L’Angleterre portera un maillot domicile contre l’Irlande du Nord pour éviter un affrontement daltonien

L’Angleterre passera de son kit extérieur cramoisi à son kit domicile blanc pour aider les téléspectateurs daltoniens pour l’affrontement de vendredi contre l’Irlande du Nord dans le Championnat d’Europe féminin.

Le kit cramoisi des Lionesses aurait posé problème aux téléspectateurs daltoniens par rapport au kit vert d’Irlande du Nord – le rouge et le vert sont généralement les plus difficiles à déchiffrer pour les personnes atteintes de la maladie.

L’Angleterre a porté la combinaison d’un kit blanc et de chaussettes cramoisies lors du match de qualification de la Coupe du monde des deux équipes à Belfast en avril pour aider les téléspectateurs daltoniens. Lors de leurs matchs contre la Norvège et l’Autriche, l’Irlande du Nord est passée de son kit vert traditionnel au blanc pour la même raison.

Kathryn Albany-Ward, fondatrice et PDG de Color Blind Awareness, a déclaré : “Nous sommes évidemment ravis lorsque les organisateurs et les équipes prennent des décisions sur les kits pour éviter les conflits de kits pour les fans et les joueurs daltoniens. Cependant, il reste encore beaucoup de travail à faire. fait avec les combinaisons de couleurs problématiques moins connues et en particulier autour des maillots de gardien de but et des officiels de match “qui s’affrontent”.

L’Angleterre a remporté ses deux premiers matches de l’Euro, une victoire 1-0 contre l’Autriche et une victoire record 8-0 contre la Norvège. Leurs adversaires, l’Irlande du Nord, ont subi deux défaites lors de leurs deux premiers matchs.