L’Angleterre peut réaliser l’objectif d’un Twickenham à guichets fermés pour la finale de la Coupe du monde de rugby 2025 – maintenant, d’autres nations doivent soutenir leurs femmes | Actualités du rugby à XV

Une foule à guichets fermés à Eden Park a assisté à une finale épique de la Coupe du monde de rugby entre l’Angleterre et la Nouvelle-Zélande

Après une finale de Coupe du monde époustouflante entre l’Angleterre et la Nouvelle-Zélande à Auckland, l’aspiration à remplir le stade de Twickenham, lorsque nous organiserons le tournoi dans trois ans, semble certainement plus réaliste.

Le rythme de développement du football féminin est formidable à voir et le tournoi en Nouvelle-Zélande a démontré ce progrès de manière assez brillante. Pour la première fois depuis très longtemps, il est beaucoup plus difficile de prédire qui fera les quarts et les demi-finales la prochaine fois.

Nous avons tous pu assister aux sauts réalisés par le Canada, la seule équipe encore amateur à atteindre les demi-finales qui a en fait donné du fil à retordre à l’Angleterre. Ensuite, vous regardez le Pays de Galles qui est devenu professionnel il y a à peine neuf mois, et l’Italie qui va dans la bonne direction après avoir distribué des contrats centraux, et vous devez penser que ces équipes vont combler l’écart sur les Red Roses, les Black Ferns et La France d’ici 2025.

Malgré le chagrin d’une autre défaite de l’Angleterre contre la Nouvelle-Zélande en finale, ce fut une confrontation à succès qui aurait ravi à la fois les neutres et les fans des Black Ferns.

Je suis vraiment excité pour la prochaine Coupe du monde à domicile ici en Angleterre, ce sera phénoménal. C’était formidable de voir l’évolution des attitudes en Nouvelle-Zélande où nous avons déjà entendu dire que les fans ne paieraient pas pour regarder un match des Black Ferns et que l’équipe n’a pas reçu le soutien ou la reconnaissance qu’elle méritait. Avance rapide jusqu’à la finale de cette compétition, voir Eden Park rempli de plus de 42 000 supporters faisant monter le bruit, c’est incroyable à voir pour tout fan de rugby féminin et exactement ce que nous voulons pour le match.

Après la défaite de son équipe en finale de la Coupe du monde de rugby, la capitaine des Red Roses, Sarah Hunter, a déclaré que l'Angleterre "avait tout laissé de côté sur ce terrain"

La Nouvelle-Zélande a certainement dû surmonter de nombreux obstacles pour arriver à la position qu’elle occupe actuellement, mais vous aimeriez espérer que tous les défis restants seront plus faciles à surmonter à l’avenir.

C’était symbolique de voir Ruby Tui des Black Ferns s’engager avec leur femme Premier ministre – cela ne devient vraiment pas plus gros que cela. Je ne peux tout simplement pas imaginer un homme aux cheveux gris d’âge moyen se dresser sur le chemin de ces femmes maintenant et dire non à tout ce qu’elles pourraient vouloir afin de continuer à ce niveau de performance.

On nous a dit, à chaque cycle de Coupe du monde précédent, qu’il n’y avait tout simplement pas d’appétit pour le rugby féminin, mais cette compétition est un tournant qui a réfuté cela une fois pour toutes.

Les Red Roses ont déjà un énorme public ici, les gens sont favorables (comme en témoignent l’augmentation des ventes de billets et de l’intérêt) et ils continuent à construire une marque solide. L’Angleterre a peut-être vu son incroyable série de 30 matchs sans défaite prendre fin, mais ils rentrent tous chez eux la tête haute et peuvent envisager une Coupe du monde à domicile avec beaucoup d’optimisme.

