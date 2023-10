L’Angleterre obtient sa place à l’Euro 2024 avec la victoire de Wembley contre l’Italie

L’Angleterre s’est assuré une place pour l’Euro 2024 mardi avec une victoire par derrière contre l’Italie. Lors d’un match revanche de la finale de l’Euro 2020, l’Angleterre a remporté sa première victoire contre l’Italie sur le sol anglais depuis les années 1970. Harry Kane a marqué un doublé et Marcus Rashford a également marqué pour compenser un déficit précoce.

La demi-heure d’ouverture à Wembley a été animée. Les deux équipes ont échangé des cartons jaunes alors que Kalvin Phillips et Destiny Udogie ont échangé des fautes maladroites. Marcus Rashford a été le premier à effrayer le but alors que son coup franc effrayait l’extérieur du but de Gianluigi Donnarumma.

C’est l’Italie qui a marqué le premier but, ce qui a conduit au premier but du match à la 15e minute. Après un jeu de préparation depuis l’arrière, Giovanni Di Lorenzo a placé un ballon directement devant le but. Gianluca Scamacca attendait au milieu de la surface. Lorsque le ballon l’atteignit, il . C’était le premier but de Scamacca pour l’Italie.

L’Angleterre n’attendrait pas longtemps son égalisation. Pourtant, cela nécessiterait une certaine controverse et l’aide du VAR. Jude Bellingham a couru vers un ballon libre vers le filet italien. Di Lorenzo s’est glissé pour repousser le ballon. Bien qu’il n’y ait pas eu de faute au début, le VAR est intervenu pour accorder un coup de pied à l’Angleterre. Harry Kane, comme il l’avait fait à Rome lors du match retour, dans le but à la 32e minute.

Dans les arrêts de jeu de la première mi-temps, Jordan Pickford a réalisé un arrêt solide pour repousser Udogie. L’Italie a eu une chance de claquer au rebond, mais personne n’a réussi à réussir un véritable tir. Il s’agissait du premier arrêt de Pickford pour l’Angleterre depuis la Coupe du monde 2022 au Qatar.

L’Angleterre marque deux fois en seconde période pour vaincre l’Italie lors des qualifications pour l’Euro 2024

Pour commencer la seconde mi-temps, l’Angleterre a eu un penalty. Udogie a battu Phil Foden au banc des pénalités. Cependant, l’arbitre et le VAR ont estimé que le contact était accidentel et . L’Angleterre n’a pas obtenu de penalty après que VAR ait marqué le premier but de l’Angleterre.

Sept minutes plus tard, l’Angleterre a pris l’avantage après un excellent jeu de Jude Bellingham. Du côté défensif, le milieu de terrain du Real Madrid a réalisé un tacle pour récupérer le ballon pour les Trois Lions. Après une passe intelligente de Phil Foden, Bellingham a ensuite lancé le ballon vers l’avant pour une course étrange pour l’Angleterre. Il l’a fait glisser largement pour Marcus Rashford. L’attaquant de Manchester United a coupé à l’intérieur jusqu’à ce qu’il soit juste à l’intérieur de la surface de réparation, et il a envoyé un ballon dans le coin inférieur droit.

L’Angleterre a eu la chance d’échapper à un carton rouge à la 65e minute. Kalvin Phillips a eu un autre défi maladroit. Cependant, l’arbitre a joué un avantage et l’arbitre central n’a pas brandi de carton jaune. L’Angleterre a profité de son avantage numérique pour mettre le match à l’écart à la 77e minute. Une démonstration individuelle de génie où Kane a montré sa vitesse a permis à la star du Bayern Munich de s’échapper contre Donnarumma. Il a confortablement repoussé le ballon pour donner à l’Angleterre une avance de deux buts.

Avec cette victoire, l’Angleterre s’est assurée une place dans la compétition Euro 2024 proprement dite, tandis que l’Italie occupe désormais la troisième place. L’Italie peut encore atteindre le tournoi lors de la trêve internationale de novembre. Avec un match en moins contre l’Ukraine, l’Italie est à trois points des Ukrainiens. L’Italie dispute un match à domicile contre la Macédoine du Nord pour égaliser avec l’Ukraine avant que les deux ne s’affrontent lors de la dernière journée de qualification. Cela pourrait être un jeu à faire ou à mourir pour les deux parties.

PHOTO : IMAGO / Colorsport