L’Angleterre peut vaincre “l’un des terrains les plus intimidants de la planète” pour remporter la Coupe du monde, selon Will Greenwood | Actualités du rugby à XV

Will Greenwood est “pleinement confiant” que l’Angleterre remportera la finale de la Coupe du monde de rugby samedi prochain à Auckland

Will Greenwood soutient les femmes d’Angleterre pour vaincre la Nouvelle-Zélande, pays hôte, sur “l’un des terrains les plus intimidants de la planète Terre” et remporter la Coupe du monde de rugby.

L’équipe de Sarah Hunter affrontera la Nouvelle-Zélande à Auckland samedi (6h30, heure du Royaume-Uni) après avoir battu le Canada 26-19 en demi-finale pour remporter sa 30e victoire consécutive.

La progression de la Nouvelle-Zélande vers la finale était également loin d’être routinière, les Black Ferns ayant battu la France 25-24 après que leurs adversaires aient gâché une chance de victoire en ratant un penalty de dernière minute.

La Nouvelle-Zélande a débuté la Coupe du monde à Eden Park, ouvrant par une impressionnante victoire contre l’Australie

Les victoires de l’Angleterre et de la Nouvelle-Zélande ont mis en place une répétition de la finale de la Coupe du monde 2017 à Belfast que les Black Ferns ont remportée 41-32.

L’ancien centre anglais Greenwood s’attend à un résultat différent cette fois-ci, cependant, et à ce que l’équipe de Hunter remporte le titre pour la troisième fois après les succès précédents en 1994 et 2014.

“Des inexactitudes se sont glissées contre le Canada”

Parler à Sky Sports NouvellesGreenwood a déclaré: “L’Angleterre a remporté 30 matchs d’affilée, est la meilleure équipe du monde et a battu la Nouvelle-Zélande de manière convaincante les deux dernières fois où elle l’a affrontée.

“Mais comme pour toutes les Coupes du monde, vous devenez nerveux. Ils sont devenus nerveux contre le Canada et n’ont pas joué leur match habituel. Des inexactitudes se sont glissées.

“Ils ont réussi à rentrer chez eux mais personne ne se souvient de la demi-finale si vous continuez et gagnez la finale.

“Ce sera désormais complet à Eden Park, qui est l’un des terrains les plus intimidants de la planète Terre. Les hommes ou les femmes néo-zélandais perdent rarement à Eden Park.

“Mais je suis pleinement convaincu qu’Emily Scarratt, Abby Dow, Marlie Packer et toute cette merveilleuse équipe d’Angleterre qui ont sculpté [sides] va continuer – pas nécessairement de découper la Nouvelle-Zélande mais de récupérer le trophée.”

Le capitaine anglais Hunter: “Nous avons fait notre travail, nous en profiterons, mais la grande déclaration est la semaine prochaine.” C’est là que notre attention doit se déplacer vers ‘

Hunter : Nous n’avons encore rien gagné

Parlant après la victoire serrée de samedi contre le Canada, Hunter a salué son équipe pour “avoir mis son corps en jeu” contre ses adversaires “implacables”.

Le détenteur du record de l’Angleterre a déclaré : « C’était incroyable. Nous sommes venus ici pour participer à ce match la semaine prochaine, mais, mon garçon, le Canada nous a-t-il vraiment testés, jusqu’au fil. Je suis tellement fier de la façon dont l’équipe a creusé à la fin.

“Le Canada était implacable – ils sont venus et ils sont venus et ils sont venus et les filles ont juste mis leur corps en jeu. Nous étions désespérés d’entrer dans cette finale la semaine prochaine.

“Nous sommes une équipe qui réalise que nous n’avons encore rien gagné. Nous économiserons la fête jusqu’à ce que nous obtenions le résultat que nous voulons la semaine prochaine.

“Vous pouvez voir ce que cela signifiait pour les filles par la suite. Nous avons fait notre travail, nous en profiterons, mais la grande déclaration est la semaine prochaine. C’est là que nous devons nous concentrer.

“Ce fut un match difficile. La récupération est absolument essentielle maintenant. Nous devons être aussi frais et prêts à jouer que possible.”