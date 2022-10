L’Angleterre perd la série après sa défaite lors du deuxième test contre les diamants australiens | Nouvelles du netball

L’Angleterre n’a pas réussi à égaliser la série à Sydney

Les Vitality Roses d’Angleterre ont subi une défaite 56-48 contre les Australian Diamonds lors du deuxième test, donnant à leurs hôtes une avance inattaquable de 2-0 dans la série de trois tests.

Les Roses ont perdu de justesse par un but lors du premier test, après un superbe tir de Donnell Wallam et à Sydney, l’équipe de Jess Thirlby était menée 28-24 à la mi-temps.

Le solide troisième quart-temps de 14-10 de l’Australie a ensuite permis à l’équipe locale de rester en tête. L’Angleterre a largement égalé les Diamants dans le dernier quart-temps, mais le mal était déjà fait.

Le test final aura lieu jeudi et sera diffusé en direct sur Sky Sports Mix à partir de 8h.

Australie vs Angleterre – Scores quart par quart Q1 Q2 Q3 Q4 FT Australie 16 12 14 14 56 Angleterre 11 13 dix 14 48

“Défensivement, nous sommes vraiment restés dans le match et nous avons gagné suffisamment de ballons”, a déclaré Nat Metcalf, le capitaine de l’Angleterre.

“Pour nous, nous ne nous occupions pas assez de ce ballon et ne récompensions pas les efforts. Il est crucial d’aborder le troisième match que nous cherchions à nous assurer que tout ballon de revirement que nous recevons, nous le sécurisons et le menons au but.

“Vous devez pouvoir continuer à construire”, a-t-elle déclaré à propos du troisième test. “Toute opportunité de mettre la robe rouge pour laquelle nous sommes extrêmement reconnaissants.”

Plus à venir…

Ceci est une nouvelle de dernière heure qui est mise à jour et plus de détails seront publiés sous peu. Veuillez actualiser cette page pour les dernières mises à jour.

Sky Sports vous apporte des mises à jour en direct au fur et à mesure qu’elles se produisent. Obtenez les dernières nouvelles sportives, des analyses, des interviews exclusives, des rediffusions et des faits saillants.

Sky Sports est votre source de confiance pour les gros titres de l’actualité sportive et les mises à jour en direct. Regardez la couverture en direct de vos sports préférés : Football, F1, Boxe, Cricket, Golf, Tennis, Ligue de rugby, Rugby, NFL, Fléchettes, Netball et obtenez les dernières nouvelles sur les transferts, les résultats, les scores et plus encore.

Visitez skysports.com ou l’application Sky Sports pour tous les titres de l’actualité sportive. Vous pouvez recevoir des notifications push de l’application Sky Sports pour les dernières nouvelles de vos sports préférés et vous pouvez également suivre @SkySportsNews sur Twitter pour obtenir les dernières mises à jour.