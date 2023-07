L’Angleterre Pace Great Stuart Broad prendra sa retraite après le cinquième test des cendres

Le grand anglais Stuart Broad a déclaré samedi qu’il se retirerait de tout cricket après la conclusion du cinquième test des cendres en cours contre l’Australie à The Oval, décrivant sa carrière comme « une course merveilleuse ». Le couturier de 37 ans, le cinquième quilleur le plus titré de l’histoire des tests avec 602 guichets, a déclaré à Sky Sports après les souches du troisième jour: « Demain (dimanche) ou lundi sera mon dernier match de cricket. Ce fut un merveilleux rouler et un immense privilège de porter l’insigne du Nottinghamshire et de l’Angleterre autant que moi. »

Broad, le fils de l’ancien batteur d’ouverture de l’Angleterre Chris Broad, a ajouté: « J’aime le cricket autant que jamais. J’ai toujours voulu terminer au sommet et cette série semble être l’une des plus agréables et divertissantes que j’ai été. une partie de. »

Broad, apparaissant maintenant dans le 167e Test de sa carrière, a fait ses débuts en décembre 2007 contre le Sri Lanka à Colombo.

Avec son compatriote vétéran quilleur rapide Jimmy Anderson, il a partagé l’un des partenariats les plus durables de Test cricket. « J’y pense depuis un moment, quelques semaines », a déclaré Broad, qui est apparu dans tous les Home Ashes Test depuis 2009.

« L’Angleterre contre l’Australie a toujours été le summum pour moi. »

Broad était à deux pas des souches le troisième jour de la deuxième manche de l’Angleterre 389-9, les hôtes ayant maintenant 377 points d’avance alors qu’ils poussent pour une victoire de niveau en série.

« J’ai adoré les batailles avec l’Australie qui se sont déroulées sur ma route et sur celle de l’équipe, j’ai une histoire d’amour avec les Ashes et je pense que je voulais que ma dernière batte et mon dernier bol soient au cricket des Ashes. »