L’Angleterre nomme son équipe pour affronter la Nouvelle-Zélande en finale de la Coupe du monde de rugby avec trois changements de ligne de fond | Actualités du rugby à XV

Sarah Hunter sera capitaine de l’Angleterre alors qu’elle affrontera la Nouvelle-Zélande en finale de la Coupe du monde de rugby.

L’Angleterre a annoncé son équipe pour la finale de la Coupe du monde de rugby de samedi contre la Nouvelle-Zélande, l’entraîneur-chef Simon Middleton optant pour trois changements dans sa ligne de fond.

Ellie Kildunne occupe le poste d’arrière latéral à la place d’Helena Rowland, blessée, avec Lydia Thompson sur l’aile droite et Holly Aitchison à partir de la position centrale intérieure.

Ils s’alignent aux côtés d’Abbie Dow sur l’aile gauche, qui a marqué une longueur de l’essai du lancer lors de la victoire en demi-finale, l’omniprésente Emily Scarratt au numéro 13, tandis que Leanne Infante et Zoe Harrison contrôleront les débats depuis le demi de mêlée et demi-mouche.

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

L’Angleterre se dirigera vers un Eden Park à guichets fermés avec un pack d’attaquants intact de leurs quatre dernières victoires contre le Canada, Alex Matthews, Marlie Packer, Abbie Ward, Zoe Aldcroft et Sarah Hunter composant le pack aux côtés de Vickii Cornborough, Amy Cokayne et Sarah Berne au premier rang.

Hunter mènera l’équipe au numéro huit, Scarratt s’alignant comme son vice-capitaine pour la grande occasion.

Cath O’Donnell revient également à la 23e journée et fait partie des remplaçantes aux côtés de Lark Davies, Maud Muir, Shaunagh Brown, Poppy Cleall, Sadia Kabeya, Claudia MacDonald et Tatyana Heard.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible L’ancien international anglais Will Greenwood se dit “pleinement confiant” que l’Angleterre battra la Nouvelle-Zélande en finale de la Coupe du monde de rugby féminin. L’ancien international anglais Will Greenwood se dit “pleinement confiant” que l’Angleterre battra la Nouvelle-Zélande en finale de la Coupe du monde de rugby féminin.

Aux côtés de Rowland, Hannah Botterman rate également le match en raison d’une blessure, Botterman s’est blessé au genou à l’entraînement la semaine dernière tandis que Rowland s’est blessé au pied lors de la demi-finale de samedi dernier.

L’entraîneur-chef Middleton a exprimé la fierté qu’il a de la performance de son équipe tout au long du tournoi et est prêt à “relever le défi” de samedi avec son équipe.

“Je ne pourrais pas être plus fier de l’équipe, de la façon dont nous nous sommes comportés et de nos performances”, a déclaré Middleton.

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

“Nous nous sommes fixé pour objectif de laisser à ce pays une meilleure équipe que lorsque nous sommes arrivés et quoi qu’il arrive samedi, nous le ferons.

“La façon dont l’équipe et le staff se sont réunis sur et en dehors du terrain a été fantastique et constituera une part importante de l’héritage de cette équipe après la Coupe du monde.

“Vous vous efforcez toujours de créer quelque chose de spécial dans le sport d’équipe et nous l’avons fait avec ce groupe de Red Roses.

“Nous savons au fond de notre cœur que ce sera probablement la dernière fois que ce groupe se réunira, mais ce qu’ils ont créé et réalisé vivra longtemps.

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

“Avec le succès vient l’examen minutieux et la pression inévitable qui l’accompagne. Cette équipe a résisté à tout cela et plus encore et cela témoigne de leur capacité, de leur résilience et de leur confiance inébranlable les unes dans les autres.

“Quand les choses se compliquent, cette équipe sait comment se lancer, c’est pourquoi nous savourons samedi et tout ce qu’il apportera.

“Il ne peut y avoir de plus grand défi dans le sport que d’affronter les champions du monde dans leur propre arrière-cour devant une foule à guichets fermés – dont 99,9% feront partie de l’opposition.

“Les grandes équipes n’ont pas peur de ces défis, elles les embrassent et les affrontent de front, c’est ce que nous avons l’intention de faire.”

Equipe d’Angleterre : 15. Ellie Kildunne, 14. Lydia Thompson, 13 ans. Emily Scarratt (VC),12. Holly Aitchison, 11. Abby Dow, 10. Zoe Harrison, 9. Leanne Infante, 1. Vickii Cornborough, 2. Amy Cokayne, 3. Sarah Bern, 4. Zoe Aldcroft, 5. Abbie Ward, 6. Alex Matthews, 7. Marlie Packer 8. Sarah Hunter (C)

Remplacements : 16. Lark Davies, 17. Maud Muir, 18. Shaunagh Brown, 19. Cath O’Donnell, 20. Poppy Cleall, 21. Sadia Kabeya, 22. Claudia MacDonald, 23. Tatyana Heard