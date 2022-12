L’Angleterre nommera la composition inchangée contre la France en quart de finale de la Coupe du monde | Nouvelles du football

L’Angleterre devrait nommer une équipe inchangée pour affronter la France samedi soir en quart de finale de la Coupe du monde.

Gareth Southgate est prêt à garder la foi avec l’équipe – et la formation – qui a si bien servi l’Angleterre à ce jour, mettant fin à toute question quant à savoir s’il reviendrait à un arrière trois comme il l’a souvent fait contre une opposition plus forte.

Il y avait eu des questions sur la forme physique de Declan Rice avant le match de samedi contre les détenteurs de la Coupe du monde, mais le milieu de terrain de West Ham s’est entraîné jeudi et vendredi et gardera sa place aux côtés de Jude Bellingham et Jordan Henderson.

Gareth Southgate et Harry Kane disent qu’ils sont convaincus que l’arrière droit Kyle Walker peut bien performer lorsqu’il affrontera Kylian Mbappe contre la France



Raheem Sterling – qui a quitté le camp pour retourner en Angleterre avant leur huitième de finale contre le Sénégal le week-end dernier – sera inclus dans l’équipe après son retour au Qatar jeudi, mais sera présenté sur le banc s’il joue un rôle dans le jeu.

Cela signifie également que Phil Foden et Bukayo Saka, qui ont été impliqués dans les trois buts de l’Angleterre contre le Sénégal, continueront de jouer de chaque côté de Harry Kane, qui est à un but du record de tous les temps de Wayne Rooney.

Composition attendue de l’Angleterre pour affronter la France : Pickford, Walker, Stones, Maguire, Shaw, Rice, Henderson, Bellingham, Saka, Kane, Foden.

“La forme de Bellingham derrière le maintien du milieu de terrain à trois”

Le journaliste principal de Sky Sports News, Rob Dorsett, au Qatar :

“Dans le passé, Gareth Southgate avait tendance à aller à cinq défenseurs et trois défenseurs centraux, lorsqu’il affrontait les meilleures équipes du football mondial.

“Cela a été changé, je pense, par la forme de Jude Bellingham. Il veut en garder trois au milieu de terrain, il veut garder Bellingham. C’est une note très positive qu’il va affronter la France, que nous attendez-vous également à jouer en 4-3-3.

Le patron de la France, Didier Deschamps, estime que son homologue Gareth Southgate est sous-estimé en Angleterre.



“Je pense que c’est une bonne décision de Gareth Southgate. Vous regardez où les deux équipes sont fortes, et d’accord – nous savons qu’il manque des joueurs à la France – mais il leur manque deux Paul Pogba et N’Golo Kante, et ils sont significativement plus faible au milieu de terrain en conséquence.

“Avec Bellingham, Henderson et Rice, l’Angleterre pense qu’elle a le meilleur de la France dans ce milieu de terrain, et c’est là que ce match pourrait être gagné ou perdu. Ils ont également le sentiment que la France n’est pas aussi forte à l’arrière qu’elle l’a été.”

Analyse : Comment l’Angleterre arrête-t-elle Mbappe ?

C’est la question décisive du quart de finale de Coupe du monde entre l’Angleterre et la France : comment arrêter Kylian Mbappé ?

Si Gareth Southgate et ses joueurs peuvent trouver la solution – et sont capables de la mettre en œuvre – alors ils auront fait un grand pas vers les demi-finales.

Mais c’est une question à laquelle beaucoup d’anciens adversaires de la France n’ont pas répondu.

La légende française David Trezeguet estime que tous les éléments sont en place pour un match exceptionnel entre la France et l’Angleterre.



Mbappe n’a jamais perdu un match de Coupe du monde ou d’Euro qu’il a commencé. Il a marqué neuf buts et enregistré trois passes décisives lors de ces 13 matchs. C’est un record intimidant et un témoignage de ses talents.

Lionel Messi ? Cristiano Ronaldo ? Mbappe est la superstar de la prochaine ère. Il a déjà marqué autant de buts en Coupe du monde que l’Argentin et plus que le Portugais – et il n’a 24 ans que deux jours après la finale.

Analyse : pourquoi Gareth Southgate mérite la confiance face à la France

Gareth Southgate l’a qualifié de “plus grand test” auquel l’Angleterre pourrait être confrontée lors de cette Coupe du monde. Sports du ciel l’expert Gary Neville dit que c’est le “jeu d’une vie”. Pas de doute, la rencontre de samedi avec la France est énorme. Surtout pour le gérant.

Son équipe anglaise est ravie de se qualifier pour les quarts de finale. Douze buts marqués – et par huit buteurs différents. Mais maintenant ça devient sérieux. Le résultat au stade Al Bayt pourrait bien définir leur tournoi. Cela pourrait même définir le mandat de Southgate.

Ses décisions, bien que probablement déjà prises – son assistant Steve Holland a révélé cette semaine que leur plan pour arrêter Kylian Mbappé a mis deux ans à se préparer – ont fait l’objet de débats sans fin.

Va-t-il utiliser un back four ou un back five ? Lequel de ses larges joueurs sera choisi pour soutenir Harry Kane ? Va-t-il briser le milieu de terrain à trois qui a propulsé l’Angleterre devant le Pays de Galles et le Sénégal ?

