe du monde

Gareth Southgate n’a pas exclu la perspective que l’Angleterre fasse un geste pour remplacer le brassard “OneLove” avorté, mais a mis en garde contre les nations qui se font concurrence “pour être vues” pour faire quelque chose.

Le matin du premier match de l’Angleterre contre l’Iran lundi, les sept pays européens qui se sont engagés à porter un brassard anti-discrimination arc-en-ciel spécialement conçu ont reculé au milieu des menaces de la FIFA selon lesquelles les capitaines pourraient être sanctionnés d’au moins un carton jaune à chaque match.

Bien que l’Angleterre se soit agenouillée avant le coup d’envoi contre l’Iran pour poursuivre son engagement de longue date en faveur de la diversité et de l’inclusion, l’équipe de Southgate a choisi de ne pas remplacer le brassard “OneLove” par une autre démonstration, comme les joueurs allemands se couvrant la bouche sur leur photo d’équipe avant le match. face au Japon.

Le mois dernier, l’Australie a publié une vidéo de trois minutes mettant en lumière le bilan du Qatar en matière de droits de l’homme, le traitement des travailleurs migrants et les restrictions imposées à la communauté LGBTQ+ et suite aux appels à l’Angleterre pour qu’elle agisse lors du match contre l’USMNT au stade Al Bayt ici à Doha vendredi, a déclaré Southgate : “Je pense que nous avons parlé de ces sujets particuliers pendant plus d’un an.

“Nous avons parlé et soutenu toutes sortes de bonnes causes, qu’il s’agisse d’individus dans notre équipe ou du collectif. Je pense qu’il y a un risque que tout le monde essaie de dégénérer. Quoi, allons-nous essayer de produire une meilleure vidéo que l’Australie Ce serait impossible. Ils l’ont fait avec brio. Faut-il trouver un meilleur geste que l’Allemagne ?

“Je pense que nous devons être à l’aise de savoir ce que nous défendons. Cela ne veut pas dire que nous ne ferons rien pour aller de l’avant si le moment est venu, mais je pense que si nous nous précipitons pour être vus en train de faire quelque chose alors nous pourrions faire une erreur qui n’atterrit pas bien.

“En ce moment, pour les joueurs et moi-même en particulier, nous devons nous concentrer sur les matchs. Bien sûr, la FA prend la responsabilité au sérieux. Nous n’allons jamais esquiver les questions. Le fait que nous soyons toujours parler de ces questions les maintient sous les projecteurs et aide à sensibiliser.

“Nous soutenons énormément notre base de fans LGBTQ +. Je sais que certains d’entre eux sont un peu déçus que le brassard ne soit pas porté et nous serons critiqués pour cela. Mais parfois, nous devons simplement accepter les critiques et passer à autre chose. C’est comme ça que je le vois : je pense que si nous avons confiance en nous et où nous en sommes, nous ne devrions pas nous soucier de devoir faire quelque chose pour être vu en train de le faire.

Harry Maguire et Gareth Southgate n’ont pas exclu de faire une sorte de déclaration pendant la Coupe du monde. Photo par Adam Pretty – FIFA/FIFA via Getty Images

Harry Maguire a confirmé que les joueurs avaient discuté de leur prochain mouvement et que “nous agirons quand nous le jugerons approprié” avant de réfléchir à une période difficile avec Manchester United qui l’a laissé craindre pour sa place dans l’équipe anglaise de la Coupe du monde.

Le joueur de 29 ans n’a commencé que trois matchs de Premier League cette saison après être tombé en disgrâce à Old Trafford et il a déclaré: “De toute évidence, être choisi pour votre pays est un immense privilège. C’est le summum de la carrière de footballeur de jouer à grands tournois, Coupes du monde en particulier, c’est le plus grand tournoi du monde.

“Évidemment, vous avez peur de ne pas être dans l’équipe, mais j’avais une grande conviction sur ce que j’ai fait dans les 49 sélections que j’ai jouées pour l’Angleterre que j’ai gagné la confiance d’être dans l’équipe et d’être disponible pour l’équipe et sélection.

“Bien sûr, en tant que footballeur, personne n’aime être critiqué, mais je pense que cela fait partie intégrante du jeu. J’ai joué avec Cristiano Ronaldo ces deux dernières années et c’est l’un des plus grands joueurs à avoir frappé au football et il est critiqué. jour après jour.

“Donc, si cela doit lui arriver et la position dans laquelle je suis, je pense que cela fait partie intégrante du jeu, en particulier la position que je joue pour Manchester United et le capitaine de Manchester United.”