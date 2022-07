L’Angleterre perd contre l’Afrique du Sud par 58 points dans le deuxième match international du T20 alors que Proteas met en place le décideur de la série | Nouvelles du cricket

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Temps forts du deuxième match international du T20 entre l’Angleterre et l’Afrique du Sud

L’Angleterre a glissé vers une défaite de 58 points lors du deuxième match international du T20 alors qu’un jeu de quilles et de terrain bien amélioré d’Afrique du Sud a vu les touristes prendre la série de trois matchs pour un décideur.

L’Afrique du Sud a été fouettée pour 234 points et a perdu quatre attrapés alors que l’Angleterre a remporté le premier match de mercredi à Bristol par 41 points, mais s’est ralliée à Cardiff alors qu’elle défendait avec succès 207-3, faisant rouler les hôtes pour 149 en 16,4 overs après que le frappeur de Proteas Rilee Rossouw ait craqué 96 pas. sur 55 balles.

Le poignet-spinner Tabraiz Shamsi a empoché 3-27 et le sertisseur Andile Phehlukwayo (3-29), un jour après avoir retourné des chiffres de 0-49 et 1-63 respectivement, tandis que Keshav Maharaj et Lungi Ngidi ont attrapé Moeen Ali (28 sur 17 ) et Jonny Bairstow (30 sur 21) ont souligné une performance de terrain lisse.

Le résultat signifie que le dernier match de dimanche à l’Ageas Bowl de Southampton, en direct sur Sky Sports, sera une affaire de vainqueur.

Afrique du Sud 207-3 – Rossouw (96no sur 55), Hendricks (53 sur 33)

– Rossouw (96no sur 55), Hendricks (53 sur 33) Angleterre 149 all out en 16,4 overs Shamsi (3-27), Phehlukwayo (3-39) Bairstow (30 sur 21)

Rossouw remporte le premier cinquantenaire sud-africain depuis 2015

Le total de l’Afrique du Sud a été soutenu par le troisième demi-siècle T20I de Rossouw – plus de sept ans après son deuxième, le joueur de 32 ans n’étant revenu que récemment à l’action internationale pour la première fois depuis 2016 après une longue période en tant que joueur de Kolpak avec Hampshire.

Le gaucher a montré la forme qu’il avait affichée pour Somerset lors du Vitality Blast de cette année, une compétition dans laquelle il a réussi 623 courses et 42 six en tête du tournoi lors de la course de l’équipe de Taunton jusqu’au jour de la finale.

Rilee Rossouw de l’Afrique du Sud a marqué un 96 sans défaite

Rossouw – qui a frappé 10 fours et cinq six à Cardiff jeudi soir – s’est vu refuser un siècle avec le couturier anglais Chris Jordan (1-43) ne concédant que quatre points depuis la finale des manches en Afrique du Sud.

Rossouw a partagé des stands d’un demi-siècle à tir rapide avec Reeza Hendricks (53 sur 32) et Tristan Stubbs (15 sur 12) – Stubbs a joué un coup beaucoup plus silencieux que son joyeux 72 sur 28 balles mercredi soir.

Hendricks a atteint des demi-siècles consécutifs à partir de 27 balles avant de tomber sur une superbe prise de Bairstow au carré arrière profond – Bairstow rétropédalant et réclamant la prise par-dessus son épaule alors que son élan menaçait de le faire passer par-dessus la corde limite.

Ce superbe morceau de terrain aurait ravi le quilleur Richard Gleeson (1-38), qui avait renversé Hendricks à courte jambe fine lors du précédent sur le bowling de Sam Curran.

L’Angleterre s’effondre et s’incline à Cardiff

En réponse, le skipper anglais Jos Buttler (29 sur 14) a tiré fugitivement pour le deuxième match consécutif, forant Phehlukwayo pour deux six et un quatre sur autant de livraisons avant de lancer la quatrième balle du sertisseur à mi-chemin.

Dawid Malan (5) et Jason Roy (20 sur 22) ont ensuite péri contre la rotation de Maharaj et Shamsi respectivement, réunissant les premiers héros de T20I, Bairstow et Moeen, à 77-3 dans le neuvième plus – les deux ayant partagé une position tumultueuse de 106 à partir de 37 balles dans l’ouverture de la série.

Cependant, les camées étincelants des deux joueurs se sont terminés par des prises fantastiques – Maharaj avec une prise de plongée à long terme pour éliminer Moeen avant que Ngidi ne empoche Bairstow (30 sur 21) revenant du point.

Lorsque Liam Livingstone (18 sur 10) a ensuite éraflé Phehlukwayo derrière au 16e, laissant l’Angleterre 141-7, le match était presque terminé, avec Phehlukwayo et Ngidi (2-11) qui ont par la suite peaufiné les choses.

“C’était un grand revirement” – ce qu’ils ont dit

Le capitaine sud-africain David Miller : “Nous allons remporter la victoire, c’était un excellent revirement – nous avons pris nos prises et les frappeurs étaient phénoménaux. Je suis ravi des quilleurs, ils m’ont facilité la tâche en ramassant des guichets tout au long. C’était un super performance.”

Le capitaine anglais Jos Buttler : “Le guichet a bien joué, donc le score de l’Afrique du Sud était égal. Nous avons eu des gars comme moi qui ont été titularisés mais qui n’ont pas apporté la contribution gagnante. L’Ageas Bowl sera désormais un grand décideur.”

Et après?

Le dernier international T20 à Southampton est en direct sur Sky Sports Cricket dimanche (14h en direct, 14h30 premier ballon).

À partir de la mi-août, l’Angleterre et l’Afrique du Sud joueront une série de trois tests, en commençant par Lord’s (17-21 août) avant d’autres matchs à Emirates Old Trafford (25-29 août) et au Kia Oval (8-12 septembre).

La saison 2022 de The Hundred débute mercredi à l’Ageas Bowl alors que les champions masculins en titre, Southern Brave, accueillent Welsh Fire à Southampton, en direct sur Sky Sports.

Regardez la finale internationale du T20 entre l’Angleterre et l’Afrique du Sud, depuis l’Ageas Bowl de Southampton, en direct sur Sky Sports Cricket dimanche. La couverture commence à 14h avec le premier bal à 14h30.