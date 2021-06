L’Angleterre peut bannir la douleur de la Coupe du monde 2018 avec une première victoire à l’Euro 2020

Harry Maguire a déclaré à ESPN que l’Euro 2020 lui offrait, à lui et à ses coéquipiers anglais, la possibilité de bannir la douleur qui persiste après la défaite en demi-finale de la Coupe du monde 2018 contre la Croatie.

L’équipe de Gareth Southgate affronte la Croatie, qui a perdu la finale de la Coupe du monde contre la France à Moscou après avoir battu l’Angleterre 2-1 au stade Luzhniki, lors du match d’ouverture du Groupe D dimanche à Wembley avec des joueurs clés tels que Luka Modric et Ivan Perisic toujours importants pour l’équipe de Zlatko Dalic .

L’Angleterre a depuis vengé cette défaite en demi-finale de la Coupe du monde en battant la Croatie à Wembley dans la Ligue des Nations de l’UEFA en novembre 2018, mais le défenseur de Manchester United Maguire, qui a repris l’entraînement cette semaine après une absence d’un mois pour blessure à la cheville, a déclaré qu’il continuait d’être hanté par l’échec à atteindre la finale de la Coupe du monde en Russie.

L’Angleterre jouant potentiellement six des sept matchs de l’Euro 2020 à Wembley cet été, si elle est en tête d’un groupe qui comprend également l’Écosse et la République tchèque, Maguire a ajouté que l’équipe de Southgate peut aller plus loin que l’équipe qui a échoué en demi-finale au Mondial Coupe.

« Le dernier tournoi majeur, une demi-finale de Coupe du monde, s’est terminé sur une déception à un stade où je pensais que nous aurions pu vraiment pousser et aller plus loin dans la compétition », a déclaré Maguire à ESPN. « Je suis encore un peu déçu en pensant à cette journée.

« Mais nous avons de grandes chances pour l’Euro. Nous avons également une équipe jeune et talentueuse avec une certaine expérience, ce qui, j’en suis sûr, sera la clé du tournoi.

« Je n’ai pas vraiment tout tracé, mais je connais le groupe et où nous pourrions aller et les équipes que nous pourrions éviter et jouer.

« Mais honnêtement, cela dépend de nous et nous devons prendre soin de nous.

« Nous avons une bonne équipe talentueuse et il n’y a personne que nous voulons éviter. Ce sont toutes les meilleures équipes, et il y a quelques meilleurs joueurs de l’Euro, donc il y aura beaucoup de défis difficiles.

« Si nous allons aller jusqu’au bout, comme nous l’espérons tous, nous devons les battre. »

L’Angleterre a perdu en demi-finale contre la Croatie lors de la Coupe du monde 2018. Photo par Eddie Keogh – La FA/La FA via Getty Images

L’Angleterre jouera devant une foule de seulement 22 500 pour les deux premiers matches de groupe contre la Croatie et l’Écosse, le chiffre pouvant dépasser les 40 000 pour le dernier match contre les Tchèques, en fonction de l’assouplissement potentiel des restrictions COVID-19 par les États-Unis. Gouvernement du Royaume le 21 juin.

Mais même s’il est peu probable que le Wembley d’une capacité de 90 000 places soit plein à aucun moment du tournoi, Maguire dit que tout nombre de supporters à l’intérieur du stade sera un coup de pouce pour les joueurs.

« Ce n’est pas l’expérience complète de la Coupe du monde, mais c’est l’Euro et je suis sûr qu’un stade à moitié vide, ou devrais-je dire à moitié plein, semblera bien meilleur que celui dans lequel nous avons joué. [last season] », a déclaré Maguire.

« Plus tôt nous pourrons ramener les fans dans le stade, mieux ce sera. Chaque footballeur à qui je parle dit la même chose – les fans nous manquent, ils sont une grande partie du jeu et ils créent l’atmosphère.

« Nous le ressentons également sur le terrain. Ce ne sera pas pareil sans un stade plein, mais un stade à moitié plein est quelque chose dont nous sommes vraiment ravis. »