Marcus Rashford et Jadon Sancho risquent de manquer la Coupe du monde de cette année après avoir été exclus de la dernière équipe d’Angleterre de Gareth Southgate avant le début de la finale en novembre.

Southgate a nommé jeudi une équipe de 28 joueurs pour les matches de l’UEFA Nations League contre l’Italie et l’Allemagne plus tard ce mois-ci, qui comprenait une première convocation pour Ivan Toney de Brentford et les rappels du défenseur de Chelsea Ben Chilwell et d’Eric Dier de Tottenham.

Harry Maguire de Manchester United a gardé sa place et Luke Shaw a été ramené malgré les deux se trouvant marginalisés sous Erik ten Hag à Old Trafford, mais deux autres joueurs de United qui ont montré des signes de redécouverte de leur meilleur ces dernières semaines ont été omis.

Rashford avait déjà un doute avec un problème de cuisse mais Sancho est disponible et espérait un retour dans la configuration senior après une reprise de forme qui comportait des buts contre Liverpool et Leicester City.

La dernière convocation de Sancho a eu lieu en octobre 2021 tandis que Rashford est négligé depuis novembre de l’année dernière.

Shaw a un doute sur sa forme physique avec un problème de pied tandis que Kyle Walker a également été sélectionné malgré l’absence de la victoire de Manchester City en Ligue des champions contre le Borussia Dortmund avec un problème musculaire.

Le gardien d’Everton Jordan Pickford manque un problème à la cuisse et est remplacé par Dean Henderson, qui a prospéré à Nottingham Forest en prêt de United, tandis que Chilwell est de retour dans le groupe pour la première fois depuis novembre 2021 après avoir subi une blessure au ligament croisé du genou qui l’a mis à l’écart pendant la majeure partie de la saison dernière.

Dier a joué pour la dernière fois pour l’Angleterre en novembre 2020 et n’a pas été sélectionné pour une équipe depuis mars de l’année dernière, mais le joueur de 28 ans a commencé la saison de manière encourageante aux Spurs sous Antonio Conte.

Parmi les joueurs éliminés de la dernière équipe de Southgate en juin figurent Ben White d’Arsenal, Conor Gallagher de Chelsea et James Justin de Leicester City.

Les joueurs manqués transpireront sur leur place pour la finale au Qatar avec un peu plus de deux mois avant le premier match de l’Angleterre contre l’Iran le 21 novembre.

Les règles de la FIFA permettent aux pays de sélectionner un groupe élargi de 26 joueurs pour la finale afin de donner aux managers la possibilité d’une planification d’urgence supplémentaire si un joueur est testé positif au COVID-19. Southgate devrait nommer son équipe pour la finale le lundi 14 novembre.