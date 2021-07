L’Angleterre obligée de sélectionner une nouvelle équipe complète contre le Pakistan après une épidémie de coronavirus dans le premier XI | Nouvelles de cricket

L’Angleterre a été forcée de sélectionner une nouvelle équipe pour la série ODI du Pakistan après que sept tests positifs de Covid-19 ont poussé toute l’équipe à l’isolement.

Trois joueurs anglais et quatre membres du personnel des coulisses ont été testés positifs pour Covid-19, le reste de l’équipe étant considéré comme des contacts étroits.

Le premier ODI a lieu jeudi et se poursuivra.

Ben Stokes reviendra du côté anglais en tant que capitaine après plusieurs semaines d’absence avec un doigt fracturé, malgré le fait qu’Eoin Morgan ait initialement déclaré qu’il serait trop tôt pour que le polyvalent soit considéré.

Le reste de la nouvelle équipe qui affrontera le Pakistan sera nommé plus tard mardi.

« Nous avons été préparés pour ce moment, et conscients que l’émergence de la variante Delta, ainsi que notre éloignement de l’application stricte des environnements biosécurisés, pourraient augmenter les risques d’épidémie », a déclaré Tom Harrison, directeur général de la BCE.

« Nous avons fait un choix stratégique pour essayer d’adapter les protocoles, afin de favoriser le bien-être général de nos joueurs et de notre staff d’encadrement qui ont passé une grande partie des 14 mois à vivre dans des conditions très restreintes.

« Du jour au lendemain, nous avons travaillé rapidement pour identifier une nouvelle équipe, et nous sommes reconnaissants à Ben Stokes qui retournera en Angleterre en tant que capitaine.

« Nous reconnaissons également l’impact que cette nouvelle aura sur nos comtés de première classe et leurs équipes de joueurs masculins et les remercions, ainsi que nos partenaires Sky et Royal London, pour leur soutien continu dans la lutte contre cette pandémie. »

