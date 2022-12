L’Angleterre nommera la formation de départ inchangée depuis la victoire du Sénégal pour le quart de finale de la Coupe du monde de France – Paper Talk | Nouvelles du centre de transfert

Toutes les histoires à la une et les rumeurs de transfert des journaux de samedi…

LE SOLEIL

Gareth Southgate nommera une équipe anglaise inchangée pour le quart de finale de la Coupe du monde de samedi avec la France.

La France devrait nommer une équipe inchangée lorsqu’elle affrontera l’Angleterre.

La star du tennis en disgrâce Boris Becker devra rendre la majeure partie de son argent lorsqu’il sera expulsé vers l’Allemagne.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Gareth Southgate et Harry Kane sont convaincus que l’arrière droit Kyle Walker sera performant lorsqu’il affrontera Kylian Mbappe contre la France



COURRIER QUOTIDIEN

Arsenal a conclu un accord pour signer le défenseur de l’Eintracht Francfort Evan Ndicka sur un transfert gratuit, selon des informations en Italie.

L’Atletico Madrid a identifié Luis Enrique comme sa principale cible pour remplacer Diego Simeone s’il dit au revoir au club, selon des informations en Espagne.

Barcelone a laissé passer l’opportunité de signer l’attaquant portugais en forme Goncalo Ramos malgré les conseils du super-agent Jorge Mendes, selon des informations.

Image:

Le Portugais Goncalo Ramos a inscrit un triplé face à la Suisse en huitièmes de finale de la Coupe du monde.





Une grande Coupe du monde du milieu de terrain américain Weston McKennie pourrait conduire à un transfert en janvier loin de la Juventus.

Les supporters anglais peuvent toujours acheter des billets pour le quart de finale de la Coupe du monde de samedi contre la France – mais devront débourser 7 500 £ pour ce privilège.

DAILY MIRROR

Everton explore un mouvement de 35 millions de livres sterling pour l’ailier de Watford Ismaila Sarr le mois prochain – mais les Hornets s’attendent à garder leurs gros canons moyennant une charge de promotion.

Image:

Ismaila Sarr pourrait-il rejoindre Everton en janvier ?





LES TEMPS

Cristiano Ronaldo a reçu un avertissement de la Advertising Standards Authority après deux publications sur les réseaux sociaux qui ont branché des produits sans préciser qu’il s’agit d’une publicité.

Nantes a sauté en tête de file pour débarquer la star des Rangers Glen Kamara et prépare une offre de 6 millions de livres sterling pour le milieu de terrain d’Ibrox.

LE TÉLÉGRAPHE DU JOUR

Harry Kane prononcera le dernier discours du vestiaire dans le vestiaire du stade Al-Bayt avant d’affronter la France et dira à ses coéquipiers qu’ils sont prêts pour la gloire de la Coupe du monde.

Nottingham Forest est furieux contre l’Association sénégalaise de football alors que les craintes s’intensifient que Cheikhou Kouyate rate une partie importante de la saison.

ÉTOILE QUOTIDIENNE

Dana White a fait l’éloge des fans “hardcore” de l’UFC basés au Royaume-Uni avant leur retour à Londres avec la défense du titre de Leon Edwards au début de 2023.

L’ATHLÉTIQUE

Les grands clubs européens et la FIFA n’ont pas renouvelé l’accord qui les lie depuis 2015 sur la libération des joueurs pour les tournois internationaux.

LE GARDIEN

L’ancien entraîneur adjoint de l’Afrique du Sud, Gary Gold, quittera ses fonctions d’entraîneur-chef des US Eagles, a annoncé vendredi USA Rugby, trois semaines après que l’équipe n’a pas réussi à se qualifier pour la Coupe du monde de rugby 2023 en France.

ENREGISTREMENT QUOTIDIENT

Gent et l’AEK Athènes sont sur la piste de la star de la Coupe du monde de St Mirren, Keanu Baccus.

Le Celtic a rejoint les Rangers dans la lutte pour le leader de Hearts, James Wilson, et cherche à effectuer un certain nombre de raids sur d’autres rivaux pour renforcer davantage ses rangs d’académie et de développement.

LE SOLEIL D’ECOSSE

L’Udinese a rejoint la course pour décrocher la star des Hibs, Ryan Porteous.