L'ancienne internationale anglaise Rachael Burford pense que l'Angleterre se remettra de sa défaite en finale de la Coupe du monde contre la Nouvelle-Zélande

La compétition 2025 verra un changement de format avec 16 équipes participantes, j’espère vraiment qu’à ce moment-là il n’y aura plus d’équipes amateurs, que tout le monde est professionnel pour que le standard puisse ensuite faire un autre bond en avant car il y a encore beaucoup de pays où les femmes méritent tellement plus.

Dans trois ans, on ne peut pas et on ne doit pas parler de joueurs gérant des emplois et du rugby. Il n’est pas acceptable que les syndicats s’assoient et disent “nous ne finançons pas nos femmes” et je pense que cette Coupe du monde incitera les gens à s’asseoir et à faire le changement. Cela fera penser aux syndicats “nous devons investir en eux”, car cela montre clairement que lorsque vous financez correctement les équipes, la qualité s’améliore et la finale de samedi l’a plus que démontré.

L’Angleterre a organisé la dernière Coupe du monde en 2010 et, même si c’était formidable à bien des égards, je suis heureux de dire que le monde a certainement évolué au cours des 12 dernières années ! À l’époque, nous jouions nos matchs de billard sur des terrains ouverts au Guildford Sports Park, qui est le terrain de l’Université de Surrey, nous nous changions dans les vestiaires que les équipes de football à cinq jouant le dimanche utilisaient.

Au fur et à mesure que la compétition progressait, le soutien augmentait également, comme il a tendance à le faire pour n’importe quel tournoi, et lors de la finale au Stoop à Twickenham contre la Nouvelle-Zélande, plus de 13 000 fans se sont présentés, ce qui était alors un record du monde pour un international de rugby féminin à cette époque. temps. Nous avons vu le même niveau de croissance lors des tournois qui ont suivi en France en 2014 puis en Irlande en 2017, nous ne devrions donc pas être surpris que les gens veuillent regarder et payer pour regarder le rugby féminin.

En 2025, nous verrons les jeux se dérouler dans tout le pays et les nations seront basées dans différentes villes, ce qui sera une excellente occasion de développer davantage le jeu. Je suis un ardent défenseur de la diffusion du jeu hors du sud et hors de Londres. Nous savons que Sandy Park à Exeter est un endroit génial pour jouer au rugby car les gens sont tellement immergés dans le jeu, mais Kingston Park, Newcastle peut offrir la même chose, tout comme d’autres, y compris mon propre terrain de club à Sale Sharks à Manchester.

Avant la prochaine Coupe du monde, l’Angleterre aura la chance de jouer au stade de Twickenham lors d’un match autonome contre la France lors des Six Nations au printemps prochain, ce qui sera une occasion spéciale. Quelle opportunité pour l’Angleterre de goûter au rugby féminin international sans l’accrocher à la fin d’un match masculin.

Je me souviens d’avoir joué là-bas lors de l’un de mes premiers matchs contre l’Italie contre l’Italie dans les Six Nations et c’était mort. Je pense qu’il n’y avait qu’une soixantaine d’amis et de membres de la famille. Donc, voir comment les choses ont changé 16 ans plus tard, et penser qu’ils pourraient être en mesure de vendre le niveau inférieur l’année prochaine comme point de départ (peut-être dans la région des 30 000 fans) sera phénoménal et un grand pas vers cet objectif. d’un Twickenham à guichets fermés pour la finale de la Coupe du monde 2025.

Il y a vraiment tellement de points positifs à retenir de la Coupe du monde en Nouvelle-Zélande, même si le résultat n’était pas ce que les fans anglais voulaient. C’était sensationnel à bien des égards et a produit d’innombrables moments forts et moments et jeux exceptionnels.

Pour les Red Roses, l’accent sera mis sur la façon de trouver enfin un moyen de dépasser la Nouvelle-Zélande sur une étape de la Coupe du monde, peut-être qu’un Twickenham bondé pourrait être le petit plus magique qui pourrait ramener ces filles à la maison.